Demirci'de Kurtuluş Savaşı Canlandırıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Demirci'de Kurtuluş Savaşı Canlandırıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, öğrenciler tarafından temsili Kurtuluş Savaşı canlandırıldı. 800 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen gösteride, Kurtuluş mücadelesi ve Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkışı sahnelendi.

19.05.2025 15:18  Güncelleme: 15:22
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Demirci'de Kurtuluş Savaşı canlandırıldı

MANİSA - Manisa'nın Demirci ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde gençlerin bedenleri ile sahaya çizdikleri dev Türkiye haritasında temsili Kurtuluş savaşı canlandırılması büyük beğeni aldı.

Demirci'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz'ın Atatürk anıtına çelenk sunması ile başladı. Demirci'de kutlama törenleri Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı stadında gerçekleşti Demirci Kaymakamı Yavuz Arslan ve Belediye Başkanı Erkan Kara'nın öğrencilerin ve halkın bayramını kutlaması ile başladı.

Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi öğrencileri tarafından bedenleri ile stada dev Türkiye haritası çizildi. 800 öğrencinin görev aldığı dev Türkiye haritası ve Kurtuluş savaşı canlandırmasında öğrenciler muhteşem bir gösteri sergiledi.

Gösteride düşmanın saldırısı ile başlayan temsili kurtuluş mücadelesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk statta kurulan Bandırma vapuru ile Samsun'a çıkışı sahnelendi. Amasya ve Erzurum kongrelerinin canlandırılmasının yapıldığı gösteride Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında düşmanla savaşlar yapıldı.

Türkiye haritası içinde bölgelere göre ise Anadolu'da o yıllardaki yaşam mücadelesi de yansıtıldı. Öğrencilerin Kurtuluş Savaşını anlatan gösterisi vatandaşlar tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Kaymakam Yavuz Arslan ve Belediye Başkanı Erkan Kara, büyük bir emek vererek hazırlanan gösteriden dolayı Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi öğretmen ve öğrencilerine de teşekkür etti.

Törenlerin sonunda ilçede yapılan sportif faaliyetlerde dereceye giren öğrencilere Kaymakam Yavuz Arslan, Belediye Başkanı Erkan Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Aytaç ve İlçe protokolü tarafından madalya ve kupalarda verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Demirci'de Kurtuluş Savaşı Canlandırıldı - Son Dakika

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