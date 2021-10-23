Erciyes'in "titrek kavakları" sonbahar renkleriyle bezendi - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı eteklerinde bulunan titrek kavak ormanı, sonbaharda doğaseverlerin yeni rotası haline geldi.

Zorlu parkurdan geçerek bölgeye ulaşan doğaseverler, yamaçtaki ağaçlık alanın dışındaki düzlüklerde otlanan büyükbaş hayvan ve koyun sürülerini izleyip, tepeden baktıkları şehrin gürültüsünden uzakta sessizliğin keyfini sürüyor.

Bölgede temiz havanın, doğadaki renklerin ve toprak kokusunun tadını çıkaranların yanında arama kurtarma hizmeti veren bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri de kondisyonlarını artırma adına eğitim amacıyla burada yürüyüş yapıyor.

K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Spor Kulübü Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, Erciyes Dağı eteklerinde Ortaseki rotasında yaptıkları yürüyüşün keyifli geçtiğini söyledi.

Her mevsim farklı bir güzelliğe sahip bölgenin sonbaharda bir başka olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Buranın doğası çok güzel. Renk cümbüşü ve çok güzel manzarası var. İnsanları çekmek, burayı yürüyüş parkuru haline getirmek istiyoruz. 3-4 yıldır burada yürüyüş yapıyoruz. İnsanın doğa ile buluşması bizi mutlu ediyor. İnsanları doğa ile buluşturalım ki şehrin stresli atmosferinden kurtulup, doğa ile iç içe olsunlar, buradaki güzellikleri görsünler istiyoruz. Buraya her geldiğimde huzur buluyorum. Dağa gideceğim zaman sorduklarında, 'Aşkıma gidiyorum' diyorum. Ben doğaya aşığım. Şehrin o curcunasından uzaklaşıp doğada olmak insana huzur veriyor."

Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mehmet Eskitaş da hafta sonu yürüyüşleriyle kondisyonlarını artırmak için çoğunlukla bu bölgeyi tercih ettiklerini söyledi.

Eşsiz bir bölgede olduklarını anlatan Eskitaş, "Bölgede çok sayıda endemik bitki var. Bu ağaçların korunması gerekir. Sadece Erciyes'teki ağaçların değil, bütün endemik bitkilerin korunması gerekiyor ki her zaman buralarda daha güzel faaliyetler yapılabilsin. Buraların doğa turizmine daha çok katkı sunması için farklı projeler uygulanmalı." diye konuştu.

Yürüyüşe katılan Naim Erdem Uğurlu, bölgede farklı tonlarda güzel ağaçlar olduğunu, enerji veren, huzurlu bir ortamda bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Aysel Yağmur da sonbaharın gelmesiyle ağaçların güzel renklere büründüğünü belirterek, şehir hayatından uzaklaşmanın insana iyi geldiğini ifade etti.