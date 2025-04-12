Bursa'da Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali Başlıyor

Bursa'da tiyatro şöleni

Dünyaca ünlü tiyatro grupları Bursa'daki festivalde buluşuyor

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı ve Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği ortaklığında düzenlediği 28. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, 14 Nisan'da başlıyor. Bu yıl 23 bin çocuk, genç ve yetişkine ulaşmayı hedefleyen festivalin ana teması tiyatroyla büyüyen her çocuğun, daha adil, eşit ve vicdanlı bir dünyanın temelini atacak olması...

Bursa'nın kültür sanat anlamında uluslararası marka etkinliklerinden olan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali'nin 28'incisi, 14-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalin tanıtım toplantısı geçtiğimiz günlerde Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Bu yıl 14-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirecek festivalde, 8 farklı ülkeden tiyatro toplulukları ve 12 yerli tiyatro grubu sahne alacak. Toplamda 20 tiyatro topluluğu, kentin dört bir yanındaki 16 ayrı sahnede oyunlarını sergileyecek. Norveç, İspanya Estonya, İran, Bulgaristan, Brezilya, Uruguay, Arjantin, Özbekistan, Polanya'ya kadar uzanan bir coğrafyadan tiyatrolar Bursa'da buluşacak. Festival boyunca şehrin her köşesinde tiyatro olacak. Birçok ilçe ve mahallede oyunlar sahnelenecek.

"Sanatla beslenen, kültürle büyüyen bir kent"

Tiyatronun, toplumların vicdanını yansıtan, düşünmeyi cesaretlendiren bir ayna olduğunu söyleyen BKSTV Genel Sekreteri Emre Feza Soysal, bu yıl festival kapsamında 23 bin çocuk, genç ve yetişkine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. 14- 19 Nisan arasında yapılacak olan festival ile ilgili bilgi veren Soysal, "Festivale Türkiye ile birlikte 9 ülkeden topluluklar katılacak. Toplamda 8 yabancı 12 yerli topluluk var. 24 bin izleyici kapasitesi olan bir festival. 50 tiyatro temsili 10 tane çocuk gençlik tiyatrolarından atölye yapılacak. Bursa'nın tüm ilçelerinde oyunları çocuklar ve gençler izleyebilecek. Ücretsiz olan oyunları izlemek isteyenler online rezervasyon ile katılabilecek. Aynı zamanda okullarda toplu davetiye ile etkinliklere katılabilecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi adına yapılan bir festival bu. Festivalin amacı dünya kültürlerine dair çocukların olabildiğince fazla bilgiye sahip olmalarını sağlamak. Tiyatro aynı zamanda hayatı eşitleme platformu. Peru'dan gelen bir topluluğu izleyen bir çocuğun ortak dili ortak paydayı bulması en önemli neden. Festivalde engelliler için özel alanlar ayrıldı. Gelmek isteyen okullarında araçlarını belediye olarak biz ayarlıyoruz. Birincil amacımız tiyatro ile daha önce buluşmamış daha kenar mahallede yaşayan çocukların oyunları izlemesi. Ama herkesin izlemesi için uygun alanlar oluşturuyoruz. 27 yıldır bu festival yapılıyor. Bu yıl ki amacımız oyunları yazıya aktarılıp yazı olarak ta yayınlanmasını sağlamak. Bu kitapta olabilir blok olarak da yayınlanabilir. Bu festival çocuk gençlik tiyatroları açısından Türkiye'de uluslararası takvimde yer alan 2 festivalden biri. Biri Bursa'da diğeri de Eskişehir'de yapılıyor" diye konuştu.