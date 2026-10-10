Diyarbakır Kültür Yolu Festivali başladı: 9 gün, 249 etkinlik

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 22. durağı Diyarbakır Kültür Yolu Festivali başladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale Müze Kompleksi'nde festivalin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin en özel duraklarından Diyarbakır'da bulunmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Dünyanın dört bir yanındaki savaşlar, krizler, göç dalgaları ve iklim sorunlarının insanları sarstığını, Türkiye'nin bu karanlık tabloda umudun ve direncin adresi olmayı sürdürdüğünü belirten Çam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla insanlara huzur, güven ve refah sunacak geleceği hep birlikte inşa ettiklerini dile getirdi.

İlk kez 2021'de "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" adıyla İstanbul'da başlattıkları Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl 7 bölgedeki 26 şehirde gerçekleştirileceğini ifade eden Çam, şöyle konuştu:

"Bu yıl yaklaşık 8 ay sürecek bu kültür sanat maratonu toplamda 234 güne ulaşarak dünyanın en uzun soluklu festivali olma özelliğini perçinleyecek. İnsanlık tarihi boyunca medeniyetlere ve kültürlere ev sahipliği yapan, Ziya Gökalp'in 'Koynunda doğduğum bir cihan', Sezai Karakoç'un ise 'Eski kanatlar ülkesi" diye tanımladığı, tarihin taşlarla yazıldığı kadim şehrimiz Diyarbakır, farklılıkları zenginlik, ortak değerleri ise birliğimizin ve dirliğimizin temeli kabul edilen güçlü kültürüyle festivalimize bu yıl 5. kez ev sahipliği yapıyor.

Diyarbakır'ımızda 9 gün boyunca sanatı, kültürü ve coşkuyu hep birlikte yaşayacağız. Şehrimizin dört bir yanında 14 farklı noktada konserlerden sergilere, atölyelerden söyleşilere, tiyatrodan çocuk etkinliklerine kadar tam 249 etkinlik sizleri bekliyor."

Çam, bu yıl Kültür Yolu Festivallerinin odak noktasının "Gastronomi" teması olduğunu belirterek, bu kapsamda Diyarbakır'da 48 lezzet noktasının belirlendiğini anlattı.

Bu festival aracılığıyla hem kültür ve sanatı desteklediklerini hem de sanatçılara katkı sunduklarını vurgulayan Çam, festival programlarıyla özellikle çocukları ve gençleri kültürel hayatın merkezine taşıdıklarını, onlar için hazırladıkları tiyatro, drama, resim, müzik, dans ve el sanatları atölyeleri ile geleceğin sanatseverlerine ilham verdiklerini dile getirdi.

Çam, festivallerin şehirler için ekonomik anlamda da çok önemli bir karşılığının olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Doğal afetlere ve krizlere rağmen yapılan stratejik yatırımlar ve çeşitlendirilmiş pazar politikaları sayesinde turizmde hem ziyaretçi sayımız hem de gelirlerimiz rekor seviyelere ulaşmış bulunmakta. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye, 2025'te 64 milyon yabancı ziyaretçi ile bir önceki yıla göre yüzde 2,7'lik bir artışla dünya turizminde 4. sıraya yükselmiş bulunmakta. 2025 yılı turizm gelirimiz 65 milyarı aşarken 2026 yılındaki 68 milyar dolarlık turizm geliri hedefimizle bölgemizdeki tüm gelişmelere rağmen adım adım ilerlemekteyiz. Bugün artık yalnızca turizmi değil doğayı, tarihi, kültürü ve insan emeğini görünür kılan, dört mevsim yaşayan Türkiye modeli dünyada ilgiyle talep edilmektedir."

"Yabancı turistlerimizi de inşallah Diyarbakır'ımıza çekeceğiz"

Vali Murat Zorluoğlu da festivalin başta Diyarbakır olmak üzere bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Kadim şehir Diyarbakır'ın 12 bin 500 yıllık tarihe sahip olduğunu belirten Zorluoğlu, "Diyarbakır, kültür ve inanç turizmi bakımından çok ciddi bir potansiyel taşımaktadır. Bu topraklar maalesef son 40 yılda çok büyük acılar yaşadı." dedi.

Terör ve güvenlik problemleri nedeniyle kentin turizm potansiyelinin bir türlü açığa çıkamadığını anlatan Zorluoğlu, özellikle son birkaç yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dirayetli ve kararlı tutumuyla yürütmeye gayret ettikleri Terörsüz Türkiye sürecinin bu manzarayı tersine çevirdiğini söyledi.

İlk olumlu sonuçların ortaya konulduğuna dikkati çeken Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen senenin ilk 9 ayına göre bu senenin 9 ayını karşılaştırdık. Geçen senenin ilk 9 ayına göre turist sayısında yüzde 22'lik artış olduğunu görüyoruz. 1 milyon 200 binlerden 1 milyon 500 bini geçen bir turist sayısını yakaladı bu şehir. Yıl sonuna kadar hedefimiz inşallah 2 milyonu aşmaktır. Konaklayan turist sayısındaki artışa baktığımız zaman bu daha belirgin. Geçen seneye göre konaklayan turist sayısında yüzde 50'nin üzerinde bir artış meydana gelmiştir. 500 binlerden 800 binlere ulaşan bir konaklama sayısı mevcuttur. Anlamlı bir sayı olarak söylemek gerekirse yabancı turist sayısında da ciddi şekilde bir artış oldu, geçen seneye göre yüzde 100. Yabancı turist sayısı geçen sene 27 bin civarındaydı, bu sene 60 bini aştı.

Önümüzdeki yıllarda özellikle UNESCO Kalıcı Miras Listesi'nde yer alan eserlerimizi de öne çıkarmak suretiyle kültür ve inanç turizmine ilgi duyan yabancı turistlerimizi de inşallah Diyarbakır'ımıza çekeceğiz."

Kültür Yolu Festivallerinin önemli olduğunu ifade eden Zorluoğlu, Diyarbakır olarak turizmde artık atılım yapmak istediklerini söyledi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu da bu festivalle Diyarbakır'ın kültürel zenginliğini Türkiye'ye ve dünyaya bir kez daha tanıtacaklarını vurguladı.

Ensarioğlu, "Kültür Yolu Festivali, şehirlerimizin sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası görünür kılan, sanatçılarımızı halkımızla buluşturan, gençlerimize yeni ufuklar açan önemli bir organizasyondur. Diyarbakır gibi köklü bir şehirde bu festivalin ayrı bir anlamı vardır çünkü bizim kültürümüz yalnızca geçmişten kalan bir miras değil aynı zamanda geleceğe taşıyacağımız bir emanettir. Festivalimiz, Diyarbakır'ımıza, esnafımıza, sanatçılarımıza ve bütün hemşehrilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz da Diyarbakır'ın binlerce yıllık tarihiyle medeniyetlerin buluştuğu, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, kardeşlik ve hoşgörünün kök saldığı müstesna bir şehir olduğunu dile getirdi.

Kültür Yolu Festivallerinin, sanatın birleştirici gücünü ortaya koymak ve kültürel zenginliği gelecek nesillere aktarmak açısından büyük önem taşıdığını belirten Yaz, şöyle konuştu:

"Kültür, bir milleti millet yapan en güçlü bağlardan biridir. Sanat ise insanları birbirine yaklaştıran, farklılıkları zenginliğe dönüştüren evrensel bir dildir. Bu festivallerin Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılmasına, turizmin gelişmesine, esnafımızın ekonomik hayatına katkı sunmasına ve gençlerimizin sanatla daha güçlü bağlar kurmasına vesile olacağına inanıyorum."

Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam ile Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler, "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri", "Yaşayan Miras: Diyarbakır Sergisi", "Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Sergisi" ile "Türkiye Jokey Kulübü 13. Resim Yarışması Sergisi"ni gezdi.

"Türkiye Kültür Yolu Festivalimiz, uluslararası markalaşmaya katkı sağlıyor"

Çam, ziyaretin ardından gazetecilere, festivale çevre illerden de yoğun katılım beklediklerini söyledi.

Bölge turizmine, kültürel faaliyetlerin gelişimine katkı sağlayan, ülkenin ve dünyanın en önemli festival faaliyetini yürüttüklerine dikkati çekerek, "Türkiye Kültür Yolu Festivalimiz, ağırlıklı olarak evrensel değerleri, evrensel dikkatleri de çekecek şekilde düzenleniyor ve uluslararası markalaşmaya katkı sağlıyor. Tanındıkça uluslararası misafirlerimiz, turistler kendi seyahat programlarını gitmek istedikleri illerdeki festivallere denk getirerek yani planlayarak yapıyorlar. Dolayısıyla bölge turizminin gelişmesine, kültür ve turizm ekonomisine önemli katkı sağlıyor." dedi.

Vali Zorluoğlu da festivallerin Diyarbakır'a, Diyarbakır'ın da festivallere çok yakıştığını dile getirerek, "Bu tür festivaller, Diyarbakır'ımızın tanıtımına büyük katkı sunuyor. Diyarbakır'da 9 gün boyunca 249 farklı etkinlik var. Sanatsal ve kültürel etkinlik. Her bir köşede, her bir sokakta, her bir caddede veya salonda farklı kültürel, sanatsal etkinliklerle vatandaşlarımız 9 gün boyunca doyasıya eğlenecekler, dinlenecekler, coşacaklar ve Diyarbakır bu 9 günü dolu dolu yaşayacak." diye konuştu.

Festival kapsamında sergilerden tiyatro ve sahne performanslarına, geleneksel sanat atölyelerinden söyleşilere, çocuk etkinliklerinden gastronomi buluşmalarına kadar pek çok etkinlik, kentin farklı noktalarında vatandaşlarla buluşacak.

Minik ziyaretçilerin, Etnospor, Çocuk Köyü etkinlikleri ve ASELSAN Çocuk Şenliği'yle güzel vakit geçireceği festival kapsamında vatandaşlar, Nevruz Park'ta düzenlenecek ücretsiz konserlerle her gün farklı bir sanatçıyı dinleme imkanı bulacak.

Öte yandan gastronomi programı kapsamında belirlenen 48 lezzet noktası, kentin mutfak kültürünü keşfetmek isteyenleri ağırlayacak.