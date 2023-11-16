Bakan Ersoy'dan, Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmasına ilişkin eleştirilere yanıt

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne getirilmesiyle ilgili eleştirilere, "Tamer Karadağlı çok başarılı bir tiyatrocu. Kendisi liyakat sahibi bir insan ve sonuna kadar genel müdürümün arkasındayım. Çok başarılı işler çıkaracağına da adım gibi eminim" cevabını verdi.

"SHAKESPEARE'İ İNGİLİZCE OYNAYAN 2. BİR İSİM VAR MI BİLMİYORUM"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yaptı. Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne getirilmesiyle ilgili eleştiriler hakkında Bakan Ersoy, "Tamer Karadağlı çok başarılı bir tiyatrocu. Ülke ve dünya çapında kabul görmüş bir tiyatrocu. Shakespeare'i İngilizce oynayan ben ikinci bir isim bilmiyorum Türkiye'de, varsa bildirin. Kendisi liyakat sahibi bir insan ve sonuna kadar genel müdürümün arkasındayım. Çok başarılı işler çıkaracağına da adım gibi eminim" dedi.

"DEMEK Kİ İYİ İŞ ÇIKARIYORUZ"

Milletvekillerinin Kültür Yolu Festivalleri ile ilgili soruları üzerine Bakan Ersoy, "Hepinizden talep geldiğine göre demek ki iyi iş çıkarıyoruz" diyerek, festivallerin yapılacağı şehirleri seçerken her bölgeden bir ili barındıracak şekilde hareket edildiğini bildirdi. Özel tiyatrolara ilişkin eleştirilere de cevap veren Bakan Ersoy, vergilerin düşürüldüğü, eğlence vergilerinin kaldırıldığı özel tiyatroların bakanlığı döneminde en yoğun desteği aldığını anlattı.

Tamer Karadağlı - Bakan Ersoy

AĞUSTOS AYINDA ATANMIŞTI

Oyuncu Tamer Karadağlı, Ağustos ayında Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne getirilmişti.

TAMER KARADAĞLI KİMDİR?

Tamer Karadağlı 24 Mayıs 1964 tarihinde Ankara'da doğdu. İlkokula başlamadan ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşen Karadağlı, Türkiye'ye döndükten sonra tekrar Amerika'ya gitti. Lise son sınıfta ülkeye kesin dönüş yapan Karadağlı, Shakespeare'in "Kuru Gürültü" adlı oyununu hem Türkçe hem İngilizce oynadı. TED Ankara Koleji'nden sonra Çankaya Lisesi'nden ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan sanatçı ilk filmini 1993 yılında çevirdi.

Ferhunde Hanımlar dizisiyle ün kazandı. Birçok ünlü oyuncunun seslendirmesini de yapan Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile evliydi. Zeyno isminde bir kızları bulunan çift 2007 yılında boşandı. Karadağlı Çocuklar Duymasın adlı dizide Haluk karakteri ile hafızalara kazındı.