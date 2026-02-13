Memorial'dan Sanatlı İyileşme Projesi - Son Dakika
Kültür Sanat

Memorial'dan Sanatlı İyileşme Projesi

Memorial\'dan Sanatlı İyileşme Projesi
13.02.2026 09:48
Memorial Sağlık Grubu, medikal atıkları sanata dönüştüren 'Sanat İyileştirir' sergisini açtı.

MEMORİAL Sağlık Grubu, hastanelerinde ortaya çıkan medikal ve teknolojik atıkları, ileri dönüşüm sanatçısı Deniz Sağdıç'ın yorumuyla sanat eserlerine dönüştürdü. Eserlerin ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu 'Sanat İyileştirir' sergisi sağlık, sanat ve sürdürülebilirlik alanlarını aynı proje kapsamında bir araya getirdi. Projeyi Memorial Bahçelievler Hastanesi'nde başlatan Memorial Sağlık Grubu, bu uygulamayı kurumsal sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında farklı lokasyonlara taşıyor.

Memorial Sağlık Grubu, sanatın iyileştirici gücünü sürdürülebilirlik yaklaşımıyla buluşturan 'Sanat İyileştirir' projesinin ikinci sergisine bu kez Memorial Göztepe Hastanesi'nde ev sahipliği yapıyor. Sergi, Memorial hastanelerinde toplanan medikal ve teknolojik atık malzemelerin ileri dönüşüm sanatçısı Deniz Sağdıç'ın özgün yorumuyla portre eserlere dönüştürüldüğü özel bir seçkiden oluşuyor.

Serginin açılışı, Memorial Sağlık Grubu CEO'su Bora Uludüz ve Deniz Sağdıç başta olmak üzere Ece Vahapoğlu, Banu Sağnak, Zeynep Beşerler, Begüm Öner, Muammer Ketenci, Seren Fosforoğlu, Rıza Çalımbay, Tuğçe Çalımbay ve Yağmur Ergün ile sanat, spor ve iş dünyasından konukların katıldığı özel etkinlikle yapıldı.

TIBBİ ATIKTAN SANAT ESERİNE: HER PARÇA BİR DÖNÜŞÜM HİKAYESİ

Memorial hastanelerinde yürütülen ayrıştırma süreciyle toplanan medikal ve teknolojik atıklar, ileri dönüşüm sanatçısı Deniz Sağdıç'ın özgün yorumuyla sanatsal bir forma kavuştu.

Kan tüpleri ve kapakları, flakon ve ilaç kapakları, enjektör ve şırıngalar, mama kutusu kapakları, tarihi geçmiş renkli tablet ilaçlar, pipet ve pipet uçları, elektronik kablo ve çipler, anakartlar ile tekstil ve üniforma parçaları gibi tedavi süreçlerinden çıkan çok sayıda atık materyal, geri ve ileri dönüşüm prensibiyle portre eserlere dönüştürüldü.

Memorial hastanelerinden ayrıştırılarak toplanan materyallerle üretilen 10 yeni eser, ilk kez Memorial Göztepe Hastanesi'nde sanatseverlerle buluşurken; Memorial Bodrum Hastanesi için daha önce hazırlanan ve benzer dönüşüm süreçlerinden geçen 7 özel eser de yeniden sergiye dahil edilerek seçkiyi genişletiyor. Böylece sergi, Memorial'ın farklı hastanelerinde ortaya çıkan atıkların sanatsal bir bütünlük içinde yeniden hayat bulduğu kapsamlı bir ileri dönüşüm anlatısı sunuyor.

SANATLA GÜÇLENEN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK

Memorial Sağlık Grubu, 2005 yılından bu yana hastanelerinde sanat galerileri, sanat projeleri ve kültürel iş birlikleriyle sağlık ve sanatı bir araya getiriyor. Sanatın ruh ve beden sağlığı üzerindeki pozitif etkisinden yola çıkan kurum, hastane ortamını yalnızca tedavi alanı değil, ilham veren ve iyileşmeyi destekleyen bir yaşam alanı olarak kurguluyor.

Sürdürülebilirlik yaklaşımını tüm operasyonlarına entegre eden Memorial, doğal kaynakların korunması, atıkların sorumlu yönetimi ve çevre dostu uygulamalarıyla geleceğe duyarlı bir sağlık modeli benimsiyor. 'Sanat İyileştirir' sergisi, bu yaklaşımın sanat yoluyla görünür hale geldiği en güçlü projelerden biri olarak öne çıkıyor.

İleri dönüşüm sanatçısı Deniz Sağdıç, kullanım ömrünü tamamlamış her objeyi sanatın iyileştirici gücünden ilham alarak yeniden yorumluyor; atık olarak görülen unsurları güçlü insan yüzlerine ve hikayelere dönüşen sürdürülebilir sanat eserlerine taşıyor. Sanatçının bu yaklaşımı, yalnızca estetik bir üretimi değil, yeniden değerlendirme ve doğaya duyarlı bir sanat zeminini de temsil ediyor.

Memorial Göztepe Hastanesi'nde açılan 'Sanat İyileştirir' sergisi, ay boyunca ziyaret edilebilecek ve sağlık, sanat ve sürdürülebilirliğin kesiştiği özgün bir deneyim sunacak. Sergi, Mart ayında ise Memorial'ın Şişli ve Ataşehir Hastanelerinde sergilenmeye devam edecek.

'SANATIN TEDAVİ SÜRECİNE OLUMLU KATKI SAĞLADIĞINA İNANIYORUZ'

Sergiye ilişkin konuşan Memorial Sağlık Grubu CEO'su Bora Uludüz, "Bugün Sanat İyileştirir' projesi için buradayız. Medikal ve teknolojik atıklardan oluşan sanat eserlerini sergiliyoruz. Sevgili Deniz Sağdıç'ın ustalığıyla ortaya çıkmış eserler bunlar. Amacımız, bu eserleri hastanemizde sergileyerek sanata olan desteğimizi sürdürmek. Çünkü bizim inandığımız en temel şey, sağlığın sadece tıbbi tedaviden ibaret olmadığı; insanın ruhsal, sosyal ve çevresel açıdan da iyilik halinde olması gerektiğidir. Bu perspektifle tüm hastanelerimizde bu yaklaşımı daha fazla öne çıkarmaya çalışıyoruz. Bugün de Göztepe Hastanemizde bu sergiyi başlattık. Aslında bu, Deniz Sağdıç ile gerçekleştirdiğimiz ikinci faz çalışma. 2024 yılında Bahçelievler Hastanemizde benzer bir sergi açmıştık. Yine atık maddelerden oluşan sanat eserlerinin yer aldığı bir sergiydi. Bu da onun devamı niteliğinde. Bizim için çok mutlu ve özel bir gün. Sanatın iyileştirici gücüne inanıyoruz. Burada, hekimlerimizin liderliğinde her türlü tıbbi tedaviyi sunuyoruz. Ancak bunun ötesinde, insanların kendilerini daha iyi hissedeceği ve motivasyonlarını güçlendirecek bir ortam sağlamaya da çalışıyoruz. Bunun tedavi sürecine olumlu katkı sağladığına inanıyoruz. Bu nedenle bu tür çalışmaları desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Uludüz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eserler burada kalacak. Belirli aralıklarla farklı lokasyonlarda sergilenecek. Daha önce Bahçelievler'de başlayan sergimiz farklı hastanelere yayıldı. Burada da benzer bir rotasyon olacak. Her hastanemizde belli sayıda eser yer alacak ve eserler dönüşümlü olarak farklı lokasyonlarda sergilenecek. Şu anda burada toplam 17 eser bulunuyor. Bu eserler bir süre Göztepe Hastanesi'nde sergilenecek, ardından diğer hastanelerimizde de ziyaretçilerle buluşacak."

'SANAT İYİLEŞTİRİR'

Medikal ve teknolojik atıkları, ileri dönüşüm sanatçısı Deniz Sağdıç ise "Hastanede oluşan yirmiden fazla atık türünü ayrıştırıp sterilize ettik ve ardından sanat eserlerine dönüştürdük. Buradaki amacımız, her nesnenin aslında atık olmadığını; birer ham madde olduğunu ve doğru kullanıldığında sanat eserlerinde bile yaşamını sürdürebileceğini göstermek. En büyük mottomuz 'Sanat iyileştirir.' Çünkü hastane ortamlarına çoğu zaman morali bozuk bir şekilde geliyoruz. Bizim hedefimiz ise öncelikle insanların ruhen doyum sağlaması ve kendini iyi hissetmesi; ardından fiziksel tedavi sürecini tamamlayarak iyileşmesi. Sanatın da bu sürece aracılık etmesi ve insanlara fayda sağlaması açısından bu sergiyi çok önemsiyorum. Sürdürülebilir bir sanat mümkün, sürdürülebilir bir yaşam mümkün. Sanat her daim insanları iyileştirir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

09:51
