Bursa Tahtakale Buluşmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Tahtakale Buluşmaları

Bursa Tahtakale Buluşmaları
24.02.2026 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samet Altıntaş ve Cihan Taşan, Bursa'nın kültürel mirasını keşfetmek için buluşmalar düzenliyor.

Osmanlı payitahtı Bursa'da, kent belleği oluşturmak için yola çıkan iki arkadaş, davet ettikleri konuklarla düzenledikleri buluşmalarda, Bursa'nın kendine özgün dokusunu ele alıyor.

Samet Altıntaş ve Cihan Taşan, çocukluktan gençliğe adım attıkları ve kentin kimliğini keşfettikleri Bursa'da, şehrin mikro konularının konuşulduğu bir kültür tarih platformu oluşturdu.

Bursa Tahtakale isimli programa davet edilen konuklar, tasavvuftan sanat tarihine, edebiyattan mimariye çeşitli konularda anlattıklarıyla kültürün menşesinin şekillendiği payitaht Bursa'nın her katmanına değiniyor, şehrin tarihe bıraktığı izleri hafızaya kaydediyor.

İlki 2019'un Eylül ayında gerçekleştirilen, 150'nci programıyla devam eden ve sosyal medya platformlarında da yayımlanan buluşmalarla Bursa'nın kimliğiyle ilgili bellek oluşturuluyor.

Bursa Tahtakale Buluşmaları

Samet Altıntaş, AA muhabirine, lise yıllarında her gün Kazım Baykal Caddesi'nden geçerek okuluna gittiğini, o günlerde aslında kendiliğinden şehrin bellek mekanlarında dolaştığını söyledi.

Marmara Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olduğunu belirten Altıntaş, üniversite eğitimi sırasında şehir tarihi çalışmayı öğrendiğini söyledi.

İlk kitabı Bursa'nın Daveti Bir Osmanlı Başkenti Güncesi'nde, kenti entelektüel bir mesele olarak ele aldığını ifade eden Altıntaş, şöyle konuştu:

"Evvelinde, ilkokul, ortaokul, lise zamanlarında hep gezdiğim, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın burada ikinci bir zaman var dediği mekanları, hissettiğim yerleri, entelektüel bir bakışla çalıştım. Bursa Tahtakale Buluşmaları da aslında bu hafızaya, hatıraya dayanan bir kültür tarih platformu. Mustafa Kara'nın ilk konuk olarak katıldığı günden bugüne, 150 program oldu. Tasavvuftan işçi hareketlerine, sanat tarihinden Bursaspor'a geniş bir repertuvarda şehrin hemen hemen her katmanını incelemeye çalışıyoruz. Şehir üzerine çalışmış şair, yazar, edip, mimar, sanat tarihçisi, yönetmen, kim varsa onları bu dijital ansiklopedimize dahil edip onlardan bir madde alıyoruz. Konuları biz seçiyoruz. Cihan ile istişare ediyoruz. Muhatabına, çalıştığınız konuyu anlatır mısınız diye sorduğumuzda büyük bir teveccühle geri dönüş alıyoruz."

Altıntaş, ilk programdan bu yana amatör bir ruhla etkinliği düzenlemeyi sürdürdüklerini dile getirerek, "İki kişiyiz. Arkamızda herhangi bir sivil toplum kuruluşu, belediye, resmi kurum yok. Gerçekten iki arkadaş omuzlandık, sırtlandık. Devamlılık ve dayanıklılıkla da bu işi sürdürüyoruz." dedi.

"Kent belleği oluşturma gayemiz var"

"Bursa Tahtakale Buluşmaları"na davet ettikleri konuklara değinen Altıntaş, Osmanlı tarihçisi, araştırmacı ve yazar Prof. Dr. Cemal Kafadar'ın programa üç defa katıldığını söyledi."

Altıntaş, "Mustafa Kara hocayı listenin başına yazmamız lazım. Zaten ilk onur konuğumuzdu. Onun himmetiyle başladık. Besim Dellaloğlu, Gökhan Yavuz Demir, Hilmi Yavuz, Ezel Akay, Mehmet Ali Sandıkoğlu gibi isimleri, Bursa çalışmış kişileri havuzumuzda topladık." diye konuştu.

Bursa'nın dijital ansiklopedisini tutmak istediklerini anlatan Altıntaş, şunları kaydetti:

"Bir kent belleği oluşturma gayemiz var. Bu amacımızda da mesafe katettik. Dile kolay 150 program ve 2019'dan 2026'ya uzanan bir serüven. Bursa üzerine kent belleği tutmak, çok mühim. Çünkü burası, imparatorluğun kurulduğu yer, herhangi bir şehir değil. İmparatorluğu kurmuş, üç kıtaya yaymış bir yerin kara kutusundan bahsediyoruz. Burası gerçekten çok mümbit (bereketli) bir arazi ve çok velut (doğurgan). Bu haliyle konu ve konuklar da ziyadeleşiyor."

Altıntaş, programda işlenen konuların, yeni araştırmalara başlangıç oluşturduğunu, birkaç akademik makale ve yüksek lisans tezinde atıf aldıklarını, bir yüksek lisans tezinde atıf yapıldığını da sözlerine ekledi.

"Geleceğe bir ses bırakmaya devam edeceğiz"

Cihan Taşan da Bursa Tahtakale Buluşmaları'nın aslında 30 yıla varan bir arkadaşlığa dayandığını anlattı.

Taşan, o zamanlarda da Altıntaş ile Bursa'nın tarihi ve kültürel mekanlarında dolaştıklarını belirterek, "Başka bir zaman keşfederdik. O, bizim gerçeklikten kaçmak için sığındığımız bir dünyaydı. Bursa sevgisiyle büyüyünce ve aslında zaman geçtikçe de elden gittiğini görünce bizde geçmişe özlem oluşmaya başladı." dedi.

Bu özlemden yola çıkılan Bursa Tahtakale Buluşmaları fikrinin esas çıkış noktasının daha geçmişe dayandığına dikkati çeken Taşan, şöyle devam etti:

"Fikir, geçmişe gidiyor. Bursa'da büyük ustalarımızın insanları toplayan mahfillerde, sohbetleri, Emirhan'da Ziya Faruk Aksakal, Gaye Kitapevinde Mehmet ağabey vardı. Böyle ortamlarda büyüdük, gittik, geldik. Oradaki sohbetlerin sıcaklıklarına aşina olarak büyüdüğümüz için 13-14 yaşlarında, 'Biz de büyüdüğümüzde keşke böyle bir sohbet mahfili oluşturabilsek.' diye çok hayal kurmuştuk. Gerçekleşeceğini de ummuyorduk. Bugün yer bizim değil ama en azından hayallerimizi gerçekleştirdik ve 150 programdır Bursa'yı konuşuyoruz."

Taşan, izledikleri bir belgeselden etkilendiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Memleket Hikayeleri diye bir belgesel denk gelmişti. Orada, Tahtakale'deki Vakar çay ocağında bir abi konuşuyordu, mekanın sahibi. Çok hoşumuza gitmişti. Kendisiyle tanışmaya gittik. 'Bize burayı açar mısınız, sohbetler, buluşmalar yapmayı düşünüyoruz' dedik. İnsanların Bursa'yı konuştukları bir mahfil, Bursa'yı çalışanların Bursa'yı anlattıkları bir yer olsun istedik. O da sağ olsun kapılarını açtı. O nedenle programın adı, Bursa Tahtakale Buluşmaları."

Taşan, kendilerini izleyenlerin de Bursa'ya özlem duygusu taşıyanlar, Bursa'dan bir aşk nesnesi gibi bahsedenler ve ikinci zamanı keşfedebilenler olduğunu vurgulayarak, "Geleceğe dönük 150 program daha çıkar. Geleceğe bir ses bırakmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Edebiyat, Osmanlı, Kültür, Bursa, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bursa Tahtakale Buluşmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı
ABD’nin dev uçak gemisi Türkiye’nin yanı başında ABD'nin dev uçak gemisi Türkiye'nin yanı başında
Maliki’den Trump’a rest: Adaylıktan çekilmeyeceğim Maliki'den Trump'a rest: Adaylıktan çekilmeyeceğim
Kan donduran olay Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi Kan donduran olay! Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’i Bundesliga şampiyonu istiyor Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'i Bundesliga şampiyonu istiyor
Erdoğan’dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir Erdoğan'dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir
Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu
İki okul müdürüne birden saldırdı O anlar kameralarda İki okul müdürüne birden saldırdı! O anlar kameralarda
Meksika’da öldürülen kartel liderinin konumuna sevgilisi takip edilerek ulaşılmış Meksika'da öldürülen kartel liderinin konumuna sevgilisi takip edilerek ulaşılmış
Beşiktaş’tan ayrıldı, Kayserispor’a gidiyor Beşiktaş'tan ayrıldı, Kayserispor'a gidiyor
Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda rövanş heyecanı başlıyor Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda rövanş heyecanı başlıyor
44 yıllık gizemli cinayet, sigara izmariti ve DNA teknolojisiyle çözüldü 44 yıllık gizemli cinayet, sigara izmariti ve DNA teknolojisiyle çözüldü
Kabine’deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken mesaj Kabine'deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj

14:47
Usta oyuncu Ali Tutal’a büyük vefasızlık
Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık
14:35
Fenerbahçe’de 4 futbolcudan kötü haber Sakatlık durumları belli oldu
Fenerbahçe'de 4 futbolcudan kötü haber! Sakatlık durumları belli oldu
14:13
2 ülke anlaştı Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
14:11
Fener taraftarını kahreden haber geldi
Fener taraftarını kahreden haber geldi
14:06
Ahmet Türk’ten Bahçeli’nin kayyum çıkışına yanıt
Ahmet Türk'ten Bahçeli'nin kayyum çıkışına yanıt
14:00
Taht kavgası büyüyor Kim’in adımı ortalığı fena karıştıracak
Taht kavgası büyüyor! Kim'in adımı ortalığı fena karıştıracak
13:52
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı üzecek
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
13:42
Fenerbahçe’nin dram dolu maçı dünya basınında
Fenerbahçe'nin dram dolu maçı dünya basınında
13:15
Domuz eti sahnesi pahalıya patladı Darbe üstüne darbe
Domuz eti sahnesi pahalıya patladı! Darbe üstüne darbe
13:13
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı Hem de sonunu getiren isimle
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
12:53
İstanbul’u boydan boya geçecek yeni demiryolu İşte güzergahlar
İstanbul'u boydan boya geçecek yeni demiryolu! İşte güzergahlar
11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 15:24:10. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa Tahtakale Buluşmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.