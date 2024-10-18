İnci Taneleri'nde Tansiyon Yükseliyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

İnci Taneleri'nde Tansiyon Yükseliyor

İnci Taneleri\'nde Tansiyon Yükseliyor

Yeni bölümde Cihan'ın tanıtımı ve Reyyaz'ın Doğan'ı kaçırması, heyecanı artırdı.

18.10.2024 14:01
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YILMAZ Erdoğan'ın hem senaryosunu yazdığı hem başrolünü oynadığı 'İnci Taneleri' dizisi yeni bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yeni bölümünde; Nehir'in Arcan'ların ailesine kardeşi Cihan'ı kuzeni olarak tanıtması izleyicilerin dikkatini çekti.

Reyyaz'ın (Selim Erdoğan) adamları Güngör'ün kafesine silahlı saldırıda bulununca olay yerine polisler geldi. Polisin sorularına yanlış cevaplar veren Cihan (Kubilay Aka) hem kendini hem de yakınlarını zor durumda bıraktı. Azem, (Yılmaz Erdoğan) Cihan'ın tehlikeli sularda yüzmeye devam ettiğini görünce ona sitemde bulundu.

'KARDEŞİMDEN UZAK DURACAKSIN'

Azem; Dilber (Hazar Ergüçlü), Zerre (Orkuncan İzan) ve Yıldız'ı (Ümit Beste Kargın) saklamak için Göcek'e gitmeye karar verdi. Kasım (Güven Kıraç) ve Nergis'i (Yasemin Baştan) otele bırakan Azem; diğerlerinin kimlik sıkıntısından dolayı Göcek'te başka bir yerde kalmak için yola koyuldu. Azem'in ilk durağı Dalaman Açık Cezaevi oldu. Azem mahkum arkadaşından kalacak yer konusunda yardım istedi. Diğer taraftan Cihan da Aleyna (Gözde Gürkan) ve Necmi (Onur Akbay) ile Göcek'e doğru yola çıkarken otoparktakilere bir süre ortalıkta olmamalarını tembih etti. Otele vardıklarında Nehir (Sera Kutlubey); aile sırrını nişanlısı ve arkadaşı dışında kimse bilmediği için kardeşi Cihan'ı kuzeni, Kasım ve Nergis'i de amcası ve yengesi olarak Arcan'ın ailesine tanıtmak zorunda kaldı. Cihan, Arcan'ın kız kardeşi Semi'den (Bestemsu Özdemir) çok etkilendi. Ancak Arcan (Bora Cengiz), Cihan'ın kız kardeşine olan yaklaşımından rahatsız olunca onu bu konuda sert bir dille uyardı.

SORULAR DİZİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE CEVAP BULACAK

İnci Taneleri final sahnesinde Reyyaz, Cihan'ın arkadaşı Doğan'ı kaçırttı. Reyyaz, darp ettiği Doğan'dan Cihan'ın yerini söylemesini istedi. Doğan, Cihan'ların yerini söylemeyince Reyyaz onu öldürttü. Suat, Doğan'ın Reyyaz'ın elinde olduğunu anlayınca hemen Cihan'ı arayıp durumu anlattı. Diğer taraftan Azem, yemek yedikleri restoranda Piraye ile karşılaşmalarına istinaden Ayça'nın ısrarıyla tekneye davet edildi. Azem, Ayça'nın üzülmemesi için tekneye gitmeye karar verirken Dilber, Yıldız ve Zerre'de onunla birlikte gelmek istedi. Tam o sırada Azem'e İzzet'ten telefon geldi. İzzet; Yorgancının adamları (Tefeciler) Dilber ve Yıldız'ın otelde ne kadar eşyası varsa her şeyi alıp gittiklerini söyledi. Final sahnesinin ardından akılda kalan sorular dizinin yeni bölümünde cevap bulacak.

DİZİNİN KADROSUNDA BİRÇOK ÜNLÜ İSİM YER ALIYOR

BKM imzalı Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri"nin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, İrem Çıray, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat İnci Taneleri'nde Tansiyon Yükseliyor - Son Dakika

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