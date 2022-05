Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, SAÜFEST'te öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, geçmişte zayıf koalisyon hükümetleri nedeniyle Türkiye'nin çok büyük siyasi, ekonomik sıkıntı ve krizlerle karşı karşıya kaldığını belirterek, Başkanlık Sistemi'nin bunu tamamen ortadan kaldırdığını söyledi.

Sakarya Üniversitesince düzenlenen SAÜFEST 1. KİTAPFEST programında öğrencilerle bir araya gelen Kalın, modern dünyanın insanı çok yönlü olmaya, kendisini çok farklı alanlarda yetiştirmeye mecbur ettiğini vurguladı.

İnsanın kendisini çok yönlü geliştirmesi durumunda modern dünyanın meseleleriyle uğraşabileceğini, gidişatını anlayabileceğini belirten Kalın, "Bugün artık her şeyin akışkan hale geldiği, dijitalize edildiği, algoritmalar üzerinden kurgulandığı, anlaşıldığı, yönetildiği bir çağda yaşıyoruz. Artık yapay zekanın hayatımızın her alanına nüfus ettiği, metaverse ve benzeri yapılar üzerinden sanal ve güçlendirilmiş gerçekliğin, hibrit ve melez gerçekliğin kendi gerçekliğimizi şekillendirmeye başladığı bir dönemden geçiyoruz. Buna karşı bizim cevabımız ne olacak? Varlığımıza ilişkin temel soruları sormaya devam edebilecek miyiz, yoksa o soruları da makineler, yapay zeka sorup cevapları onlar mı vermeye başlayacak? O zaman insanın özne olma vasfı, özgürlüğümüz ne olacak? Farklı disiplinler, bakış açılarıyla bu soruları yeniden ve her gün sormak zorundayız." diye konuştu.

Kalın, 2-2,5 yıl boyunca, görülmeyen bir virüsün bütün dünyayı nasıl dize getirdiğini, aradaki hiyerarşileri nasıl ortadan kaldırdığını hep birlikte gördüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bundan ne kadar ders çıkarttık ayrı konu. Çıkartmamız gereken çok önemli dersler var çünkü sadece bir virüs meselesi değil, onun çok daha ötesinde ama bu tür büyük dönüşümler artık önümüzdeki on yıllarda çok daha belirleyici, hızlı, akışkan hale gelecek. Buna ne kadar hazırız? Kendimizi bu dünyaya hazırlayabilmek için de çok yönlü yetiştirmemiz gerekiyor. Farklı alanlardan, farklı disiplinlerden aldığımız bilgilerle entelektüel, akli ama onun kadar kalbi, duygusal yeteneklerimizi geliştirerek, bu ikisi arasındaki bağı ve irtibatı doğru kurarak kendimizi bugüne ve yarına hazırlamamız gerekiyor. Bu anlamda üniversite eğitimi çok kıymetli bir dönemdir. Üniversite yıllarınızın kıymetini bilin. Dolu dolu geçirirseniz, kendinizi iyi yetiştirirseniz, yarın kendinizi hayata, hayatın başka yönlerine ve başka gerçeklerine çok daha iyi hazırlama imkanınız olur."

"Başkanlık Sistemi, Türkiye'de yönetim tarihinde yeni sayfa açtı"

Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Kalın, "Başkanlık Sistemi'nin, işlerin hızlı yürümesinden ziyade ülkemize ne gibi katkıları oldu?" sorusuna, bu sistemin Türkiye'ye kazandırdığı en önemli unsurlardan bir tanesinin koalisyon dönemini sona erdirmesi şeklinde cevap verdi.

Kalın, Başkanlık Sistemi'nin demokratik sistem içerisinde kuvvetler ayrılığını daha doğru zemine oturttuğunu belirterek, "Yani Cumhurbaşkanlığı ile yasamayı net şekilde birbirinden ayıran, aslında ikisi arasında uzlaşıyı öngören, tavsiye eden, hatta zorlayan, yani uyum halinde çalışmalarını kolaylaştıran ve gerekli hale getiren bir sistemdir. Geçmişte zayıf koalisyon hükümetleri nedeniyle ülkemiz çok büyük siyasi, ekonomik sıkıntı ve krizlerle karşı karşıya kaldı, Başkanlık Sistemi bunu tamamen ortadan kaldırdı." dedi.

Başkanlık Sistemi'nde Cumhurbaşkanını halkın doğrudan seçmesinin, aynı zamanda Cumhurbaşkanına çok önemli yetki vermek anlamına geldiğini dile getiren Kalın, "Halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanının tamamen simgesel, onursal görev üstlenmesi, halkın iradesiyle uyumlu olmayan bir yaklaşım olurdu. Halk bir kişiye cumhurbaşkanı olarak yetki veriyorsa, bunu kullanması yönünde de bir görev tanımı, ister istemez bekleyecektir." diye konuştu.

Kalın, bu sistemin Türkiye'de yönetim tarihinde yeni sayfa açtığını ve şu ana kadar da iyi gittiğini dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tabii ki Türkiye'de sistemin önceki dönemlerinden kalma birtakım alışkanlıklar, eksiklikler var. Bununla ilgili de bildiğiniz gibi geçen sene Cumhurbaşkanımızın talimatıyla mevcut sistemin eksikliklerini gidermeye yönelik Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey'in başkanlığında çalışma yapıldı. Orada ortaya çıkan sonuçlar, yapılan tavsiyeler ışığında da gerekli düzeltmeler zaten yapılmaya devam ediyor. Son tahlilde yönetim modelleri dinamik yapılardır, nasıl toplum dinamikse, ihtiyaçları değişiyorsa, yönetimlerin de bu ihtiyaçlara uygun şekilde kendilerini güncellemeleri gayet doğaldır."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, soru-cevap kısmının ardından katılımcılar için kitaplarını imzaladı.

Programa, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.