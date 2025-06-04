İspanya'dan Mekke'ye at sırtında ulaşan hacı adayları Kabe'de gözyaşı döktü - Son Dakika
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Kültür Sanat

İspanya'dan Mekke'ye at sırtında ulaşan hacı adayları Kabe'de gözyaşı döktü

İspanya\'dan Mekke\'ye at sırtında ulaşan hacı adayları Kabe\'de gözyaşı döktü
04.06.2025 14:32
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İspanya'dan at sırtında hac ibadetini yerine getirmek için çıktıkları yolculukta 13 ülke ve 8 bin kilometre yol kateden 3 hacı adayı, 7 ay sonra ulaştıkları Kabe'de gözyaşlarını tutamadı.

İspanya'dan at sırtında hac ibadetini yerine getirmek için çıktıkları yolculukta 13 ülke ve 8 bin kilometre yol kateden 3 hacı adayı, 7 ay sonra ulaştıkları Kabe'de gözyaşlarını tutamadı.

Endülüs Müslümanlarının 500 yıl önceki at sırtında yaptıkları hac yolculuğu geleneğini canlandırmayı ve hac ibadetlerini yapmayı hedefleyen 3 arkadaşın İspanya'nın güneyinden yaklaşık 3,5 ay önce başlayan yolculukları Mekke'de tamamlandı.

Hacı adayları, 8 bin kilometrelik yolculuklarında Fransa, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan ile Türkiye'nin ardından Suriye ve Ürdün üzerinden Kabe'ye ulaştı.

İspanya'dan çıkarak hac ibadetini yerine getirebilmek için yaklaşık 7 ay at sırtında yolculuk yapan Abdallah Hernandez, Abdelkader Harkassi ve Tariq Rodriguez, kutsal topraklarda yaşadıklarını ve Türkiye'nin kendilerine verdiği desteği AA muhabirine anlattı.

"Allah'a olan güvenle her şey mümkün"

İspanya'nın Granada şehrinden gelen Tariq Rodriguez, at üstünde yaptıkları seyahatle 500 yıl önce Endülüs Müslümanlarının izlediği güzergahı takip ederek, tarihi yolu yeniden canlandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Yolculuğun başlangıcından Mekke'ye varana kadar tarihi bir deneyim yaşadıklarını anlatan Rodriguez, "Amacımız dünyaya, Allah'a olan güvenle her şeyin mümkün olduğunu göstermekti." dedi.

Rodriguez, Suriye'de çok sayıda atlının kendilerini beklediğini, nazik bir şekilde karşılandıklarını ve bu yüzden de duygulandıklarını dile getirdi.

Bir arada olmanın Müslümanları daha güçlü yaptığını vurgulayan Rodriguez, "Bu seyahatte eğer birlikte olmasaydık, bunu yapmak çok zordu. Birlikte çalışmak her şeyi kolaylaştırıyor. Yolculuğumuzun dünyaya ve özellikle de ümmete bir arada kalma ve birlikte çalışma mesajı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Mekke'ye ilk kez geldiğini belirten Rodriguez, Kabe'yi gördüğünde yaşadığı duyguyu kelimelerle anlatmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Rodriguez, atlarının Riyad'da binicilik merkezinde olduğunu, Avrupa'ya geri götürmelerine ülkeleri izin vermeyeceği için uçakla döneceklerini kaydetti.

"Mucizelerle dolu bir yolculuk"

Abdallah Hernandez de İspanyol bir Müslüman olduğunu, 36 yıl önce Endülüs Müslümanları gibi at sırtında Mekke'ye gelmeyi hayal ettiğini ve hayali gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Yolculuklarının zorluklar ve mucizelerle geçtiğine dikkati çeken Hernandez, şunları kaydetti:

"Tüm seyahatler mucizelerle dolu bir yolculuktur, çünkü tüm zorluklar Allah'ın bir mucizesidir. Belki yolculuğu sonlandıracak birçok şey oldu ama Allah yardım etti, devam ettik. Alp Dağları'nın geçidinde çok zorluk çektik. Fransa ve İtalya sınırı da çok zordu. Ülkelerin sınırlarında birçok zorluk var. Bu zorluklarla başa çıkabildik. Bosna-Hersek en güzel manzaraya, güzel insanlara sahipti. Türkiye de güzeldi. İspanya'ya birçok yönden çok fazla benzerlik gösteriyor."

Kabe'yi ilk gördüğünde yaşadığı duyguları paylaşan Hernandez, "Kabe'deki ilk anıyı anlatacak kelimelerim yok. Çok duygusal. Mekke, Kabe çok uzaktı bize. Elhamdülillah sonunda Kabe'ye dokunduk. Çok duygusal anlar yaşadık. İslam'ın barış, karşılıklı yardım, sevgi ve Allah'ın yardım etmesinin imkansız olmadığının kanıtıdır bu yolculuğumuz." dedi.

Atla uzun yolculuk için İspanya ve Portekiz'de eğitim almışlar

Abdelkader Harkassi ise atla yapacakları yolculuk üzerine dört yıl çalıştıklarını, İspanya ve Portekiz'de uzun süren eğitimler aldıklarını anlattı.

Yolculuklarında Bosna Hersek'in kalplerinde özel yer bıraktığını anlatan Harkassi, "Türkiye'de ise çok tanınıyorduk. Polis, asker, hükümet ve müminler, hepsinin yardımlarını gördük. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan bize çok yardımcı oldular." ifadesini kullandı.

Harkassi, İspanya'daki Müslüman toplumunda kaybolmuş bir geleneği canlandırdıklarını, çoğunlukla insanların İslam'a dair görüşlerini değiştirdiklerini vurguladı.

İslam'ın ne olduğunu göstermeye çalıştıklarını belirten Harkassi, şöyle devam etti:

"Müslümanların aslında birlik olduğunu, hac gibi bir amaç için birlik olduğumuzu gösterdik. Elhamdülillah Müslümanlar birlik oldu, biz buraya ulaşabildik. Allah bize tüm yol boyunca çok cömert davrandı, her şeyi Allah bize verdi ve Mekke'ye geldik. Kabe'yi görüp dokunduğumda, bir zamanlar aramızda 8 bin kilometre olan o mesafenin artık kalktığını gördüm. Kabe'desiniz, ona dokunuyorsunuz, buraya gelme amacınıza dokunuyorsunuz. Bize verdiği her şey için Allah'a çok minnettarım. Bildiğimiz her şeyi insanlara aktarabildik ve umarız ki insanlar da bizden bir şeyler öğrenmişlerdir. Biz tanıştığımız herkesten çok şey öğrendik. Müslümanların hacca gidenlere karşı cömertliğini öğrendik. Allah'a güvenin, Allah için her şey mümkündür. İmkansız yolculuğumuzu Allah bizim için mümkün kıldı."

Yolculukları esnasında Türkiye'den çok büyük destek gördüklerine değinen Harkassi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve gittiği ülkelerde kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İspanya'dan Mekke'ye at sırtında ulaşan hacı adayları Kabe'de gözyaşı döktü - Son Dakika

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