İstanbul Opera Festivali Rus Eifman Balesi'ni Ağırlıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

İstanbul Opera Festivali Rus Eifman Balesi'ni Ağırlıyor

İstanbul Opera Festivali Rus Eifman Balesi\'ni Ağırlıyor
29.05.2025 12:10
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16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, Eifman Balesi ile 'Anna Karenina' ve 'Rus Hamlet'i sunuyor.

16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, Rus St. Petersburg Eifman Balesi'ni ağırlıyor. 'Anna Karenina' balesi ile "Rus Hamlet' Ünlü koreograf Boris Eifman'ın yorumuyla AKM'de sanatseverlerle buluşacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, 10 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen 'Gala Konser'i ile başladı. 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, Rus St. Petersburg Eifman Balesi'ni ağırlıyor. Festivalde, 'Anna Karenina' balesi ile "Rus Hamlet'i de Ünlü koreograf Boris Eifman'ın yorumuyla sanatseverlerle buluşacak. Lev Tolstoy'un dünya edebiyatına damga vuran aynı adlı başyapıtından ilhamla sahneye uyarlanan 'Anna Karenina' balesi, 1870'lerin Rusya'sında geçen tutkulu ve trajik bir aşk hikayesini merkezine alıyor. Sadakat, tutku, ihanet ve içsel çatışmalar arasında parçalanan Anna Karenina'nın öyküsü, Eifman'ın koreografisiyle sahneye taşınıyor. Eserin müziğinde, Rus romantizminin en büyük bestecilerinden Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin eserleri kullanılıyor. Klasik bale tekniklerinin modern dansla iç içe geçtiği eserde Boris Eifman, büyük bir aşkın yükünü taşıyan bir kadının içsel fırtınalarını, dansın zarafetiyle anlatıyor. 'Anna Karenina' balesi 31 Mayıs Cumartesi ve 1 Haziran Pazar akşamı AKM 'de sahnelenecek.

FESTİVALİN KAPANIŞI 'RUS HAMLET' İLE YAPILACAK

2 ve 3 Haziran'da ise St. Petersburg Eifman Balesi, dünya çapında büyük yankı uyandıran eseri 'Rus Hamlet' ile seyirci karşısına çıkacak. Eser, insan ruhunun, gücün, deliliğin ve kaderin iç içe geçtiği bir varoluş hikayesini anlatıyor. Ünlü Rus koreograf Boris Eifman, bu eserinde, William Shakespeare'in Hamlet karakteri ile Rus Çarı I. Pavel arasındaki dramatik benzerliklerden yola çıkarak, tarih ve kurmacayı harmanlıyor. Bir hükümdarın içsel çatışmaları, çevresindeki entrikalar ve kaçınılmaz yıkım; Eifman'ın kendine özgü psikolojik derinlik taşıyan koreografisiyle sahneye taşınıyor.

'Rus Hamlet', yalnızca tarihi bir karakterin öyküsü değil; aynı zamanda güç, paranoya, bastırılmış duygular ve bireyin sistem karşısındaki çaresizliği üzerine evrensel bir anlatıdır. Bu dramatik yolculuğa Ludwig van Beethoven ve Gustav Mahler gibi klasik müziğin devlerinin eserleri eşlik ediyor.

Eser bugüne dek ABD, Fransa, Almanya, Avusturya, İtalya, Çin, Güney Kore, Arjantin ve daha birçok ülkede sahnelendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat İstanbul Opera Festivali Rus Eifman Balesi'ni Ağırlıyor - Son Dakika

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