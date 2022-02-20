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İskandinav ülkelerinde gördü, Susuz Şelalesi'nde buzlu suya girdi - Son Dakika

İskandinav ülkelerinde gördü, Susuz Şelalesi'nde buzlu suya girdi

20.02.2022 11:26

Kars'ta öğretmen Selim Özgün, gittiği İskandinav ülkelerinde tarihi çok eskilere dayanan buzlu suya girme geleneğinden etkilenerek, kısmen donan Susuz Şelalesi'nde suya girdi.

Kars'ta öğretmen Selim Özgün, gittiği İskandinav ülkelerinde tarihi çok eskilere dayanan buzlu suya girme geleneğinden etkilenerek, kısmen donan Susuz Şelalesi'nde suya girdi.

Daha önce buz tutmuş Çıldır Gölü ile Erzincan'daki Girlevik Şelalesi'nde yüzen öğretmen Özgün, bu kez kısmen donan Susuz Şelalesi'nde suya girdi.

Yanına aldığı banyo havlusuyla şelalenin bulunduğu alana gelen Özgün, bir süre karda yürüyüş yaptıktan sonra soğuk suya daldı.

Özgün, AA muhabirine, gezdiği bazı ülkelerde insanların buz tutan şelalelere girdiklerini gördüğünü ve bunun dikkatini çektiğini söyledi.

Uygun gördüğü buzla kaplı sulara girdiğini belirten Özgün, "Boş zamanlarımda seyahat etmeyi ve doğada vakit geçirmeyi seviyorum. Seyahat ettiğim ülkeler arasında İskandinav ülkeleri de var. Orada görmüştüm, insanlar böyle donmuş şelalelere girip vakit geçiyordu. Ben de bunu Türkiye'de denemek istedim. Önce Çıldır Gölü'nde ufak bir denemem oldu, daha sonra memleketim Erzincan'da yaptım." dedi.

Özgün, soğuklara alıştığını ifade ederek, "Bugün de Susuz Şelalesi'ne geldik. Burada da donmuş şelaleye girerek İskandinav kültürünü denemiş, tatmış olduk. Soğuk memlekette yaşamak pek tercih ettiğim bir şey değil, ben daha çok sıcak bölgelerde yaşamayı tercih ediyorum. Kars'a geldikten sonra özellikle de öğrencilerimin bu soğuğa dayanıklılığı benim çok ilgimi çekti. Dolasıyla ben de suya girerek bunu deneyimlemek istedim. Onların bu soğuğa dayanıklılığını kendimde de yaşatmak istedim." ifadelerini kullandı.

Susuz Şelalesi'nin çok güzel olduğunu ve fazla üşümediğini söyleyen Özgün, "Suya girdiğimde ilk vücutta fazla hissiyat olmuyor, daha sonra suya alışıyorsunuz, vücut adaptasyon sağlıyor. Sudan çıktıktan sonra bayağı üşüyorsun. Bugün fazla üşümedim, en çok Çıldır Gölü'nde üşümüştüm." diye konuştu.

İskandinav ülkelerinde gördü, Susuz Şelalesi'nde buzlu suya girdi
İskandinav ülkelerinde gördü, Susuz Şelalesi'nde buzlu suya girdi
İskandinav ülkelerinde gördü, Susuz Şelalesi'nde buzlu suya girdi
İskandinav ülkelerinde gördü, Susuz Şelalesi'nde buzlu suya girdi

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İskandinav ülkelerinde gördü, Susuz Şelalesi'nde buzlu suya girdi İskandinav ülkelerinde gördü, Susuz Şelalesi'nde buzlu suya girdi Kars'ın zirvesindeki Aygır Gölü tamamen buzla kaplandı Kars'ın zirvesindeki Aygır Gölü tamamen buzla kaplandı Selim'de sulama sistemleriyle ilgili bilgi verildi Selim'de sulama sistemleriyle ilgili bilgi verildi

Çıldır Gölü, Selim, Susuz, Kars, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İskandinav ülkelerinde gördü, Susuz Şelalesi'nde buzlu suya girdi - Son Dakika


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