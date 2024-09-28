Avrupa Fair-Play ödül töreni, 30'uncu yılını Mardin'de kutlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Avrupa Fair-Play ödül töreni, 30'uncu yılını Mardin'de kutlayacak

Avrupa Fair-Play ödül töreni, 30\'uncu yılını Mardin\'de kutlayacak

Avrupa Fair Play Birliği, kuruluşunun 30'uncu yılı kapsamında uluslararası kongre ve ödül etkinliği düzenleyecek. Mardin'de 21-24 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan etkinlikte 41 ülkeden katılımcılar yer alacak ayrıca 20'ye yakın ödül verilecek.

28.09.2024 16:28  Güncelleme: 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Fair Play Birliği (EFPM), kuruluşunun 30'uncu yıldönümünde Mardin'de uluslararası kongre ve ödül etkinliği düzenleyecek. Medeniyetlerin buluşma noktası olma özelliği taşıyan, bu nedenle Fair-Play ruhuna en uygun yerlerden biri olarak seçilen Mardin'de yapılacak etkinliklere 41 ülkeden davetliler katılacak. Hazırlık komitesinin kente gelerek çalışmalarına başladığı etkinlikler, 21-24 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

30'uncu Avrupa Fair-Play ödül töreni Mardin'de yapılacak

"MİSAFİRLERİMİZİN MARDİN VE BÖLGESİNİ TANIMALARI İÇİN GEZİ YAPACAĞIZ"

Avrupa Fair-Play Birliği'nin kuruluşunun 30'uncu yılında Mardin'de, ödül töreni ve kongre düzenlenecek. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair-Play Komisyonu İkinci Başkanı Bilge Donuk, etkinliğe 41 ülkenin davet edildiğini belirterek "Mardin'i ben kişisel olarak çok seviyorum. Ev sahipliği anlamında da çok uygun bir şehir olduğunu düşünüyorum. Mardin Valiliği, Kültür Turizm Müdürlüğü ve İş İnsanı Mehmet Samsa bizi destekliyor. Onların katkıları ile güzel bir kongre gerçekleştireceğiz. Avrupa Fair-Play Birliği'ne üye 41 ülke davet edildi. Ödül töreni yapılacak ve bilimsel bir kongre düzenlenecek. Etkinlikte 20'ye yakın ödül takdim edilecek. Hem ödül töreni hem kongre şeklinde bir program olacak. Bir de misafirlerimize bir gezi planlıyoruz. Mardin ve bu bölgeyi tanımaları için böyle bir etkinliğimiz olacak" diye konuştu.

30'uncu Avrupa Fair-Play ödül töreni Mardin'de yapılacak

"AVRUPA'YA ADAY GÖSTERİLEN ÜYELER DE ÖDÜL ALACAK"

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Üyesi ve Fair-Play Komisyonu Başkan Yardımcısı Remzi Yılmaz, Fair-Play'i tüm dünyaya yaymak için çaba sarf ettiklerini belirterek "Bizim gibi diğer ülkelerin de kendi ülkelerinde ödül kazanmış veya Avrupa'ya aday gösterilmiş üyeleri burada ödüllerini alacak. Bunların içerisinde çeşitli spor dalları aktif olarak spor yaparken gösterdiği davranış ödülü var veya spora adanmış bir ömürden dolayı ödülleri var. Dolayısıyla farklı farklı alanlarda ödüller alınabiliyor. Türkiye'de davranış dalında ödül var. Spor sahasında herhangi bir rakibine centilmen davranıştan dolayı bu ödül kazanılıyor. Kariyer dalında ödülümüz var. Ayrıca kariyerin dışında Türkiye'de ve dünyada farklı olarak toplumsal alanda ödüller var. Bu da sporun dışındaki normal yaşamda gösterilen Fair-Play ödülleri davranışlarına verilen bir ödül bu şekilde Fair-Play'i tüm dünyaya yaymak için çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

30'uncu Avrupa Fair-Play ödül töreni Mardin'de yapılacak
30'uncu Avrupa Fair-Play ödül töreni Mardin'de yapılacak
30'uncu Avrupa Fair-Play ödül töreni Mardin'de yapılacak
Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Uluslararası, Etkinlikler, Kültür, Mardin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Avrupa Fair-Play ödül töreni, 30'uncu yılını Mardin'de kutlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:14 Cem Garipoğlu’nun otopsisinden ne sonuç çıkmıştı Fethi kabir öncesi yeniden gündem oldu Cem Garipoğlu'nun otopsisinden ne sonuç çıkmıştı? Fethi kabir öncesi yeniden gündem oldu
08:16 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş
23:21 Netanyahu’dan suikastın ardından ilk açıklama Yeni katliamların sinyalini verdi Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi
21:46 Hakan Fidan, Nasrallah’ı öldüren İsrail’in kirli planını açıkladı Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı
20:46 Biden’ın keyfine diyecek yok Nasrallah’ın ölümüyle ilgili ilk sözler Biden'ın keyfine diyecek yok! Nasrallah'ın ölümüyle ilgili ilk sözler
11:53 Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
11:32 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum’u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
11:10 Magandalar hız kesmiyor Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
11:01 Uyuşturucu tartışmasında komşusunu öldürdü Uyuşturucu tartışmasında komşusunu öldürdü
10:45 Taraftar bir ilke şahit olacak Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
10:34 Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
10:10 Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti
10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2024 10:01:56. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa Fair-Play ödül töreni, 30'uncu yılını Mardin'de kutlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement