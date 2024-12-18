Gelenek ve Modernite TraMod International Ödül Töreni\'nde buluştu

Kültür Sanat

ULUSLARARASI mimarlık ve tasarım etkinliklerinden biri olan TraMod International Ödül Töreni, 17 Aralık Salı günü İstanbul Kültür Üniversitesi'nde gerçekleşti. Geleneksel tasarım ilkeleri ile modern trendleri buluşturan yenilikçi projeleri ödüllendirildiği törende konuşan İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, "Geçen sene de jürideydim, bu sene de. İkisini karşılaştırdığımızda hem niceliksel hem de niteliksel olarak çok büyük bir gelişme olduğunu görüyorum. İlginin giderek artmasını diliyorum" dedi.

TraMod International Ödül Töreni'nin ikincisi bu sene İstanbul Kültür Üniversitesi iş birliği ile gerçekleşti. Yarışmaya 30'dan fazla ülkeden 300'ü aşkın proje başvuruda bulundu. Mimarlık, iç mimarlık, moda tasarımı ve endüstri-ürün tasarımı gibi farklı disiplinlerde yarışan projeler, uluslararası jüri tarafından titizlikle değerlendirildi. Hem profesyonel hem de öğrenci kategorilerindeki kazananlar, tasarım dünyasına ilham veren çalışmalarıyla dikkat çekti.

DOSTOĞLU: PROJELERİN KALİTESİ VE KATILIM SAYISI ARTIŞ GÖSTERDİ

TraMod International Ödülleri 2024'te jüri üyeliği yapan İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, organizasyonun geçen yıla kıyasla büyük bir gelişme gösterdiğini belirterek, "Geçen sene de jürideydim, bu sene de. İkisini karşılaştırdığımızda hem niceliksel hem de niteliksel olarak çok büyük bir gelişme olduğunu görüyorum. Katılan proje sayısı arttı ve projelerin kalitesi yükseldi. Bu durumdan büyük bir memnuniyet duyuyorum ve ilginin giderek artmasını diliyorum" dedi.

'30 ÜLKEDEN 300 KATILIM GERÇEKLEŞTİ'

Yarışmaya bu yıl 30 farklı ülkeden toplam 300 başvuru yapıldığını ifade eden Dostoğlu, katılımın geniş bir yelpazeye yayıldığını söyledi. Dostoğlu, "Bu yarışma, öğrenciler ve profesyoneller için farklı kategorilerde düzenlendi. Mimarlık, iç mimarlık, endüstriyel tasarım ve moda tasarımı gibi farklı alanlarda katılım sağlandı. Bu çeşitlilik ve yoğunluk jüri olarak bizim için değerlendirme sürecini zorlu kıldı, ancak sonuçların içimize sineceğine inanıyorum" diye konuştu.

'KÜLTÜRE DEĞER VEREN BİR ÜNİVERSİTEYİZ'

İstanbul Kültür Üniversitesi'nin kültüre verdiği öneme değinen Prof. Dr. Dostoğlu, üniversitenin mimarlık ve iç mimarlık eğitiminde gelenekle moderniteyi birleştiren bir anlayış benimsediğini belirterek, "Kültür bizim adımızda da var. Biz, öğrencilerimize küreselleşen dünyada her şeyin birbirine benzer hale geldiği bir ortamda, geçmişi tamamen kopyalamadan ama onu yorumlayarak çağdaş değerlerle birleştirmeyi öğretmeye çalışıyoruz. Her şeyin birbirine benzediği bir dünyada aidiyet duygusunu kaybetmemek çok önemli diye düşünüyoruz. Bu anlayışı öğrencilerimize aşılıyoruz ve umarım mezun olduktan sonra da bu değerlerle yollarına devam ederler" ifadelerini kullandı.

EİRAJİ: GELENEK VE MODERNİTEYİ YAN YANA GETİRİYORUZ

TraMod Academy'nin kurucusu Dr. Javad Eiraji ödül töreninin temel felsefesine ve organizasyonun ikinci yılında geldiği noktaya dair açıklamalarda bulundu. TraMod'un adının gelenek ve modernitenin birlikteliğini temsil ettiğini belirten Dr. Eiraji, "TraMod, iki kelimenin birleşimi: 'Tradition' ve 'Modernity'. Amacımız, geleneksel unsurların modern dünyanın yanında nasıl durabileceğini, mimarlık ve tasarımda bu birlikteliğin nasıl sağlanabileceğini göstermek" dedi.

'ETKİNLİKLER VE ÖDÜLLERLE GELİŞİYORUZ'

Bu vizyon doğrultusunda çeşitli etkinlikler ve atölye çalışmaları düzenlediklerini ifade eden Dr. Eiraji, ödül töreninin bu sürecin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Farklı workshoplar, etkinlikler ve sergiler düzenledik. Bunun yanında, TraMod Ödülleri'ni planladık ve bu yıl ikinci kez düzenliyoruz. Bu proje, mimarlık, iç mimarlık, moda tasarımı ve endüstriyel tasarım gibi dört temel kategoriyi kapsıyor. Hem geleneksel hem de modern bakış açılarını bir araya getiren projeleri bu kategorilerde değerlendirmeye aldık. 30'dan fazla ülkeden 300'ün üzerinde proje teslim aldık. Dünyanın dört bir yanından alanında uzman ve saygın jüri üyeleriyle bu projeleri değerlendirdik. Geçen yıla kıyasla daha fazla başvuru aldık ve daha yüksek bir kalite yakaladık."

'KAZANANLARI VE İLHAM VEREN PROJELERİ PAYLAŞTIK'

Törenin İstanbul Kültür Üniversitesi'nde düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Dr. Eiraji, "Bugün, ödül kazananları ve onların ilham veren projelerini bu etkinlikte paylaştık. Bu projeler, dünyanın dört bir yanında kimlerin bu alanlarda çalıştığını ve yarışmak istediğini bizlere gösteriyor" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ DAHA FAZLASI'

Gelecek yıllara dair hedeflerinden de bahseden Dr. Eiraji, "Önümüzdeki yıllarda da bu organizasyonu geliştirmeye ve gelenekle moderniteyi buluşturan projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Prpjenin evrensel bir tasarım vizyonuna katkıda bulunmasını amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ'NİN EV SAHİPLİĞİNDE İŞ BİRLİĞİ

TraMod Academy tarafından düzenlenen ödül töreni, İstanbul Kültür Üniversitesi ile olan iş birliğini bir kez daha altını çizerken, geçtiğimiz yıl ödüllerin resmi medya ortağı olan üniversite, bu yıl törene ev sahipliği yaparak gelenek ve modernite arasındaki etkileşimleri öne çıkaran projelere kapılarını açmış oldu.

TraMod International Ödülleri 2024'te ödül kazanan projeler, hem ulusal hem de uluslararası platformlarda tanıtılarak geniş çapta görünürlük elde ederken; sektörel iş birlikleri ve kariyer fırsatları için de önemli bir avantaj sağladı. Tören, katılımcılara ödüllü projeleri yakından inceleme fırsatı sunmakla kalmayarak; sektördeki en son trendleri keşfetme, ilham verici konuşmalar dinleme ve uluslararası düzeyde tanınan uzmanlarla ağ kurma imkanı tanımış oldu.