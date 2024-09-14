GastroAntep Festivali Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

GastroAntep Festivali Başladı

GastroAntep Festivali Başladı

Gaziantep'te düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali, 22 Eylül'e kadar sürecek.

14.09.2024 14:49
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali başladı.

Tarihi Gaziantep Kalesi'nden başlayıp Balıklı Parkı'nda sona eren kortej yürüyüşü ile başlayan program, Harikalar Diyarı'ndaki konuşmalarla devam etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, burada yaptığı konuşmada, festivallerin insanları her anlamda birleştiren etkinlikler olduğunu söyledi.

Bölgenin kadim bir kültüre sahip olduğunu belirten Gül, şunları kaydetti:

"Kapınızı çalan olduğunda, sofraya geldiğinde, diline, kimliğine yaşına bakmadan sofraya buyur edersiniz. Sofra her zaman birleştirir. Sofra her zaman iyileştirir. İşte Gaziantep'in ve bu toprakların en önemli özelliği soframızdakinin diline, kimliğine ve aidiyetine bakmadan sofraya oturturuz. Çünkü aynı geçmişe sahibiz, aynı dereceye sahip bir milletiz. Bizim en önemli kültürel miraslarımız kıyamete kadar bu birlikteliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi diri tutma anlayışıdır. Yemeğimiz ne olursa olsun o sofrada bir olma, beraber olma iradesi kıyamete kadar kalıcı olan irademizdir. Bunu da hep beraber koruyacağız. İşte bu festivaller de bu birliğimizi, beraberliğimizi, ülkemizin kültürel miraslarını koruma adına çok önemlidir."

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise kentin tarih, kültür ve gastronomi anlamında Türkiye'nin en önde gelen şehirlerinden biri olduğunu ifade etti.

Kentte bulunan her değerin tanıtılması gerektiğini belirten Çeber, şöyle devam etti:

"106 tane coğrafi işaretli ürünümüz var. Şu anda Büyükşehir Belediyemizle Valilik ekiplerimizin beraber üzerinde çalıştığı 70 coğrafi işaret ürünü adayımız var ve bu 106 ürünün 2 tanesi de Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretli. Gaziantep Kültür Yolu Festivali'ne çok uydu. Bu şehirde hangi festivali yapsanız kaldırır."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de GastroAntep Festivali'nin her geçen gün üzerine katarak ilerlediğini aktardı.

Gaziantep'in dünyanın mutfağı olduğunu anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Dünyanın iyileşmeye ihtiyacı var. Kültür ve sanat birleştirir. Festivali kurarken önce insan dedik. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesiyle hareket ediyoruz. Yeni dönemde bu şehri akıllı, yeşil ve dirençli şehir yapacağız. Doğadan inanç turizmine kongreden sağlık turizmine bölgenin başkenti yapacağız. Fazlamız var, eksiğimiz yok. Roma ve Napoli ile yarışıyoruz. Bölgede gücümüzü birleştireceğiz. Herkesi Gaziantep'e bekliyoruz."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri festivalin açılış kurdelesini kesti, festival alanını gezdi.

Programa, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mesut Bozatlı, Derya Bakbak, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, ilçe belediye başkanları ve diğer protokol üyeleri ile davetliler katıldı.

Konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden dijital sanatlara kadar yüzlerce etkinliğin yer alacağı GastroAntep Kültür Yolu Festivali, 22 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat GastroAntep Festivali Başladı - Son Dakika

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