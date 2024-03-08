Kültür Sanat

Dünyanın nadir motifleri bu koleksiyonda: 17 ülkeden 120 duvar halısı

SAMSUN - Samsun'da görev yapan bir öğretmenin 12 yılda 17 farklı ülkeden topladığı nadir 120 duvar halısından oluşan koleksiyona paha biçilemiyor.

Müzik öğretmeni olarak görev yapan Seçkin Esen, şimdiye kadar edindiğini kazanımını farklı bir amaç uğrunda kullanıyor. Dünyanın birçok kıtasına giderek kültürel değeri olan duvar halılarını toplayan Esen, 17 farklı ülkeden onlarca halı satın aldı. Maddi ve manevi değeri oldukça yüksek olan halıları koleksiyon haline getiren Seçkin Esen, yurt içi ve yurt dışından topladığı 120 halıdan 40'ına hikaye yazarak proje oluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve büyükelçilere göndereceği proje ile koleksiyonun yurt içi ve yurt dışında sergilenmesi için girişimde bulanacağını söyleyen Esen, halıların satılık olmadığını ama kendisinin sürekli olarak koleksiyonunu genişlettiğini ifade etti.

"17 farklı ülkeden değeri bin TL ile 100 bin TL arasında değişen birçok halı aldım"

Koleksiyonunda yer alan halıların o ülkeye ait nadir duvar halısı olduğuna dikkat çeken Müzik Öğretmeni Seçkin Esen (54), "12 yıldır dünyayı gezerek duvar halıları topluyorum. Şimdiye kadar 17 farklı ülkeden halı topladım. Koleksiyonumdan dünyada başka kimsede yok. Bir halk bilimci olarak bu kültürün koleksiyona dönüşmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda düşünceye sahip oldum. Gezdiğim ülkelerden ve mezarlardan birçok halı topladım. Şimdiye kadar Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Hindistan, Afganistan, Rusya, Ukrayna, İran, Irak, Suriye, Fas, Libya, Almanya, İtalya, Macaristan, Bosna-Hersek ve Bulgaristan gibi ülkelerden halılar topladım. Bu halılardan bin TL'ye de aldığımız oldu, 100 bin TL'ye de aldığımız oldu. Bunların fiyatları nadir olmasına göre ve özelliklerine göre değişiyor. Bendeki duvar halılarından Hz. Meryem figürünün olduğu, Hz. Musa'nın figürünün olduğu halıların yanı sıra yurt içinde de eski siyasilerin olduğu duvar halıları nadir eserler ve diğerlerine göre daha değerli" dedi.

"Çocuklarıma ev ve araba bırakmak yerine kültür miras bırakıyorum"

Şimdiye kadar koleksiyonunda 120 halının olduğunu ve bunları çocuklarına miras bırakacağını ifade eden Seçkin Esen, "Halıları satma gibi bir olayımız yok. Koleksiyonun amacı da satmak değil, gelecek kuşakların görmesini sağlamaktır. Satmamamın yanı sıra koleksiyonumda olmayan halıları takip edip, alıp, koleksiyonuma katıyorum. Şu anda birçok halı biriktirdik. Bir proje yazdım. Bu halıların hikayelerini yazdım. Bu lirik hikayelerde halıların durumu anlattık. Projeyi de Kültür ve Turizm Bakanlığı ya da büyükelçilerimize ulaştırıp, yurt içi ve yurt dışında sergilemeyi düşünüyoruz. Elimdeki halılar 1920'den günümüze kadar geliyor. Bazı şeylerin değeri ölçülmez. İnsanların bu kültürü görmesi benim için maddiyattan daha önemli. Çocuklarınıza ev, araba bırakabiliriz ama böyle bir kültür ürünü bırak bana daha anlamlı geliyor. Şu ana kadar 40 halıya hikaye yazdım. Daha hikayesi yazılmamış halılar da var. 120'ye kadar halımız var ve biriktirmeye de devam ediyoruz" diye konuştu.

Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarında lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde de yüksek lisans yapan Seçkin Esen, en büyük hobisinin duvar halılarını izlemek olduğunu sözlerine ekledi.