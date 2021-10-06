Üye Girişi
Kömürhan Köprüsü'nün inşaat atıkları sanat eserine dönüştü - Son Dakika

Kömürhan Köprüsü'nün inşaat atıkları sanat eserine dönüştü

06.10.2021 11:23
Kömürhan Köprüsü'nün inşaat atıkları sanat eserine dönüştü, System.String[]

Elazığ ve Malatya arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerine yapılan Kömürhan Köprüsü ile bağlantı tünelinin inşasından arta kalan 4 ton atık malzeme, 20 sanat eserine dönüştürüldü.

Elazığ ve Malatya arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerine yapılan Kömürhan Köprüsü ile bağlantı tünelinin inşasından arta kalan 4 ton atık malzeme, 20 sanat eserine dönüştürüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce başlatılan çalışma kapsamında, Türk mühendis ve işçilerince, D-300 devlet yolu üzerinde tamamen yerli kaynaklar kullanılarak inşa edilen, doğu-batı aksında 16 il için geçiş noktası olan 5 bin 155 metre uzunluğundaki "Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli", 2 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı.

Yapımında 7 bin ton çeliğin kullanıldığı köprü, ters-y tipi kule olarak tek pilon ve orta açıklığı 380 metre olması özelliğiyle dünyada kendi alanında 4. sırada yer alıyor.

Yeni Kömürhan Köprüsü ile birlikte 4 bin 800 metre uzunluğunda çift tüp tünel, 2 bin 95 metre bağlantı yolu, eş düzey kavşak, farklı seviyeli köprülü kavşaktan oluşan çalışma, Doğu Anadolu'yu Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleriyle birleştirdi.

Atıklar sanat eseri olarak beğeniye sunuldu

İhtişamlı görüntüsüyle dikkati çeken Kömürhan Köprüsü ile bağlantı tünelinin inşasından arta kalan atıklar, sanatsal çalışmada değerlendirildi.

Karayolları Elazığ 8. Bölge Müdürlüğünce "sıfır atık" sloganıyla hazırlanan proje kapsamında, zincir, kaporta, kalıp demir, vida, sac kalıp, tahrip olan baret, kullanılmaz hale gelen giysiler gibi 4 ton atık malzemenin dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda iki öğretim görevlisi tarafından, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve "21. yüzyılın Ferhatları" olarak nitelendirilen işçileri sembolize eden 20 sanat eseri hazırlandı.

Eserler, köprünün yanında yer alan Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Tünel Kontrol Merkezi binasında açılan müzede yolcular ve sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ziyaretçiler, müzenin terasında oluşturulan platformun üzerine çıkarak, Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi'nde olduğu gibi Kömürhan Köprüsü'nü de parmaklarının ucuyla dokunuyormuş gibi fotoğraflayabilecek.

"Köprüden, tünelden kalan malzemeleri atık olarak görmedik"

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde Öğretim Görevlisi Rüçhan Keçeci, AA muhabirine, sanat eseri köprü ve tüneli ortaya çıkaran işçileri sembolize eden eserler hazırladıklarını söyledi.

"Köprüden, tünelden kalan malzemeleri atık olarak görmedik. Köprü ve tüneli ortaya çıkaran işçileri anlatmak için 'sıfır atık' temelinde doğaçlama bir çalışma yaptık. Geride kalan malzemeleri dönüşüm şeklinde sanat eserine dönüştürdük." diyen Keçeci, sergi salonu oluşturacak eserlerin ortaya çıktığını aktardı.

Eserler hakkında bilgi veren Keçeci, "Köprünün maketi, çalışan işçiler, tünel var. Elektrik yalıtım parçaları, dozerlerin kırılmış parçaları, bir işçinin kırılmış bareti, geride bıraktığı ayakkabısı, elbiseleri... Yaklaşık 4 ton malzemenin harmanlanmasından oluşan güzel bir sergi salonumuz oldu." dedi.

"Kömürhan Köprüsü aslında Türkiye'nin gelişme sürecini anlatıyor"

Turgut Özal Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Yaşar Sabri Şanlı da müze salonunda söz konusu bölgede tarihsel süreç içerisinde yapılan 3 köprünün yer aldığı bir rölyef çalışması yaptıklarını, daha sonra diğer eserlerin de peyderpey yerini aldığını belirtti.

Ziyaretçilerin son teknolojiyle yapılan köprü ve tünelde kullanılan malzemeleri görmenin yanı sıra türkülere konu olan köprünün hikayesini de öğreneceğini dile getiren Şanlı, şu bilgileri verdi:

"Kömürhan Köprüsü aslında Türkiye'nin gelişme sürecini anlatıyor. Resme baktığımız zaman kendi zamanlarının en iyi teknolojisiyle yapılmış köprüler. İlk köprü 1932'de Mustafa Kemal Atatürk döneminde yapılmış. Onun yakınında 1986'da Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde yüksek teknolojiyle bir köprü yapılmış. 2021 yılına geldiğimizde günümüzün mühendislik noktasında en son teknolojisiyle yapılan bu eser. Bu da Türkiye'nin geliştiğinin göstergesi."

Şanlı, müze konsepti oluşturulurken teknolojiden tarihe, işçilerin emeğine kadar sanatsal bir karışım ortaya koyduklarını kaydetti.

Öğretim Görevlisi, Malatya, Elazığ, Baraj, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kömürhan Köprüsü'nün inşaat atıkları sanat eserine dönüştü - Son Dakika


Son Dakika

Sarı-Kırmızılılar'da DeAndre Yedlin'in bileti kesildi 11:58 Sarı-Kırmızılılar'da DeAndre Yedlin'in bileti kesildi Araç tedarik sıkıntısı devam ediyor! Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş oldu 11:57 Araç tedarik sıkıntısı devam ediyor! Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş oldu Amasya'da dalında 1,5 lira olan elma, manavda 6 lira 11:45 Amasya'da dalında 1,5 lira olan elma, manavda 6 lira
Direğe çıkan şahıs, valinin gelmediğini öğrenince inip çalışmaya devam etti 11:44 Direğe çıkan şahıs, valinin gelmediğini öğrenince inip çalışmaya devam etti Beyoğlu'nda tüyler ürperten ölüm! Handa çıkan yangında feci şekilde yanarak can verdi 11:32 Beyoğlu'nda tüyler ürperten ölüm! Handa çıkan yangında feci şekilde yanarak can verdi Ziynet Sali, 11:17 Ziynet Sali, "Biz yaz bitti demeden yaz bitmez" notu ile mayolu pozlarını paylaştı
Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı 11:12 Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor 10:44 BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor

Son Dakika Haberleri
12:05 Göğüs ağrısı sebebiyle doktora giden adam büyük şaşkınlık yaşadı! Kalbinde çimento parçası bulundu
11:58 Sarı-Kırmızılılar'da DeAndre Yedlin'in bileti kesildi
11:56 Araç tedarik sıkıntısı devam ediyor! Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş oldu
11:56 Selin Şekerci, sevgilisi İbrahim Selim'in doğum gününde aşka geldi! Romantik paylaşım beğeni topladı
11:43 Direğe çıkan şahıs, valinin gelmediğini öğrenince inip çalışmaya devam etti
11:34 Sosyal medya Vitor Pereira'nın, Polat Alemdar'a benzetilmesiyle yıkılıyor
11:33 Delta varyantıyla ilgili konuşan Kanadalı bilim insanları korkuttu: Orjinal virüsten yüzde 133 daha ölümcül
11:27 AK Parti seçim anketi yaptırdı, MHP'nin oy oranı yüzde 10 barajının altında kaldı
11:17 Ziynet Sali, "Biz yaz bitti demeden yaz bitmez" notu ile mayolu pozlarını paylaştı
11:12 Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı
Göğüs ağrısı sebebiyle doktora giden adam büyük şaşkınlık yaşadı! Kalbinde çimento parçası bulundu Göğüs ağrısı sebebiyle doktora giden adam büyük şaşkınlık yaşadı! Kalbinde çimento parçası bulundu         
12:06
Selin Şekerci, sevgilisi İbrahim Selim'in doğum gününde aşka geldi! Romantik paylaşım beğeni topladı Selin Şekerci, sevgilisi İbrahim Selim'in doğum gününde aşka geldi! Romantik paylaşım beğeni topladı         
11:57
İçinden yol bile geçiyor! Tarihi mezarlığın yürek burkan hali sebebiyle bölge sakinleri tedirgin İçinden yol bile geçiyor! Tarihi mezarlığın yürek burkan hali sebebiyle bölge sakinleri tedirgin         
11:46
Uzmanından Uzmanından "Bağışıklık sistemini güçlü tutun" uyarısı geldi! Grip salgını Ekim ve Kasım ayında pik yapacak         
11:44
Sosyal medya Vitor Pereira'nın, Polat Alemdar'a benzetilmesiyle yıkılıyor Sosyal medya Vitor Pereira'nın, Polat Alemdar'a benzetilmesiyle yıkılıyor         
11:34
AK Parti seçim anketi yaptırdı, MHP'nin oy oranı yüzde 10 barajının altında kaldı AK Parti seçim anketi yaptırdı, MHP'nin oy oranı yüzde 10 barajının altında kaldı         
11:27
Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın         
11:15
Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi         
11:11
Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan karıncayiyen pençesinin değeri 4 milyon dolar Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan karıncayiyen pençesinin değeri 4 milyon dolar         
10:11
Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor         
10:09
Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı         
10:07
4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı 4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı         
09:54
İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi         
09:43
Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü         
09:28
4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi 4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi         
09:16
"Bölücü kebapçılar" tartışması büyüyor! Vedat Milor'un imalı paylaşımına MHP'den jet yanıt         
23:02
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 12:12:21. #1.13#
SON DAKİKA: Kömürhan Köprüsü'nün inşaat atıkları sanat eserine dönüştü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement