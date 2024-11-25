İkiz Kardeşler \'İkizi Birden\' Tiyatro Oyunuyla Sahne Aldı

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ORDU'da hayatın her anında birlikte olan 52 yaşındaki ikiz kardeşler Cevahir ve Hüseyin Önder, 'ikiz olmayı' komedi diliyle konu edindikleri "İkizi Birden" adlı tiyatro oyunuyla sahneye çıktı. Kendi kaleme aldıkları oyunlarını oynamanın heyecanını yaşayan kardeşler, Karadeniz turnesine, gala yaptıkları memleketleri Ordu'da başladı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 1972 yılında doğan ikizler Cevahir ve Hüseyin Önder, eğitim hayatlarını birlikte tamamladı. İlk, orta ve lise eğitimlerini aynı okulda bitirdikten sonra, üniversite eğitimleri için İstanbul'a gitti. Askerlik nedeniyle bir süre ayrı kalan kardeşler, vatani görevlerinin ardından iş hayatına da birlikte atıldılar ve uzun yıllar reklam sektöründe çalıştı. Reklam sektöründe elde ettikleri tecrübeyle dikkat çeken Önder kardeşler, 1990'lı yıllarda müzik ile haşır neşir oldular. Son olarak da tiyatroya ilgi duyan ikizler, "İkizi Birden" adlı bir oyun yazıp sahnelemeye karar verdi. Gökhan Soykök'ün yönettiği tek perdelik oyun, ikiz olmanın avantajlarını konu alan bir dizi hikaye üzerine kuruldu. 22 Kasım'da memleketleri Ordu'nun Fatsa İlçesi'nde gala yapan ikizler, izleyicilerden de büyük ilgi gördü.

HİÇ AYRILMADILAR

İkiz kardeşi Cevahir ile birlikte yaşamın tüm aşamalarından beraber geçtiklerini anlatan Hüseyin Önder, "Tek yumurta ikizi olma sürecimiz 1972 yılında Fatsa'da başladı. İlk ve ortaöğretimi Fatsa'da aldık. Daha sonra liseyi okumak için İstanbul'a, Kabataş Lisesi'ne beraber gittik ve yatılı okuduk. O süreçte hep beraberdik, yalnızca üniversite döneminde kısa bir süre ayrıldık. 52 yılı baz aldığımızda, üniversite eğitimimizdeki bu ayrılık oldukça kısa bir süre gibi görünüyor. Sonraki süreçte, 90'lı yıllarda modellik yaptık ve Türkiye'yi milli olarak yurt dışında temsil ettik.Bu dönemden sonra bir müzik hayatımız başladı. Türkiye'nin birçok yerinde sahneye çıktık ve 1996 yılında ilk müzik albümümüzü yaptık. 10 şarkıdan oluşan bu albümle Türkiye'yi, Kazakistan'ın Astana şehrinde yapılan bir yarışmada temsil ettik. Türkiye'nin pek çok şehrinde konserler verdik, şarkılar söyledik; ayrıca Avusturya, İsveç, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde de konserler gerçekleştirdik. Tiyatro oyunumuzun kendi içinde bir kurgusu ve hikayesi var. İnsanlar bunu "ikiz anıları" gibi algılıyor ama öyle bir oyun değil. İkizlik serüvenimiz böyle" dedi.

'EVRENSEL HİKAYELER SEYİRCİYİ OYUNA ÇEKİYOR'

Tek perde sahnelenen komedi oyunu 'İkizi Birden' hakkında bilgiler paylaşan Cevahir Önder ise, "Oyunun hikayesi ve altyapısı 'ikizlik' üzerine kurulu. İkizlerin çatışması, hayatın içindeki çatışmalar ve anılar. Ama bunları, Hüseyin'in de dediği gibi, bir kurgu içerisinde aktarıyoruz. Oyun içerisindeki karakterler ne kadar bizim çocukluğumuzdan veya anılarımızdan oluşsa da, bu bir İdris'le Reis hikayesi. Seyirciler oyunda kendileriyle, çocuklarıyla, tehditleriyle, anneleriyle, babalarıyla ilgili çok şey bulacaklarını düşünüyorum. Oyunun dönüşlerinde şunları da duyduk: 'Biz şurada çok ağladık, biliyor musunuz?' Neden ağladığını sorduğumuzda, tam ifade edemiyor. İşte burada bilinçaltı meselesi devreye giriyor; kendini görüyor. Bazıları da, 'Kahkaha atmaktan yerlere yattık' diyor. Çocukluğumuzla ilgili bazı anılar, ikizliğimizle ilgili şeyler, evrensel nitelikte olduğu için her çocuğun hayatında gerçekleşebilecek veya zaman zaman yaşanan şeylere dokunuyoruz. Bir an, seyircileri o günlere götürüyoruz" şeklinde konuştu.

Haber Kamera: Emrullah CESUR/ORDU,