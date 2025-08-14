Meydan Camisi Yeniden Açılıyor - Son Dakika
Meydan Camisi Yeniden Açılıyor

14.08.2025 11:59
Sivas'taki Meydan Camisi, restorasyon sonrası 15 Ağustos'ta ibadete açılacak.

SİVAS merkezde bulunan Meydan (Hasan Paşa) Camisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon kapsamına alınıp ihya edildi. Cami, 15 Ağustos'ta, kılınacak cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ana giriş kapısı üzerinde yer alan kitabelerine bakıldığında 1564 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın vezirlerinden Hasan Paşa'nın yaptırdığı anlaşılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan Meydan (Hasan Paşa) Camisi, Uluslararası Ravza Derneği sponsorluğunda restore edildi. İhya çalışmaları tamamlanan yapı, il protokolü ve vatandaşların katılımıyla 15 Ağustos Cuma günü, kılınacak cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açılarak halkın hizmetine sunulacak" denildi.

'ŞEMS-İ SİVASİ TÜRBESİ DE RESTORE EDİLDİ'

Caminin, Hasan Paşa adına düzenlenmiş 1564 tarihli vakfiye kayıtları bulunduğu belirtilerek, "Cami, doğu-batı yönünde dikdörtgen planlıdır. Harimde bulunan dört adet fil ayağı, yapıyı enlemesine iki sahına (avlu) bölmektedir. Günümüze ulaşana dek pek çok onarım geçiren eser, yapısal ve mekansal anlamda değişime uğramıştır. Cami, 20'nci yüzyıl başlarına kadar yapılan onarımlarla doğu ve batı yönlerinde genişletilmiştir. 1517 yılında Zile'de doğan ve 'Kara Şems' veya 'Şems-i Aziz' diye de bilinen Şems-i Sivasi, Halvetiyye tarikatının kolu olan Şemsiyye'nin kurucusudur. Şems-i Sivasi, Meydan (Hasan Paşa) Camisi'nde şeyhlik ve vaizlik yapması için bizzat Hasan Paşa tarafından Sivas'a davet edilmiştir. 1597 yılında Sivas'ta vefatı üzerine cami avlusuna defnedilmiştir. Şems-i Sivasi Türbesi'nin kapısının üzerinde ve duvarlarında yer alan kitabelerine göre Şems-i Sivasi'nin ölümünden yaklaşık 3 yıl sonra 1600 tarihinde türbenin ilk bölümü yapılmıştır. Yapının ikinci bölümü ise 1847-1848 yılları arasında eklenmiştir. Türbe de cami gibi 2024-2025 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce restore edilmiştir. Restorasyon sırasında sonradan eklenmiş zemin döşemelerinin kaldırılmasıyla bugüne kadar varlığı bilinmeyen bir mezar taşı bulundu. Mezar taşlarının ve kitabelerin transkripsiyonu akademisyenlerden alınan bilimsel destek ile incelenmiş ve mezar taşının Şemsi Sivasi Hazretleri'nin 3 oğlunun en küçüğü olan Şeyh Müeyyed Efendi'ye ait olduğu belirlenmiştir. Şeyh Müeyyed Efendi, Hasan Çelebi'den sonra 1611-1659 yılları arasında yaklaşık 48 yıl boyunca Sivas'ta Halveti tarikatının Şemsiye kolunun postnişinliğini yürütmüştür. Tarikatın sonraki postnişinlerinin de Şeyh Müeyyed Efendi'nin soyundan gelmiş olması, bulunan mezar taşının tarihi ve kültürel açıdan önemini artırmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

