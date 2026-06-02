İstanbul Bale Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Bale Yarışması Sonuçlandı

İstanbul Bale Yarışması Sonuçlandı
02.06.2026 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

7. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması'nın ödül töreni ve gala gecesi AKM'de yapıldı.

DEVLET Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 7. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen ödül töreni ve gala gecesi ile sona erdi. Dünyanın dört bir yanından genç dansçıları ve bale dünyasının önde gelen isimlerini İstanbul'da buluşturan organizasyonda ödüller sahiplerini buldu.

7. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması'nın ödül töreni ve gala gecesi Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi. 28 Mayıs'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde başlayan yarışma süreci, dün akşam AKM'deki final gecesiyle noktalandı. Profesyonel kariyerlerinin eşiğindeki genç yetenekler; 'Büyük Kızlar, Büyük Erkekler, Küçük Kızlar ve Küçük Erkekler' olmak üzere 4 ayrı kategoride yarı final ve final aşamalarında performanslarını sergiledi. Klasik bale repertuvarı ve modern dans eserlerinden oluşan program, uluslararası arenada başarılar elde etmiş isimlerin olduğu jüri heyeti tarafından değerlendirildi.

JÜRİ BAŞKANI TAN SAĞTÜRK OLDU

Yarışmanın Jüri Başkanlığını, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Devlet Nişanı sahibi, Devlet Opera ve Balesi eski Genel Müdürü ve Kültür Bakanı Sanat Danışmanı B. Tan Sağtürk üstlendi. Jüri Başkan Yardımcılıklarını ise Uluslararası Bale Yarışmaları Federasyonu (IFBC) Genel Müdürü Sergey Usanov ile Seul Bale Topluluğu Sanat Yönetmeni Prof. Jae Keun Park yürüttü. Jüri koltuğunda ayrıca Meriç Sümen, Özkan Arslan, Serhat Güdül, İlke Kodal, Marek Rózycki, Gulzhan Tutkibaeva, Mihaela Vieru ve Joy Womack gibi dünyaca ünlü isimler yer aldı.

GALA GECESİNDE DÜNYA YILDIZLARI SAHNE ALDI

Ödül töreninin ardından düzenlenen Gala Gecesi adeta bir yıldızlar geçidine sahne oldu. Yarışmada dereceye giren genç dansçıların yanı sıra, dünya sahnelerinin yıldız isimleri Hollanda Ulusal Balesi'nin baş dansçıları Anna Tsygankova ve Giorgi Potskhishvili ile Béjart Ballet Lausanne'ın baş dansçısı Efe Burak, izleyicilere unutulmaz bir performans sundu.

Geceye onur konuğu olarak katılan Hollanda Ulusal Balesi Müdürü Ted Brandsen, Türkiye'nin ilk koreografı Sait Sökmen ve Bakü Koreografi Akademisi Rektör Yardımcısı Tarana Muradova da organizasyona uluslararası düzeyde prestij kattı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Dört farklı kategoride yapılan değerlendirmeler sonucunda ödül alan isimler belli oldu. 'Küçük Kızlar' kategorisinde birinci Seo Yun Lee olurken ikinciliği Mey Ece Yenici ve Mavisu Tuğrul, üçüncülüğü ise Derin Yazıcı ve Nehir Uslu aldı. 'Küçük Erkekler' alanında ise birinciliği Dowon Buyun, ikinciliği Memduh Sumakiya ve üçüncülüğü ise Çınar Karçkay elde etti. Yarışmada 'Büyük Kızlar' kategorisinde birincilik ödülünü sanatçı Adiya Manabassova alırken, ikinci Doğa Su Aktaş ve Milina Fidan, üçüncü ise Miharu Sugahara oldu. 'Büyük Erkekler' alanında ise birinciliği Iskandar Anvarov üstlenirken ikinci Hideki Yasamuro olarak belirlendi. Yarışmada Nilay Yeşiltepe Özel Ödülü ise, Kuzey Bostancı'ya verildi.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Uluslararası, Etkinlikler, İstanbul, Kültür, Sanat, Yaşam, AKM, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İstanbul Bale Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarma’da 29 bin 353 personelin yeni görev yeri belli oldu Jandarma'da 29 bin 353 personelin yeni görev yeri belli oldu
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanından işten çıkarmalara ilişkin açıklama Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanından işten çıkarmalara ilişkin açıklama
Kardeşiyle 30 yıl sonra aynı kaderi yaşayan duvar ustası, inşaattan düşüp öldü Kardeşiyle 30 yıl sonra aynı kaderi yaşayan duvar ustası, inşaattan düşüp öldü
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu 8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
İstanbul’a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı İstanbul'a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı
Asensio’dan Fener taraftarının beğeni yağdırdığı paylaşım Asensio'dan Fener taraftarının beğeni yağdırdığı paylaşım
Türk inşaat devi resmen iflas etti Türk inşaat devi resmen iflas etti
Resmen açıklandı Lille’de Davide Ancelotti dönemi Resmen açıklandı! Lille'de Davide Ancelotti dönemi
Komşunun hava savunmasını delmek için geliştirdikleri füze testi geçti Komşunun hava savunmasını delmek için geliştirdikleri füze testi geçti

10:31
Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle: Özgür Özel’i engellemek için TBMM’ye başvuruda bulunacak
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak
10:08
Özkan Yalım ile Turgut Koç CHP kurultay soruşturmasında yeni ifade verecek
Özkan Yalım ile Turgut Koç CHP kurultay soruşturmasında yeni ifade verecek
09:48
Uzak Şehir’de Türkiye’yi ağlatan sezon finali 3 isim diziye veda etti
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
09:46
ASELSAN A Milli Takım’ın ana sponsoru oldu
ASELSAN A Milli Takım'ın ana sponsoru oldu
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
08:35
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar Sistem sil baştan değişiyor
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor
08:31
60 milyar TL’lik operasyon 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
07:55
ABD’yi sarsan patlama 300 ton TNT gücüyle infilak etti
ABD'yi sarsan patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti
07:39
Rusya, Kiev’i yangın yerine çevirdi Çok sayıda ölü ve yaralı var
Rusya, Kiev'i yangın yerine çevirdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
07:21
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı karardı
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı karardı
06:32
CHP’de dikkat çeken liste İşte kurultay çağrısına imza atmayan 27 vekil
CHP'de dikkat çeken liste! İşte kurultay çağrısına imza atmayan 27 vekil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 10:40:00. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul Bale Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.