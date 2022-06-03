Denizli'de 2 yıl önce bulunan kaya resimleri araştırılıyor - Son Dakika
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Denizli'de 2 yıl önce bulunan kaya resimleri araştırılıyor

03.06.2022 12:30
Denizli'de 2 yıl önce bulunan kaya resimleri araştırılıyor

Denizli'nin Bekilli ilçesinde AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni Ümit Şıracı tarafından 2 yıl önce bulunan kaya resimleri, Pamukkale Üniversitesinden (PAÜ) akademisyenlerce incelemeye alındı.

Denizli'nin Bekilli ilçesinde AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni Ümit Şıracı tarafından 2 yıl önce bulunan kaya resimleri, Pamukkale Üniversitesinden (PAÜ) akademisyenlerce incelemeye alındı.

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Beyazıt ile Ümit Şıracı, resimlerin bulunduğu bölgede basın açıklaması yaptı.

Rektör Kutluhan, söz konusu kaya resimlerinin araştırılmaya değer olduğunu vurguladı.

Yurt dışında kaya resimlerini inceleyen merkezler bulunduğunu belirten Kutluhan, "Biz de en kısa zamanda bir merkez kurmayı planlıyoruz. Çünkü Anadolu tarihinin en derin bilgisi kaya resimlerinde saklı. Eğer biz bu tarihi çözebilirsek o zaman nereden geldiğimizi daha iyi anlama noktasında ulaşacağız. Bu bizim başarımız olacak." ifadesini kullandı.

"Bölgede 33 figür tespit ettik"

Prof. Dr. Mustafa Beyazıt, Türkiye'de 30'dan fazla noktada kaya resmi tespit edildiğini ve çalışmaların yapıldığını söyledi.

Bölgede bulunan kaya resimlerinin "tamga" (Tarihte Türkler tarafından kullanılmış özel işaretler) olabileceğini düşündüklerini dile getiren Beyazıt, "Şu an bölgede yaklaşık 33 figür tespit ettik. Bu figürlerin ayrı ayrı önemi var. Figürlerin milattan önceki çağlardan günümüze yakın bir döneme kadar yapıldıklarına dair ipuçlarımız var. Genel şekillere baktığımızda Şaman motifleri ele alınmış. Bunların ortak özellik olarak bizleri Orta Asya'ya götürdüğü konusunda hem fikiriz." dedi.

"Biz 1071'den önce de buradaydık"

Resimlerin Türklerin 1071'den önce de Anadolu'ya geldiklerine dair bir kanıt olabileceğini savunan Beyazıt şöyle devam etti:

"1071 bizim muhteşem bir zaferimizle Anadolu'nun tapusunu aldığımız bir dönemdir ama 1071'den önce Anadolu'da Türkler var mıydı, bu bir tartışma konusuydu. Kaya resimleri tespitlerimizden net olarak söyleyebildiklerimizden yola çıkarak şunu diyebiliyoruz ki biz 1071'den önce de buradaydık."

Beyazıt, bölgede Osmanlı Dönemi motiflerine benzer figürler de belirlediklerini sözlerine ekledi.

AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni Şıracı, kaya resimlerini iki yıl önce doğa gezisi sırasında bulduğunu ve bunu bilim insanlarına bildirdiğini söyledi.

Bölgede eski Türklere özgü mezar taşı (balbal) ve mezarlara (kurgan) da rastladıklarını kaydeden Şıracı, "İnanıyorum ki bu buluntular Anadolu'daki Türk tarihi hakkında yeni bir sayfa açılmasını sağlayacak." ifadesini kullandı.

Denizli'de 2 yıl önce bulunan kaya resimleri araştırılıyor
Denizli'de 2 yıl önce bulunan kaya resimleri araştırılıyor
Denizli'de 2 yıl önce bulunan kaya resimleri araştırılıyor
Denizli'de 2 yıl önce bulunan kaya resimleri araştırılıyor
Denizli'de 2 yıl önce bulunan kaya resimleri araştırılıyor

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Denizli, Bekilli, AFAD, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Denizli'de 2 yıl önce bulunan kaya resimleri araştırılıyor - Son Dakika

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