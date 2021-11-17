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Devlet Tiyatroları perdelerini öğretmenler için 24-25 Kasım'da ücretsiz açacak - Son Dakika

Devlet Tiyatroları perdelerini öğretmenler için 24-25 Kasım'da ücretsiz açacak

17.11.2021 12:46
Devlet Tiyatroları perdelerini öğretmenler için 24-25 Kasım'da ücretsiz açacak

Devlet Tiyatroları, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla oyunlarını öğretmenlere ücretsiz sunacak.

Devlet Tiyatroları, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla oyunlarını öğretmenlere ücretsiz sunacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, farklı bölgelerdeki 12 oyun, 24-25 Kasım'da ücretsiz olarak öğretmenlerle buluşacak.

Öğretmenlik mesleğine farkındalığın artırılması ve eğitimcilerin mesleki motivasyonlarının yükseltilmesine katkı sağlamak üzere ülke genelinde düzenlenecek etkinlikler kapsamında, 4 bin 300 öğretmenin ücretsiz olarak tiyatro izlemesi sağlanacak.

Biletler, Devlet Tiyatroları gişelerinden ya da ilgili müdürlüklerden öğretmen kartları gösterilerek temin edilebilecek.

Ücretsiz izlenebilecek oyunlar ve sahneleri şöyle:

"Ankara Devlet Tiyatrosu 'Vişne Bahçesi' Cüneyt Gökçer Sahnesi, İstanbul Devlet Tiyatrosu 'Seneye Bugün' Mecidiyeköy Büyük Sahne, İzmir Devlet Tiyatrosu 'Oyuncu-Ben Feuerbach' Karşıyaka Sahnesi, Bursa Devlet Tiyatrosu 'Sırça Kümes'i AVP Sahnesi, Adana Devlet Tiyatrosu 'Definename' Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi, Trabzon Devlet Tiyatrosu 'Kuyucaklı Yusuf' Atapark Haluk Ongan Sahnesi, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu 'Kürk Mantolu Madonna' Orhan Asena Sahnesi, Antalya Devlet Tiyatrosu 'Yastık Adam' Haşim İşcan Kültür Merkezi DT Sahnesi, Erzurum Devlet Tiyatrosu 'Ölümcül Oyun' Erzurum Devlet Tiyatrosu Sahnesi, Konya Devlet Tiyatrosu, 'Işıltılı Haşerat' Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi, Sivas Devlet Tiyatrosu 'Yirmibeşonbeş Treni' AKM Sahnesi, Van Devlet Tiyatrosu 'Erkek Gezegeni' Kültür Merkezi Sahnesi."

Devlet Tiyatroları perdelerini öğretmenler için 24-25 Kasım'da ücretsiz açacak

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Devlet Tiyatroları perdelerini öğretmenler için 24-25 Kasım'da ücretsiz açacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Devlet Tiyatroları perdelerini öğretmenler için 24-25 Kasım'da ücretsiz açacak - Son Dakika
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