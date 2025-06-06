İranlı Turistler Van\'da Bayram Coşkusu Yaşadı

İranlılar bayramı Van'da geçiriyor

İranlı turistlerin boya festivali renkli görüntülere sahne oldu

VAN - Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek Van'a gelen İranlı turistler, 'Boya ve Su Festivali'nde doyasıya eğlendi.

Her tatil fırsatını değerlendirmek için Van'a gelen İranlı turistler, turizm sektörü başta olmak üzere bütün esnafa katkı sunuyor. Kurban Bayramı nedeniyle Van'a gelen İranlı turistler, turizm acenteleri tarafından düzenlenen 'Boya ve Su Festivali'ne katıldı. Gevaş ilçesinde düzenlenen festivalde, boyaya bürünen İranlılar, daha sonra Van Gölü'nün serin sularına kendilerine bıraktı.

Festivalle ilgili açıklamada bulunan turizmci Sami Tatan, "İranlılar eğlenmek için ilimize geliyorlar. Bizde boya festivalini Van'a getirdik. Onlarda çok sevdiler. Şuanda yaklaşık 2 bin kişi var. Biz burada boya, köpük ve su festivali düzenliyoruz. İranlılar Van'ı seviyorlar ve destek oluyorlar. Bu etkinliklerimiz sezon oyunca devam edecek" dedi.

İranlılar ise Kurban Bayramı tatili nedeniyle Van'a geldiklerini ifade ederek, herkesin bayramını kutladılar.