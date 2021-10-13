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Ankara'nın başkent oluşu Keçiören'de coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Ankara'nın başkent oluşu Keçiören'de coşkuyla kutlandı

13.10.2021 12:02

Ankara'nın başkent oluşu Keçiören'de coşkuyla kutlandı Keçiören Belediyesi, TİKA ve Ankara Kulübü Derneği işbirliğinde Ankara'nın başkent oluşunun 98'inci yılı kapsamında "5-13 Ekim Uluslararası Başkent Ankara Haftası Türk Dünyası Konseri" düzenledi.

Ankara'nın başkent oluşu Keçiören'de coşkuyla kutlandı

ANKARA - Keçiören Belediyesi, TİKA ve Ankara Kulübü Derneği işbirliğinde

Ankara'nın başkent oluşunun 98'inci yılı kapsamında "5-13 Ekim Uluslararası Başkent Ankara Haftası Türk Dünyası Konseri" düzenledi.

Ankara'nın başkent oluşunun 98'inci yılı dolayısıyla Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen programa; Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz, Ankara Kulübü Genel Başkanı Metin Özaslan katıldı.

Katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada Milli Mücadele döneminde Keçiören'in önemli bir karargah olduğunu vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Keçiören Milli Mücadele'nin karargahı ve merkezidir. Atatürk Ankara'ya geldiğinde 27 Aralık 1919'da Ulus'a gidiyor. Müftülüğü ve valiliği ziyaret ediyor. Milli Mücadele ateşini zaten yakmıştı. Bu ateşi daha da yükseklere taşıyor. Şu an Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bulunduğu binayı ve Çoban Mektebi karargah olarak kullanılıyor. Çoban Mektebimizi şimdi restore ediyoruz. Atatürk'ün Ankara'ya ve Keçiören'e gelişi anısına Milli Mücadele ve kurtuluş müzesi yapacağız. Atatürk diyor ki, 'Ankara'yı coğrafyası için değil medeniyeti için başkent yaptım.' Ayrıca 'Angara' ismi de Atatürk'ün verdiği diğer isimler de Türk coğrafyasından gelmektedirler. Türkiye'de köy, dağ, şehir, ırmak, nehir isimlerinde Türk dünyası vardır. Atatürk'ün başkentimize Ankara ismini vermesinin sebebi de budur. Büyük komutan, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Altınok, Türk cumhuriyetlerinden gelen ve Ankara'nın başkent oluşu münasebetiyle düzenlenen etkinlikte müzik ve dans gösterisi sunan sanatçılara yönelik memnuniyetini ise şu sözle dile getirdi:

"Beş Türk Cumhuriyetimizden, Semerkant'tan, Seyhun'dan, Tanrı dağlarından, Aral gölünden buraya gelen kardeşlerimizin gösterileri bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Atatürk, 'Komşumuz olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bir gün dağılacak, orada yaşayan kardeşlerimiz ve soydaşlarımız bağımsızlıklarını kazanacaklardır. Türkiye de onların bağımsızlığına hazır olmalıdır' demiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, beş Türk cumhuriyetimizin bağımsızlığını hemen tanımıştır. İsmail Gaspıralı, 'Dilde, fikirde ve işte' birlik demiştir. Biz bu birliği korudukça kimse bizi yıkamaz. Türk cumhuriyetlerimize nice bağımsız yıllar diliyorum. Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya geldiğinde tüm dünya 'dur' demiştir. Ama şu anda Karabağ'da Azerbaycan ve Türk bayrağı birlikte dalgalanıyor. Nahcivan, Türk cumhuriyetlerimizle bağlantımızın kesildiği bir hançerdi. Şimdi o yollar da hem karadan hem havadan açılıyor. Türkiye ile Türk dünyasının bağı sağlam şekilde kuruluyor. Turan bugün gerçekleşmiştir. Türk cumhuriyetlerimiz ebed müddet bağımsız kalacaklar inşallah."

Etkinlikte, Aşık Sefai konseri, Kırgızistan "Arruke" ve "Nuska" Dans Topluluğu Gösterisi, Karakalpakistan Cumhuriyeti "Aikulash" Devlet Halk Dansları Topluluğu Gösterisi, Özbekistan Devlet Filarmoni Orkestrası Buhara Bölge Şubesi "Mavrigi" Topluluğu Gösterisi, Ankara Kulübü Derneği Seymen Gösterisi vatandaşlara coşkulu anlar yaşattı.

Plaket takdimi ile program sona erdi.

Ankara'nın başkent oluşu Keçiören'de coşkuyla kutlandı
Ankara'nın başkent oluşu Keçiören'de coşkuyla kutlandı
Ankara'nın başkent oluşu Keçiören'de coşkuyla kutlandı
Ankara'nın başkent oluşu Keçiören'de coşkuyla kutlandı

Keçiören Belediyesi, Türk Dünyası, Ankara, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ankara'nın başkent oluşu Keçiören'de coşkuyla kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'nın başkent oluşu Keçiören'de coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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