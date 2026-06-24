Geçmişe Yolculuk: Trabzon'da Nostaljik Köy Evi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Geçmişe Yolculuk: Trabzon'da Nostaljik Köy Evi

Geçmişe Yolculuk: Trabzon\'da Nostaljik Köy Evi
24.06.2026 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadın Varsa Çözüm Var Derneği, geçmiş yaşamı sergileyen köy evini ziyaretçilere açtı.

TRABZON'da Kadın Varsa Çözüm Var Derneği tarafından teknolojiden uzak geçmiş yaşam kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulup, 1970'li yıllardaki Karadeniz'in günlük hayatı yansıtan 'köy evi', ziyaretçilerine duygu dolu anlar yaşatıyor. Geçmişe açılan kapıdan girenlerin kimi yarım asırlık beşiği görünce gözyaşı döküyor, kimi yer sofrasında çocukluğuna dönüyor. Dernek Başkanı Funda Çuvalcı, "Buraya gelen herkes geçmişe gidip, çocukluğunu, gençliğini, anılarını hatırlıyor. Buradan hem mutlu hem de buruk çıkanlar oluyor" dedi.

Yomra ilçesinde faaliyet gösteren Kadın Varsa Çözüm Var Derneği üyeleri, Yomra Vakfı binasında 1970'li yıllardaki Karadeniz yaşamını yansıtmak için harekete geçerek köy evi oluşturdu. 'Geçmişe Açılan Kapı; Bir Köy Evi Bin Hatıra' sloganıyla hazırlanan evin oturma odası, yatak odası ve mutfak bölümleri 70'li yılların günlük yaşam kültürüne uygun şekilde dizayn edildi. Bakraçlar, yer sofraları, divanlar, kömür ütüsü, gaz lambası, beşik, duvar halıları, kemençe ve el emeği ürünlerin yer aldığı köy evinde, sobada pişirilen mısır ekmeğiyle de dönemin atmosferi yaşatıldı.

EKMEK KOKUSU EŞLİĞİNDE NOSTALJİ TURU

Geçmişe açılan evin kapısından girenlerin kimi yarım asırlık beşiği görünce gözyaşı döküyor, kimi yer sofrasında çocukluğuna dönüyor. Kömür ütüsünden gaz lambasına, divanlardan el emeği ürünlere kadar dönemin ruhunu yansıtan sergi havasındaki ev, farklı kuşakları da bir araya getiriyor. Yaşlılar, anılarını tazelerken, teknolojinin içine doğan çocuklar ise gördükleri antika eşyalar karşısında şaşırıyor. Sobada pişen mısır ekmeği kokusunun eşlik ettiği köy evi, nostaljik atmosferiyle ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

'BİR KÖY EVİ, BİN HATIRA'

Kadın Varsa Çözüm Var Derneği Başkanı Funda Çuvalcı, Karadeniz kültürünü gelecek nesillere aktarmayı hedeflediğini söyleyerek, "Dernek olarak bu yılki sergimizi Yomra Vakfı'nda açmak istedik. 1970'li yıllara ait bir köy evini canlandırdık. O dönemdeki kültürü ve hatıraları gelen ziyaretçilerimize aktarmaya çalıştık. 'Bir Köy Evi Bin Hatıra' sloganını da kullandık. Gelen misafirlerimizin yoğun duygularına şahit olduk. Küçük bir mutfak, yatak odası ve oturma odasıyla köy evini oluşturduk. Her yıl geri dönüşüm materyallerini kullanarak sergi açıyorduk, bu yıl bir değişiklik yapmak istedik. Babaannem ve anneannemin anıları aklıma geldi. Öyle olunca 'Bir köy evi kuralım' dedik. Bu fikri hayata geçirmekteki amacım; gelecek nesillere bu kültürü aktarmak, yaşlılara da anılarını hatırlatmaktı" diye konuştu.

'GENÇLERİN ÇOĞU BURADAKİ EŞYALARLA İLK KEZ KARŞILAŞIYOR'

Çuvalcı, gelen ziyaretçilerin duygulandığını da ifade ederek, "Gençlerimizin çoğu buradaki eşyalarla ilk kez karşılaşıyor. Kömür ütüsünü, kazanları, fenerli ve gramofonu bilmeyenler oluyor. Bazı araç gereçlerinde büyüklerinin evinde var olduğunu söylüyorlar. Hepimiz divanlarda büyüdük anısı da derinlerimizde yer etmiş. Benim için o geçmişe özlem duygusunu verebilmek önemliydi. 75 yaşında bir kadın geldi ve beşiği görünce duygulandı. Kendi çocuklarını o beşikte büyütmüştü. Beşiği saklayana bile dua etti. Başka bir teyzemiz divana ve yer sofralarına oturarak ağladı. O anıları hatırlayıp, bizlere aktarınca mutlu olduk. Buraya gelen herkes geçmişe gidip, çocukluğunu gençliğini, anılarını hatırlıyor. Buradan hem mutlu hem de buruk çıkanlar oluyor" dedi.

'ORTAMI GÖRÜNCE ÇOK DUYGULANDIM'

Ziyaretçilerden Mehmet Salih Abdioğlu, geçmişe dönerek hüzünlendiğini belirterek, "Geçmişimizi ortaya koymuşlar, yaşatmışlar. Çok güzel bir ortam olmuş. Tarihi ve antika eserler de var. Radyosundan beşiğine kadar her şey var. Eski günlerime döndüm ve çocukluk günlerimi de hatırladım. Buradaki ortamı görünce de çok duygulandım" diye konuştu.

'ÇOCUKLUĞUMA DÖNDÜM'

Ziyaretçilerden Yasin Can, unutulmaya yüz tutan eski kültürler için üzüldüğünü ifade ederek, "Çocukluğuma döndüm. Buradaki ortamı çocukken yaşamıştım ve o duygu bana güzel hissettirdi. İnsanlar eskileri yok ettiler. Bu yüzden burada yaşatılmış olması gurur verici bir detay. Günümüzde eskilerin bir anlamı olmadığını düşünülüyor. Buraya gelince yok edilen eskilere de üzülürler. 'Eşyalarımızdan saklasaydık, anılarımız kalırdı' derler. Duygulandığım bir yer oldu" dedi.

'GARİP EŞYALAR KULLANILIYORMUŞ'

3'üncü sınıf öğrencisi Aslı Şura Kırveli, köy evini gezmekten keyif aldığını söyleyerek, "Eskiden insanlar gerçekten çok garip eşyalar kullanıyormuş. Şu anda çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Elektrik olmadığında gaz lambası kullanıyor, ütü yapmak için de kömür ısısı kullanıyorlarmış. O yüzden bana çok garip geldi. Tencereler de çok eski zamanı hatırlatıyor. Anneannem de kullanıyor. Burada olmak güzel hissettirdi, iyi ki gelmişiz" diye konuştu.

'ESKİ GÜNLER DAHA İYİYMİŞ'

Öğrencilerden Yusuf Mete Uzun da "1970'li yıllara gitmek biraz garip ama güzel bir hismiş. Kemençeler, halılar gerçekten çok eski duruyor. 56 yıl geçmiş, bugüne gelmesi çok zor ama yapmışız. Bu bana çok garip hissettiriyor. Bu eşyalardan anneannemin evinde de var, eski yer sofralarını biz de kullanıyoruz. Eskiden yapılan eşyalar çok özenli yapılmış. Şimdikileri robotlar yapıyor, o yüzden o kadar özenli değil. Fındığı titizlikle kırardık, şimdi robotlar kırıyor. Bence eski günler daha iyiymiş" dedi.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Trabzon, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Geçmişe Yolculuk: Trabzon'da Nostaljik Köy Evi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı
Kadir İnanır’ın da ablasıydı Soner Arıca’nın annesi hayatını kaybetti Kadir İnanır'ın da ablasıydı! Soner Arıca'nın annesi hayatını kaybetti
Lamiya’nın öldürülmeden 10 gün önce söylediği sözler ortaya çıktı Lamiya'nın öldürülmeden 10 gün önce söylediği sözler ortaya çıktı
Kiracısı 4 ay ödeme yapmayınca mezarlığa gitti Şikayetini ölen babasına anlattı Kiracısı 4 ay ödeme yapmayınca mezarlığa gitti! Şikayetini ölen babasına anlattı
Prof. Dr. Selçuk Peker, dünyanın en etkili 8. bilim insanı seçildi Prof. Dr. Selçuk Peker, dünyanın en etkili 8. bilim insanı seçildi
Annesini gizlice gömmüştü Sosyetik ailede ipler gerildi Annesini gizlice gömmüştü! Sosyetik ailede ipler gerildi
Plajda güneşlenen kadın dron saldırısında hayatını kaybetti Plajda güneşlenen kadın dron saldırısında hayatını kaybetti
Mansur Yavaş cephesinden ABP binasına asılan pankartla ilgili açıklama Mansur Yavaş cephesinden ABP binasına asılan pankartla ilgili açıklama
Özgür Özel: Kemal Bey’e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum Özgür Özel: Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum
Eski emniyet mensubunun feci ölümü Eski emniyet mensubunun feci ölümü
Trump duyurdu: İran üst düzey nükleer denetimleri kabul etti Trump duyurdu: İran üst düzey nükleer denetimleri kabul etti
“CHP fiilen kapanmıştır“ diyen Özel yeni parti sinyali verdi "CHP fiilen kapanmıştır" diyen Özel yeni parti sinyali verdi
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Gelme“ dedi Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gelme" dedi
CHP’de yeni ihraç dalgası 2 il başkanı daha görevden alındı CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 il başkanı daha görevden alındı

10:55
Alper Yeğin’in ziyareti ilçede büyük tartışma yarattı
Alper Yeğin'in ziyareti ilçede büyük tartışma yarattı
10:34
Dünya Kupası’nın en çok konuşulan görüntüsü Maç bitene kadar kıpırdamadan bekledi
Dünya Kupası'nın en çok konuşulan görüntüsü! Maç bitene kadar kıpırdamadan bekledi
10:32
Nihat Doğan’ın kullandığı ifade bir kenti ayağa kaldırdı MHP’li vekilden de tepki var
Nihat Doğan'ın kullandığı ifade bir kenti ayağa kaldırdı! MHP'li vekilden de tepki var
10:22
İstanbul’da akılalmaz olay Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
İstanbul'da akılalmaz olay! Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
10:14
Son dans Messi ve Ronaldo karşı karşıya gelebilir
Son dans! Messi ve Ronaldo karşı karşıya gelebilir
09:44
Korkunç facia Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti
Korkunç facia! Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti
09:30
Yargıtay’dan milyonlara müjde Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
Yargıtay'dan milyonlara müjde! Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
08:45
Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin yıllar sonra kameraya yakalandı
Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin yıllar sonra kameraya yakalandı
08:36
Trump’tan Senato’nun İran kararına sert tepki: Düşmana yardım ettiler
Trump'tan Senato'nun İran kararına sert tepki: Düşmana yardım ettiler
08:14
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon 19 kişi gözaltına alındı
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı
08:09
Galatasaray’ın yıldızı Dünya Kupası’nda son 32 biletini aldı
Galatasaray'ın yıldızı Dünya Kupası'nda son 32 biletini aldı
07:35
Altın fiyatlarında deprem Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi
Altın fiyatlarında deprem! Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi
07:23
Resmi Gazete’de yayımlandı Kuyumcular artık bunu yapmak zorunda
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kuyumcular artık bunu yapmak zorunda
04:57
İşte Dünya Kupası bu Tek golle 3 puanı aldılar, rakiplerini elediler
İşte Dünya Kupası bu! Tek golle 3 puanı aldılar, rakiplerini elediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 11:04:08. #7.13#
SON DAKİKA: Geçmişe Yolculuk: Trabzon'da Nostaljik Köy Evi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.