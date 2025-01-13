Kurtuluş Mücadelesi'nin simgesi tarihi İstiklal Yolu, tiyatroya taşındı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kurtuluş Mücadelesi'nin simgesi tarihi İstiklal Yolu, tiyatroya taşındı

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Kurtuluş Mücadelesi'nin simgesi tarihi İstiklal Yolu, tiyatroya taşındı Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği tarihi İstiklal Yolu tiyatro oyunu, seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

13.01.2025 17:56
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Kurtuluş Mücadelesi'nin simgesi tarihi İstiklal Yolu, tiyatroya taşındı

KASTAMONU - Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği tarihi İstiklal Yolu tiyatro oyunu, seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. Yaklaşık 1 saat süren oyunda Şehit Şerife Bacı, Zekiye Hanı, Açıksöz Gazetesi ve Nasrullah Meydanında vaaz veren Mehmet Akif Ersoy canlandırıldı.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği tarihi İstiklal Yolu Milli Parkı, tiyatro oyunu ile canlandırıldı. Rıfat Ilgaz Kültür Merkezinde tanıtımı yapılan İstiklal Yolu tiyatro oyununda 17 kişilik ekip görev aldı. Nöbetçi Sahne Sanatları Yazarı Hulusi Sıvacı'nın üç yıllık bir çalışmasının ardından senaryosu hazırlanan İstiklal Yolu'nun yönetmenliğini Melisa Alpergun yaptı. 2 perdelik tiyatro gösteriminde vatandaşlar İstiklal Yolu tiyatro oyununa yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren dram şeklindeki tiyatro oyununda, seyirciler yazar, yönetmen ve oyuncuları ayakta alkışladı.

Tiyatro gösterimini İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Fahrettin Şenoğlu, Kastamonu Görme Engelliler Derneği Başkanı Cahit Kuşoğlu ile yönetimi, özel birey ve aileleri de izledi.

"İstiklal Yolu'nun en çok genç neslin izlemesini istiyoruz"

Tiyatro ile ilgili bilgi veren İstiklal Yolu'nun yazarı Hulusi Sıvacı, "İstiklal Yolu bizim memleketimizin bir kültürüdür. Kastamonu'dan Çankırı, oradan Ankara'ya kadar giden kurtuluş savaşındaki lojistik bir yol. Orada Şehit Şerefe Bacımız, Mehmet Akif Ersoy'un Kastamonu'ya gelişi ve Nasrullah Vaazı, Açıksöz Gazetesi'nin kurulması gibi konulara yer verdik. Biz, bu oyunu en çok genç neslin izlemesini istiyoruz. Çünkü sahip olduğumuz değerlerin gelecek nesillere aktarılması, korunması, korunma kültürünün benimsenmesi amacıyla kurulmuş olan bir tiyatromuz. İstiklal Yolu da zaten bizim memleketin sana olarak oyunumuzun bir borcuydu. Bu tiyatroya uzun süredir hazırlandık" dedi.

İstiklal Yolu'nun senaryosunu üç yıllık bir çalışmanın ardından hazırladığını söyleyen Sıvacı, "Ben bunun bir romanını yazdım. Romanı 2 yıl kadar bir araştırma gerektirdi. Kayıtlarda olmayan bazı bilgileri büyüklerimize danıştık. İstiklal Yoluna defalarca gittik. Hatta bazı köylerinde konakladık. Bu bilgileri topladık, bir roman yazdık. Onun ardından bu tiyatro oyununu arkadaşlarımla birlikte tasarladık. İstiklal Yolu'nun çıkış noktası bu şekilde yani 2 yıl sadece romanın araştırması sürdü. Yaklaşık bir yılda eserin hazırlanması toplamda 3 senemizi almıştır. Ekibimiz 17 kişilik bir ekipten oluşuyor. Oyunumuz dram bir oyun, yaklaşık bir saat 10 dakika sürüyor" diye konuştu.

"Şerife Bacı, 21 yaşında vatana uğruna bebeği olmasına rağmen kendini feda eden bir kahraman"

Eskişehir'den gelerek Şehit Şerife Bacı'yı canlandıran Zeynep Melisa Alpergun ise "Şerife Bacı, henüz 21 yaşında ve vatana uğruna bebeği olmasına rağmen onu hiç sayarak vatanına kendini feda eden bir kahramanımız. Şerife Bacının bebeği bu savaştan sağ çıkıyor ama kendisi sağ çıkamıyor maalesef donarak şehit oluyor. Ben, Şerife Bacıyı ilk çalışmaya başladığımda bir şeyler oturmuyor gibi hissediyordum ama o karakterin anlamanı, kahramanlığını biraz daha kabullenince biraz daha oturdu benim için. Heyecanlıyım ilk defa bu şekilde bir rol oynayacağım" şeklinde konuştu.

"Çanakkale nasıl bir ruhsa, hiçbir zaman fethedilmemesine rağmen Kastamonu'da aynı ruhtur"

Devrekani ilçesi Mütevelli Mahallesi'nde imam hatip olarak görev yapan ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u canlandıran Furkan Kocabaş da, "Ben milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 1920 yılında Kastamonu'ya gelip 3 gün 3 farklı zamanda burada bulunup Nasrullah Camisi'nde vermiş olduğu vaazı canlandıracağım. Aynı zamanda milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşımızı Kastamonu'da yazmaya başlamıştır. Bugün onlara da değinerek hepsini icra edeceğiz inşallah. 4 aylık bir süre zarfından beri bu oyuna hazırlanıyoruz. Muhteşem şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda İstiklal Yolu adlı eserimizin bir oyunu, Çanakkale nasıl bir ruhsa hiçbir zaman fethedilmemesine rağmen Kastamonu'da aynı ruhtur. Kastamonu, İstiklal Harbinde en çok şehit veren vilayetlerimizden birisidir. Kastamonu halkımızın yahut Türkiye'nin muhtelif yerlerindeki bulunan insanlarımızın buranın da bir Çanakkale destanıymış gibi olabileceğini hiçbir zaman unutmamasını temenni ederim. Buranın ruhu, buranın barındırdığı kişilikler gerçekten çok manidar kişiliklerdir. Mehmet Akif Ersoy, Zekiye Hanım, Şehit Şerife Bacı, Halime Çavuş gibi daha niceleri bu vatan için mücadele etmiş ve şehit düşmüş nadide isimlerdir. Bu oyuna hazırlandıktan sonra gerçekten o ruhu yaşayıp seyircinin önüne çıkmakta muhteşem bir duygu, inşallah dileğimizi, isteğimizi layıkıyla yerine getirebiliriz diye temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Hüsnü Açıksöz'ü oynarken milli mücadelede yaşanılan zorlukların ve verilen emeklerin ne kadar önemli olduğunu anladım"

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi ve Açıksöz Gazetesi'nin Kurtuluş Mücadelesindeki yazılarını canlandıran Ömer Faruk Kocabaş da, "Ben de İstiklal Yolu adlı eserimizde Açıksöz Gazetesi'nin başyazarı Hüsnü Açıksöz'ü oynuyorum. Buna yaklaşık 3-4 aydan beri çalışıyoruz. Ekip olarak çok çalıştık, çok çabaladık inşallah seyircilerimize beğendirebilir ve bunun devamını getirebiliriz. Burada Hüsnü Açıksöz'ü oynarken gerçekten milli mücadelede yaşanılan zorlukları ve buna rağmen verilen emeklerin ne kadar önemli olduğunu anladım" dedi.

Kurtuluş Mücadelesi\'nin simgesi tarihi İstiklal Yolu, tiyatroya taşındı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kurtuluş Mücadelesi'nin simgesi tarihi İstiklal Yolu, tiyatroya taşındı - Son Dakika

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