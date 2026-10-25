Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya İbradı'da gençlik ve kültür merkezlerini açtı - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya İbradı'da gençlik ve kültür merkezlerini açtı

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya İbradı\'da gençlik ve kültür merkezlerini açtı
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya İbradı\'da gençlik ve kültür merkezlerini açtı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya İbradı'da Ersoy ailesinin yaptırdığı İbradı Gençlik Merkezi ile 500 kişilik salonlu Ormana Kültür Merkezi'ni açtı. Ersoy, merkezlerin ilçenin eğitim, kültür ve sanat hayatına katkı sunacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, memleketi Antalya'nın İbradı ilçesinde 2 yeni eserin açılışını gerçekleştirdi. Ersoy ailesi tarafından yaptırılan İbradı Gençlik Merkezi gençlerin hizmetine sunulurken, Ormana Kültür Merkezi de 500 kişilik salonu ve kütüphanesiyle kapılarını açtı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, memleketi Antalya'nın İbradı ilçesinde 2 yeni eserin açılışına katıldı. Bakan Ersoy, İbradı Gençlik Merkezi ile Ormana Kültür Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, gençlere yapılan her yatırımın ülkenin geleceğine yapılan en önemli yatırım olduğunu vurguladı. İbradı'da gençlerin sosyal ve kültürel imkanlara erişimini güçlendirmek amacıyla bir süredir çalışmalar yürüttüklerini belirten Ersoy, hizmete açılan iki merkezin ilçenin eğitim, kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunacağını ifade etti. Merkezin okullara yakınlığı sayesinde öğrencilerin kolay, güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşım sağlayabileceğini dile getiren Bakan Ersoy, yapının gençlerin hayatına dokunan bir yaşam ve gelişim merkezi olacağını kaydetti. Düzenlenen etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen katıldı.

Ersoy ailesinden İbradı'nın gençlerine yatırım

Ersoy ailesi tarafından yaptırılan İbradı Gençlik Merkezi, ilçenin merkezi bir noktasında hizmete açıldı. Bölgenin kendine özgü mimari dokusu gözetilerek doğal taşların kullanıldığı yapı, ilkokul, ortaokul ve liselere yürüme mesafesinde konumlandırıldı.

"İbradımıza çok güzel bir gençlik merkezi kazandırıyoruz"

İbradı'da yaşayan gençlerin ulaşabileceği en yakın gençlik merkezinin yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Manavgat Gençlik Merkezi olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Gençlerimizin kültür sanat etkinliklerinden yararlanabilmek için başka bir ilçeye gitmek zorunda kalmasını istemedik. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da gençlik merkezlerini ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırma politikası doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz iş birliği neticesinde, bugün İbradımıza çok güzel bir gençlik merkezi kazandırıyoruz. İbradılı gençlerimizden gelen talep üzerine, Ersoy ailesi olarak yaptırdığımız ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza hibe ettiğimiz bu merkezi, memleketimize duyduğumuz vefanın ve gençlerimize olan inancımızın bir ifadesi olarak görüyoruz. Bugün İbradı'ya ve Ormana'ya kazandırdığımız bu eserler, bizim için sıradan birer yatırım değildir. Bu açılışlar memleketimize vefamızın, gençlerimize inancımızın, geleceğimize olan güvenimizin birer göstergesidir. Büyük şehirlerde yaşayan gençlerimiz hangi imkanlara sahipse, İbradı'da yaşayan gençlerimiz de o imkanlara ulaşabilsin istiyoruz. Türkiye Yüzyılı Vizyonumuzun başarıya ulaşmasının yegane yolu; iyi eğitim almış, kültürle ve sanatla beslenmiş, spor yapan, özgüveni yüksek, donanımlı ve geleceğe umutla bakan gençlerden geçmektedir" ifadelerine yer verdi.

Ormana Kültür Merkezi de hizmete açıldı

Program kapsamında Ormana Kültür Merkezi'nin de açılışını gerçekleştiren Bakan Ersoy, merkezin Ormana'nın sosyal, kültürel ve eğitim hayatında önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini belirtti. Yapımına 2025 yılında başlanan ve kısa sürede tamamlanan merkez; 500 kişilik çok amaçlı salonu, geniş fuaye alanı, 231 metrekarelik ilçe halk kütüphanesi ve kafeteryasıyla vatandaşların hizmetine sunuldu. Modern mimarisi ve çok amaçlı kullanım alanlarıyla hizmet verecek merkezde gençlere yönelik kültür ve sanat etkinlikleri düzenleneceğini ifade eden Bakan Ersoy, kütüphanenin de çocukların ve gençlerin bilgiye erişimini güçlendireceğini söyledi. Ersoy, "Burada yaşayan her bir vatandaşımız artık sosyal ve kültürel imkanlara kendi ilçesinde ulaşmış olacak" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Bakan Ersoy'a teşekkür

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da açılışta yaptığı konuşmada, İbradı ve Ormana'ya kazandırılan eserlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti. Bakan Ersoy'un geldiği yeri ve özünü unutmayarak memleketine hizmet etmesinin önemine işaret eden Bakan Bak, insanın köklerinin bulunduğu topraklara eser kazandırmasının gurur verici olduğunu söyledi. İbradı Gençlik Merkezi'nin ilçeye kazandırılması için Bakan Ersoy ile birlikte çalıştıklarını belirten Bakan Bak, hizmete açılan tesislerin bölgeye hayırlı olmasını diledi. Ormana'yı ilk kez ziyaret ettiğini ve açılış öncesinde bölgeyi gezme fırsatı bulduğunu anlatan Bakan Bak, tarihi evleri, mimarisi ve sokaklarıyla dikkat çeken Ormana'nın önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Bakan Bak, böyle bir bölgede kültür merkezinin hizmete girmesinin taşıdığı önemi vurgulayarak Bakan Ersoy'u tebrik etti. Gençleri dijital bağımlılıktan, uyuşturucudan ve diğer kötü alışkanlıklardan korumak için bu tür yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu belirten Bakan Bak, gençlerin müzik, sanat ve spor başta olmak üzere çeşitli faaliyetlere katılabilecekleri mekanların yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA
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