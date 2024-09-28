Avrupa Fair-Play ödül töreni, 30\'uncu yılını Mardin\'de kutlayacak

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Avrupa Fair Play Birliği (EFPM), kuruluşunun 30'uncu yıldönümünde Mardin'de uluslararası kongre ve ödül etkinliği düzenleyecek. Medeniyetlerin buluşma noktası olma özelliği taşıyan, bu nedenle Fair-Play ruhuna en uygun yerlerden biri olarak seçilen Mardin'de yapılacak etkinliklere 41 ülkeden davetliler katılacak. Hazırlık komitesinin kente gelerek çalışmalarına başladığı etkinlikler, 21-24 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

"MİSAFİRLERİMİZİN MARDİN VE BÖLGESİNİ TANIMALARI İÇİN GEZİ YAPACAĞIZ"

Avrupa Fair-Play Birliği'nin kuruluşunun 30'uncu yılında Mardin'de, ödül töreni ve kongre düzenlenecek. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair-Play Komisyonu İkinci Başkanı Bilge Donuk, etkinliğe 41 ülkenin davet edildiğini belirterek "Mardin'i ben kişisel olarak çok seviyorum. Ev sahipliği anlamında da çok uygun bir şehir olduğunu düşünüyorum. Mardin Valiliği, Kültür Turizm Müdürlüğü ve İş İnsanı Mehmet Samsa bizi destekliyor. Onların katkıları ile güzel bir kongre gerçekleştireceğiz. Avrupa Fair-Play Birliği'ne üye 41 ülke davet edildi. Ödül töreni yapılacak ve bilimsel bir kongre düzenlenecek. Etkinlikte 20'ye yakın ödül takdim edilecek. Hem ödül töreni hem kongre şeklinde bir program olacak. Bir de misafirlerimize bir gezi planlıyoruz. Mardin ve bu bölgeyi tanımaları için böyle bir etkinliğimiz olacak" diye konuştu.

"AVRUPA'YA ADAY GÖSTERİLEN ÜYELER DE ÖDÜL ALACAK"

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Üyesi ve Fair-Play Komisyonu Başkan Yardımcısı Remzi Yılmaz, Fair-Play'i tüm dünyaya yaymak için çaba sarf ettiklerini belirterek "Bizim gibi diğer ülkelerin de kendi ülkelerinde ödül kazanmış veya Avrupa'ya aday gösterilmiş üyeleri burada ödüllerini alacak. Bunların içerisinde çeşitli spor dalları aktif olarak spor yaparken gösterdiği davranış ödülü var veya spora adanmış bir ömürden dolayı ödülleri var. Dolayısıyla farklı farklı alanlarda ödüller alınabiliyor. Türkiye'de davranış dalında ödül var. Spor sahasında herhangi bir rakibine centilmen davranıştan dolayı bu ödül kazanılıyor. Kariyer dalında ödülümüz var. Ayrıca kariyerin dışında Türkiye'de ve dünyada farklı olarak toplumsal alanda ödüller var. Bu da sporun dışındaki normal yaşamda gösterilen Fair-Play ödülleri davranışlarına verilen bir ödül bu şekilde Fair-Play'i tüm dünyaya yaymak için çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.