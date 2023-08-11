Gönül Dağı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı yeni sezon hangi tarihte başlayacak? - Son Dakika
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Gönül Dağı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı yeni sezon hangi tarihte başlayacak?

11.08.2023 08:55

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı yeni sezonunun hangi tarihte başlayacağı henüz duyurulmadı. Dizilerin yeni sezonlarının genellikle eylül ayı dolaylarında başlaması nedeniyle Gönül Dağı yeni sezonunun eylül ayında başlayacağı öngörülmekte. Dizinin yapımcısı tarafından henüz bir tarih paylaşılmadı.

Gönül Dağı ne zaman başlıyor? Sorusu, dizinin sezon finali yapmasının ardından araştırıldı. Gönül Dağı her hafta Cumartesi günü buluşuyor ve aile, dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisi olarak yayınlanıyor. Son bölümde yaşanan gelişmeler, izleyicileri bir hayli heyecanlandırmış ve meraklandırmıştı. Bu nedenle gözler gelecek sezona çevrildi. Peki, Gönül Dağı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı yeni sezon hangi tarihte başlayacak?

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı yeni sezonunun hangi tarihte başlayacağı henüz duyurulmadı. Dizilerin yeni sezonlarının genellikle eylül ayı dolaylarında başlaması nedeniyle Gönül Dağı yeni sezonunun eylül ayında başlayacağı öngörülmekte. Dizinin yapımcısı tarafından henüz bir tarih paylaşılmadı.

Gönül Dağı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı yeni sezon hangi tarihte başlayacak? Gönül Dağı yeni sezon tarihi 2023!

GÖNÜL DAĞI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Gönül Dağı dizisi; Anadolu'yu konu alan, izleyiciye keyifli dakikalar yaşatan, sıcak bir aile dizisidir. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı TRT 1'de her Cumartesi saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.

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Gönül Dağı, Dizi, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gönül Dağı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı yeni sezon hangi tarihte başlayacak? - Son Dakika


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