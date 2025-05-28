Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Sezai Karakoç'un hayatında bir hazine saklıdır

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " Sezai Karakoç'un hayatında bir hazine saklıdır. O hazine keşfedildikçe bizim düşünce dünyamız da sanatımız da şiirimiz de daha da zenginleşecektir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu'nda konuştu. Şair, düşünür ve fikir adamı Sezai Karakoç'un edebi ve fikri mirasının yaşatılması amacıyla düzenlenen sempozyuma, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yusuf Kağan Kadıoğlu ve Sebilürreşad Vakfı Başkanı Fatih Bayhan katıldı. 2 gün sürecek sempozyumun yarınki oturumuna Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ev sahipliği yapacak.

'FİKİRLERİYLE NESİLLERE YOL GÖSTEREN, AHLAK ABİDESİYDİ'

Sempozyumda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Diriliş neslinin ağabeyi merhum Sezai Karakoç'un doğumunun 92'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu'nun, üstat Karakoç'un yeni nesiller tarafından daha iyi tanınmasına vesile olmasını diliyorum. Kendine özgü medeniyet tasavvuruyla dava sahibi olmayı ve aşkı unutulmaz eserleriyle en güzel şekilde bizlere anlatan üstat Karakoç, fikirleriyle nesillere yol gösteren, istikamet çizen gönül adamı, ahlak abidesiydi. Modern Türk edebiyatımızın yaşarken efsane olan son temsilcilerinden şair Karakoç, kalplerdeki, zihinlerdeki zincirlerin kırılmasına öncülük etmiş, bir nesle harekete geçmenin ne büyük bir erdem olduğunu anlatmış, dirilişin yolunu çizmiştir. Zamanı kuşatırken hep ileriye bakmayı öğütleyen yazıları, eserleri ve yaşantısıyla örnek bir şahsiyet olan Sezai Karakoç, 'Diriliş ve medeniyet' kavramlarını belleklere nakşetmiş, uyandırdığı koskoca bir nesle ağabey olmuştur. Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu'nun, üstat Karakoç'un gençlerimiz tarafından daha iyi tanınmasına vesile olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'HAYSİYETLİ BİR ÖMÜR SÜRDÜ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sezai Karakoç'un hayatında bir hazine saklı olduğunu vurguladı. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Ersoy, "Sezai Karakoç çok erken yaşlardan itibaren farklı bir karakter ortaya koymuş, dar kalıpların içine hapsedilmeyeceğini göstermiş, özgün, derinlikli ve titiz bir yaşam sürmüştür. Karakoç'un hayatında bir hazine saklıdır. O hazine keşfedildikçe bizim düşünce dünyamız da sanatımız da şiirimiz de daha da zenginleşecektir" dedi.

Sezai Karakoç'un sadece şairliğiyle değil, düşünce dünyasındaki yeriyle de çok büyük bir isim olduğuna vurgu yapan Ersoy, 'diriliş' düşüncesiyle bir toplumun yeniden uyanışını sağlamak için büyük bir titizlikle çalıştığını kaydetti. Karakoç'un mütevazı yaşamıyla da örnek bir kişiliğe sahip olduğunu dile getiren Bakan Ersoy, "88 yıllık yaşamında sadece haysiyetli bir ömür sürdürmenin gayesiyle hareket etti. Neye inanıyorsa onu söyledi, nasıl inanıyorsa öyle yaşadı. Her daim hakikatin peşinde oldu. Hakikati söylemenin bedeli ne olursa olsun o bedeli ödemekte hiçbir zaman tereddüt etmedi" diye konuştu.

'KARAKOÇ'UN VASİYETİ DİRİLİŞ NESLİ İLE YAŞATILACAK'

Karakoç'un 'Diriliş Nesli' idealine değinen Ersoy, "Hayalini kurduğu, inşa etmek için ömrünü harcadığı 'Diriliş Nesli' de onun vasiyetini yerine getirecektir. Bizler de üstadımızın aziz hatırasını yaşatmak için bakanlık olarak elimizden ne gelirse yapmaya devam edeceğiz" dedi. Bakan Ersoy, Karakoç'un Mehmet Akif ve Necip Fazıl çizgisinin en önemli temsilcilerinden biri olduğuna dikkat çekerek, şiirleri ve fikirleriyle her daim diri kalacağını belirtti.

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,