Güzel Aşklar Diyarı'nda Yol Ayrımı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Güzel Aşklar Diyarı'nda Yol Ayrımı

Güzel Aşklar Diyarı\'nda Yol Ayrımı

Deniz, Arhan'ı terk ederken Sema'nın oyunu ikiliyi yeniden bir araya getirdi.

08.10.2024 16:56
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Deniz ve Arhan'ın imkansız aşkını konu alan Güzel Aşklar Diyarı'nın üçüncü bölümü yayınlandı. Alaca ailesinin Cemal'in katiline adım adım yaklaştığı bölüme, Deniz ve Arhan arasında yaşanan yol ayrımı damga vurdu.

Kanal D dizisi Güzel Aşklar Diyarı, yeni bölümüyle pazartesi akşamı ekrana geldi. Tufan tarafından kaçırılarak zor saatler geçiren Deniz, kurtulup konağa dönse de bu kez karşısında bambaşka bir Arhan gördü. "Tek başıma kimsenin beni sevmediği bu evde kalakaldım." sözleri ile derdini anlatmaya çalışan Deniz'e Arhan'ın tepkisi çok sert oldu. Sevdiği adamın söyledikleri karşısında daha fazla dayanamayan Deniz, boşanma protokolünü imzalayarak Arhan'ı terk etti.

SEMA YİNE BOŞ DURMADI

Tufan'ı Kapadokya'ya getirerek olayların fitilini ateşleyen Sema, Deniz'den gördüğü büyük tepki sonrası yine boş durmadı ve soluğu kuyumcuda aldı. Bu kez de hırsızlık olayı ile gündeme gelen Sema'nın bu davranışı, Deniz ve Arhan'ı yeniden bir araya getirdi. Yaşanan bu hadise ikilinin yakınlaşmasına sebep olsa da Lal'den gelen telefon her şeyi yeniden tepetaklak etti.

DENİZ'İN KARARININ ARDINDAN HAKİM ALACA ÇIKTI

Güzel Aşklar Diyarı'nın üçüncü bölüm tanıtımlarında Tufan tarafından kaçırılan Deniz'in ifadesini değiştirdiği ekrana gelmiş ve bu görüntüler hikayeye dair büyük merak uyandırmıştı. Herkes Deniz'in planını merak etse de olayın altından Hakim Alaca'nın çıkması izleyiciyi de şaşırttı. Cemal'in gerçek katilini öğrenmek pahasına Tufan ile iş birliği yapan Hakim, bu olay sonrası gerçek katile bir adım daha yaklaştı. Cemal'i kimin neden öldürdüğü ise hala gizemini koruyor.

O FİNAL ÇOK KONUŞULDU

Eşi Cemal'in ölümünden sonra zor günler geçiren Roza, daha fazla dayanamayarak Tufan'ın kapısına dayandı. Cemal'in ölümünden sorumlu tuttuğu Tufan'a silah doğrultan genç kadın ile Tufan arasında arbede yaşandı. Roza'nın patlayan silahındaki kurşunun kime isabet ettiği ise dizinin yeni bölümünde belli olacak.

MAHSUN KIRMIZIGÜL İMZALI

Yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı Güzel Aşklar Diyarı'nın yapımını Med Yapım ve Boyut Film, yapımcılığını ise Fatih Aksoy üstleniyor. Senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı dizide Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Akay, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık, Işıltı Su Alyanak, Lidya Atlik gibi isimler rol alıyor.

Güzel Aşklar Diyarı, yeni bölümleri ile her pazartesi akşamı Kanal D'de olacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Güzel Aşklar Diyarı'nda Yol Ayrımı - Son Dakika

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