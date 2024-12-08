İstanbul'da Elazığ yemekleri rüzgarı - Son Dakika
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Kültür Sanat

İstanbul'da Elazığ yemekleri rüzgarı

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İstanbul'da Elazığ yemekleri rüzgarı Elazığ'ın zengin mutfak kültürünü dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen 'Gastro Elazığ' projesinin İstanbul ayağı gerçekleştirildi.

08.12.2024 18:09  Güncelleme: 18:27
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İstanbul'da Elazığ yemekleri rüzgarı

İSTANBUL - Elazığ'ın zengin mutfak kültürünü dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen 'Gastro Elazığ' projesinin İstanbul ayağı gerçekleştirildi. İstanbul Akgün Otel'de düzenlenen etkinlikte, Harput saray yemekleri ve Elazığ'ın eşsiz yöresel lezzetlerinden oluşan 75 farklı yemek, davetlilerin beğenisine sunuldu.

Harput saray mutfağından 6000 yıllık lezzet mirasıyla Elazığ yemekleri, İstanbul'daki Gastro Elazığ etkinliğiyle dünyaya tanıtılırken etkinlik, gastronomi, iş ve siyaset dünyasından önemli isimleri bir araya getirdi. Elazığ'ın tarih ve kültür mirasını geleceğe taşımak, Harput saray yemeklerini ve Elazığ yöresel lezzetlerini dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen 'Gastro Elazığ' projesinin İstanbul ayağı Akgün Otel'de gerçekleşti. Elazığ Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği tarafından yürütülen 'Gastro Elazığ' projesi kapsamında, Elazığ'ın Harput saray Yemekleri ve Elazığ yemeklerinin tanıtıldığı 'İstanbul'da Gastro Elazığ yemeklerinin tanıtımı' yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Elazığ Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Harun Seyran'ın organizasyonuyla, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı'nın himayelerinde gerçekleşti.

Elazığ Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Harun Seyran tarafından AK Parti Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı'ya, dedesi Hafız Abdullah Nazırlı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çekilmiş olan fotoğrafı sürpriz yapılarak hediye edildi. Milletvekili binlerce Hafız yetiştirmiş Elazığ kanaat önderlerinden biri olan rahmetli dedesinin fotoğrafını alınca duygulu anlar yaşadı.

"Elazığ mutfağı dünyanın en önemli mutfaklarından biridir"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Elazığ'ı gastronomi dünyasında hak ettiği yere ulaşması için bu etkinliği tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Nazırlı, Harput'un saray mutfağından günümüze uzanan mirası tanıtmanın, Türkiye'nin mutfak kültürü adına da büyük bir kazanç olduğunu söyledi.

Nazırlı, "Elazığ mutfağı dünyanın en önemli mutfaklarından biridir. Çeşitliliğiyle ve lezzetiyle de dünyanın lezzet başkentidir. 'Gastro Elazığ' projemiz ile 7 başlıkta Elazığ yemekleri tanıtıldı. Down sendromlu çocuklara pasta süsleme yarışması, depremzede dezavantajlı kadınlarımıza Elazığ yemek yarışması, Engelsiz Elazığ yemeği ile yetim çocuklarımıza, engelli bireylerimize, yaşlılarımıza, Gastro Elazığ Harput saray yemeklerinin tanıtımı ve 6'ncı Elazığ Gastronomi Çalıştayı yapıldı, Bu son etkinliğimizi de İstanbul'da 'Gastro Elazığ' İstanbul'da Harput saray yemekleri ve Elazığ Yemek tanıtımı ve tadımını gerçekleştiriyoruz. Kültürel mirası korumak, gastronomiye, mutfağımıza sahip çıkmak hepimizin görevi. 'Gastro Elazığ' Projesi Elazığ Gastronomi Derneği'yle yaptığımız bir çalışmaydı. Projemiz sadece bir gastronomi etkinliği değil toplumun bütün kesimlerini kucaklayan bir gönül köprüsüdür. Bu, tadım ve tanıtım projesinin en önemli sebebi, 6000 yıllık değeri, Elazığ'ın eşsiz lezzetlerini, kültürünü en iyi şekilde tanıtmak ve geleceğe taşımaktır. Bugün yalnızca yemeklerimizi değil, kültürümüzü, tarihimizi ve vizyonumuzu da dünyaya sunuyoruz. Hep birlikte Elazığ'ı turizm, gastronomi ve kültür şehri yapma hedefimize ulaşacağız. Elazığ Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Harun Seyran'a, ELFED Başkanı Kazım Gürkan Elgin'e, Akgün Otel'e ve destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

Elazığ Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Harun Seyran da, "Elazığ Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği'ni kurduğumuzda, bugünlere ulaşacağımıza olan inancımızı hiç kaybetmedik. İstanbul'da atalarımızdan miras kalan Harput saray yemeklerini ve Elazığ mutfağını tanıtmaktan büyük gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Elazığ'ı dünya çağında tanıtmanın tam zamanı"

Seyran konuşmasının devamında, "Restoran ve otellerde Elazığ yemekleri yerini almış durumda. Elazığ'ı dünya çağında tanıtmanın tam zamanı. Küresel ölçekte şehrimizin rekabet gücünü artırabilmek için sahip olduğumuz kültürel mirası geleceğe taşımamız gerekiyor. Biz dünyanın en büyük mutfaklarından biriyiz. Elazığ mutfağının tamamının coğrafi işaret alması, bizim için çok önemli bir adım olacak. Gastro Elazığ projesine destek olan AK Parti Elazığ Milletvekili M.Rıdvan Nazırlı'ya, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'na, Arslanlı Alçı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan'a bu büyük projede bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz" diye konuştu.

Programa; AK Parti İstanbul Milletvekili Rabia İlhan, Elazığ AK Parti Milletvekili Ejder Açıkkapı, Elazığ AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, 27. Dönem AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici, İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, AK Parti MKYK Üyesi İBB ve Bağcılar Meclis Üyesi Sibel Betül Birer, İstanbul Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğlulları, ELFED Başkanı Kazım Gürkan Elgin, AGAFED Başkanı Ahmet Karaman, Elazığ Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Harun Seyran, Türkiye Gastronomi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe, Antalya Belek Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Koçoğlu Sahibi Mehmet Gültekin, Gedik Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı Huriye Zafera, Akgün Otel Sahibi Vedat Akgün katıldı.

İstanbul\'da Elazığ yemekleri rüzgarı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat İstanbul'da Elazığ yemekleri rüzgarı - Son Dakika

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