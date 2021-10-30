Son dakika haber! Bakan Mehmet Nuri Ersoy Beyoğlu Kültür Yolu'nu gezdi - Son Dakika

Bakan Mehmet Nuri Ersoy Beyoğlu Kültür Yolu'nu gezdi

Yeni AKM'nin ilk sergisi Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açıldı

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Taksim'de açılan sergileri gezdi. Yeni AKM'nin ilk sergisi olan 'AKM Yeniden Çağdaş Sanat Sergisi' de Bakan Ersoy'un katılımıyla açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eşi Pervin Ersoy ile birlikte Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan sergileri gezdi. İlk olarak, açılışı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile yapılan Atatürk Kültür Merkezindeki 'AKM Yeniden Çağdaş Sanat Sergisi'ni dolaşan Bakan Ersoy, buradaki eserleri tek tek inceleyerek küratörden eserler hakkında bilgi aldı. Bakan Ersoy daha sonra AKM'den ayrılarak Gezi Parkındaki 'Işık Sergisi'ni ve ardından Sıraselviler Caddesi üzerinde bulunan bir oteldeki 'Dönüşüm Maksim Sergisi'ni gezdi.

" Türkiye'ye yakışır, onur verici bir eser oldu"

Sergi gezilerinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a eşlik eden eşi Pervin Ersoy, "Hem gayet güzel, hem de bize, Türkiye'ye yakışır, onur verici bir eser oldu. Sosyal medyadaki bütün hashtaglerde "AKM Yeniden" diyoruz, Atatürk Kültür Merkezi yeniden bizlerle birlikte. Çok mutlu ve gururluyuz. Tüm sanatseverler için doyumsuz sanat etkinliklerinin yaşanacağı harika bir kültür merkezindeyiz. İstanbul bunu çoktan hak etmişti. Atatürk Kültür Merkezi, bir gurur tablosudur. Sağ olsun, Sayın Cumhurbaşkanımızın çok güzel destekleriyle böyle bir yere tekrar kavuştuk" dedi.

Taksim'deki son durağı Taksim Camii oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Taksim'de gezdiği son yer ise, Taksim Camisinin kültür-sanat bölümünde bulunan 'Mirasın İzinde' isimli sergi oldu. Burada, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da Bakan Ersoy'a eşlik etti. Selçuklu dönemindeki 74 eserin 29 sanatçı tarafından yeniden yorumlandığı sergiyi dolaşan Ersoy, buradaki eserleri de inceledikten sonra turunu tamamlayarak eşi Pervin Ersoy ile birlikte Taksim'den ayrıldı.

Eseri sergilenen Emine Kırkan, "Evet, bu Selçuklu Sergisi. Selçukluyla ilgili bir konu üzerinde birleştirildi. Ben de buraya Selçuklu Karasu şeklinde düzenlediğim bir tezhip panosuyla katıldım. Etrafında Rumi desenleri var, ortada da İhlas Suresi hazırlanmış, Ahmet Karahisari'nin İhlas Suresi'ni koydum. Bu şekilde hem Hat, hem tezhipli ve 'Derin Kökler' ismini verdim. Derin köklerimize de işaret eden bir eser ortaya çıktı" dedi.

Sergide eserleri bulanan diğer sanatçı Suna Selma Koçan ise, "Sahip Ata Külliyesi'ni burada sebiliyle beraber aktardım. Konya'yı anlattığımız bir Selçuklu eseri. Burada Sahip Ata, kendisi vezir o dönem, Konya'nın veziri. Orada bir sebil yaptırmak isterken dünyanın ilk emzikli sebilini yaptırıyor. Hikayesi beni çok etkilediği için buradaki hikayesini yansıtmaya çalıştım" diye konuştu.