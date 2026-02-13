Koruyucu Aile Olmanın Mutluluğu - Son Dakika
Koruyucu Aile Olmanın Mutluluğu

13.02.2026 11:38
Gaziantep'te Ayşe ve Ali Kurtboğan, 14 yıldır koruyucu aile olarak hayatlara dokunuyor.

Gaziantep'te yaşayan 34 yıllık evli Ayşe ve Ali Kurtboğan çiftinin kız evlat hasretiyle 14 yıl önce başladıkları koruyucu aile serüvenleri, kurdukları Gaziantep Koruyucu Aile ve Tanıtım (KA-DER) Derneği ile çocukların hayatına dokunarak büyümeye devam ediyor.

İki erkek çocuğu olan Ayşe ve Ali Kurtboğan çifti, kız evladı hasreti dolayısıyla evliliklerinin 20'nci yılında koruyucu aile olmaya karar verdi.

Bir çocuğun hayatına dokunmak isteyen Kurtboğan çifti, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurarak 2012'de 8 yaşındaki kız çocuğuna koruyucu aile oldu.

Zaman içerisinde çevrelerindeki insanların da koruyucu aile olması için bilgilendirme ve yönlendirme yapan Kurtboğan çifti, başka hayatlara da dokunabilmek adına 2025 yılında dernek kurmaya karar verdi.

Gaziantep'te yaşayan ve 22 aile koruyucu ailenin de katıldığı KA-DER'i kuran çift, koruyucu aile olmak isteyenleri teşvik ediyor.

KA-DER Başkanı Ayşe Kurtboğan, AA muhabirine, koruyucu aile oldukları kız çocuğunu ilk gördüklerinde çok mutlu hissettiğini söyledi.

Çevresinden de destek gördüğünü aktaran Kurtboğan, şöyle konuştu:

"Ailemiz ve komşularımız bize çok destek oldular ve bu bizi çok mutlu etti. Destek olmaları bizim için çok önemliydi. İki biyolojik oğlum vardı ve kızımız yoktu. Ailemizde zaten kız çocuğu çok azdı. Ailece kız çocuğuna hasrettik. Özellikle eşim kız çocuklarını çok seviyordu. Onun için çok da iyi oldu kız çocuğumuzun olması. Koruyucu ailelikle ilgili de bir derneğimiz var. Derneğimizde 22 üyemiz var. Derneğimizi Gaziantep'te koruyucu aileliği yaymak, bu konuda çalışmalar yapmak, koruyucu aileleri yardımlaşma ve dayanışma konusunda bilgilendirmek aynı zamanda koruyucu ailelikte korunmaya muhtaç çocuklarımızı ailelerle buluşturmak, bunlarla ilgili çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlara destek olmak amacıyla kurduk."

"Kızımız bize daha çok değer kattı"

Kentte koruyucu aileyle ilgili bilgi almak isteyenlere de öncülük ettiklerini anlatan Kurtboğan, tanıtım faaliyetleri de düzenlediklerini ifade etti.

Kurboğan, şöyle devam etti:

"Kızım bizim yanımızda geldiğinde büyük oğlum zaten evde değildi, üniversite okuyordu. Küçük oğlumla beraber çok zaman geçirdi kızımız. Onunla çok iyi arkadaş oldular, onunla daha iyi anlaştılar ve oğlum için de çok iyi oldu. Kızımızın evimize gelmesiyle sadece biz ona değer katmadık, kızımız bize daha çok değer kattı. Bazı konularda biz ondan çok şeyler öğrendik ve çok mutlu olduk. Evimiz bereketlendi, mutluluk ve sevinç geldi."

Baba Ali Kurtboğan da koruyucu aile olma konusunda eşinin de kendisine önemli destekler verdiğini belirtti.

Kız babası olmayı çok istediğini ve bu hasretini giderdiğini dile getiren Kurtboğan, şunları söyledi:

"Kız çocuklarını çok seviyorum. Ailede de kız çocuğu olmadığı için koruyucu aileliği düşündüm, eşimle de konuşunca kabul etti ve gidip başvurduk, çok da mutluyuz. Eşim ilk zamanlar koruyucu aile nedir bilmiyordu. Ben anlatınca da tamam dedi. Eşimin bu konuda bana destek olacağını biliyordum. Çünkü o da seviyor kız çocuklarını, ben de seviyorum. Anlatınca 'Yok almayalım, yapamayız diye bir şey demedi.' Hemen gidelim dedik, gittik. Ailede de hepimiz kız çocuğunu sevdiğimiz için benim abilerim, ailem ve eşimin ailesi olsun hepsi çok istedi."

Koruyucu aile olduğu için mutlu olduğunu belirten Kurtboğan, kızının ve çocuklarının kısa sürede arkadaş olduklarını anlattı.

Kurtboğan, şunları kaydetti:

"Kızım geldi, gelinim geldi ve sonradan da bir torunum olunca üç kızım oldu. Şimdi kızımın iki arkadaşıyla 5 kızım olmuş oldu. Allah daha ne versin bana? Allah herkese nasip etsin böyle şeyleri. Aile ortamında yaşamak farklı bir şey. Aile ortamında yaşasınlar ve onlara ön ayak olalım istiyoruz. Bu çocuklar gelişecek, bir yerlere gelecekler ve biz de onlarla gurur duyacağız. Ailelerimizle, çocuk yuvasındaki çocuklarımıza destek olalım."

Kaynak: AA

