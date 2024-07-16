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Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na ziyaretçi akını

3 günlük tatilde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

GAZİANTEP - Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü ve dünyanın da dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, 3 günlük tatilde ziyaretçi akınına uğruyor.

Yaklaşık 1.5 milyon metrekarelik bir yeşil alan üzerinde kurulu olan, aralarında aslan, kaplan, puma ve boz ayı gibi yırtıcı hayvanlar ile Safari Park'ta 350 türden 10 bin hayvana ev sahipliği yapan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, hafta sonları 25 bin kişi tarafından ziyaret edilerek yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'ndaki Zooloji ve Doğa Müzesi, Safari Park, Tropik Kelebek Bahçesi de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı Şanlıurfa, Adana, Kilis, Adıyaman, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Diyarbakır gibi bölge illerinin yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir gibi birçok ilden ziyaretçiyi ağırlıyor.

"Parkımızda yılda 5 milyon kişiyi ağırlıyoruz"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, her yıl 5 milyon ziyaretçiyi ağırladıklarını söyleyerek, "Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'mız Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın da dördüncü doğal yaşam parkıdır. Gaziantep Doğal Yaşam Parkımız yaklaşık 1,5 milyon dönüm üzerine kurulmuştur. 300 dönümde Safari Parkı'mız var. Yine Tropik Kelebek Bahçemiz, Zooloji ve Doğa Müzemiz var. Akvaryum alanımız var. Türkiye'nin en büyük doğal yaşam parkı ve Türkiye'nin cazibe merkeziyiz. Gaziantep Doğal Yaşam Parkını görmek için ziyaretçilerimiz akın akın geliyorlar. Parkımızda yılda 5 milyon kişiyi ağırlıyoruz. Şehrimizdeki ziyaretçilerimizin yanı sıra çevre illerden ve ülkelerden de Gaziantep Doğal Yaşam Parkımızı ziyarete gelen ziyaretçilerimiz var. Kurban Bayramında yaklaşık 85 bin kişiyi Gaziantep Doğal Yaşam Parkımızda ağırladık" dedi.

"Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'mızı hafta sonu 25 bin kişi ziyaret ediyor"

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın yılın ilk 6 ayında yaklaşık 2 milyon 480 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını hatırlatan Özsöyler, "Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'mızı hafta içi günlük 8-9 bin kişi ziyaret ediyor. Hafta sonunda ise 17 bin ve 25 bin kişi ziyaret ediyor. Vatandaşlarımız Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'mıza geldiklerinde hem doğal parkı hem de televizyonda ve kitaplarda gördükleri canlıları birebir canlı olarak da görüyorlar. Parkımızdaki hayvanlar çocukların ilgisini çekiyor. Çocuklar anne babaları ve büyükleriyle Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'mıza geliyorlar. Çevre illerden de Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'mıza özel turlar düzenleniyor. Okullar, turizm acenteleri de bahçemizi ziyaret ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep'i ve Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı çok beğendik"

Konya'dan Gaziantep'i ve Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı gezmeye geldiğini belirten ziyaretçilerden Ömer Usta, "Sabah kahvaltıdan sonra 'Gaziantep'te gezilecek yerler neresidir?' diye bir araştırma yaptım. Gezilecek yerlerin başında hayvanat bahçesi geliyor. Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olduğu için çocukların eğleneceğini düşündük ve ziyarette bulunmak istedik. Oldukça da memnun kaldım. Hayvanlar için güzel bir doğal yaşam parkı oluşturulmuş, yırtıcı hayvanları gördük. Birçok hayvanat bahçesinde buradaki yırtıcı hayvanları göremiyoruz. Doğa ile iç içe olması da otantik bir ortam oluşturuyor, çok güzel olmuş" diye konuştu.