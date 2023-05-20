"Kezban yenge" türküsüyle tanınan saz ustası Durmuş Yıldırım, 91 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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"Kezban yenge" türküsüyle tanınan saz ustası Durmuş Yıldırım, 91 yaşında hayatını kaybetti

21.05.2023 15:43

Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşayan saz ustası Durmuş Yıldırım, 91 yaşında hayatını kaybetti. Yıldırım, "Muhtar mı oldun Kezban Yenge" türküsüyle tanınıyordu.

Türkü severlerin usta sanatçısı Hayri Dev'in yanında üç telli çalan adam olarak tanıdığı ve Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşayan saz ustası Durmuş Yıldırım, 91 yaşında hayatını kaybetti.

"BİR DEĞERİMİZİ DAHA KAYBETTİK"

Mahallesi'nde yaşayan Durmuş Yıldırım, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle 91 yaşında hayatını kaybetti. Yıldırım'ın cenazesi öğle namazına müteakip Başkacı Mezarlığına göz yaşlarıyla defnedildi. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Bir değerimizi daha kaybettik. Çameli ilçemizin yerel sanatçılarından çıtlık ve cura ustası Kapızlı Durmuş Yıldırım'ın vefatı üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allahtan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilerim" dedi.

Üç telli çalan adam Durmuş Yıldırım hayatını kaybetti

ÜÇ TELLİ ÇALAN ADAM OLARAK TANINDI

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün "Yaşayan İnsan Hazinesi Kültürel Miras Taşıyıcısı" seçtiği saz ustası Hayri Dev'in akrabası olan Durmuş Yıldırım, üç telli çalan adam olarak tanındı. Denizlili Sanatçı Özay Gönlüm'ün dilinden düşürmediği ve Ege yöresinde sevilerek dinlenen, 'Muhtar mı oldun Kezban Yenge' türküsünü, Türk Halk Müziği'ne kazandıran ve Hayri Dev'i çalgıya başlatan isim olmuştu. Yıldırım, 10 yaşından beri çitlembik ağacından nazarlık yaparak geçimini sağlayan Yıldırım, 80 yıldır çaldığı Cura ile kulakların pasını silmesiyle biliniyordu.

Üç telli çalan adam Durmuş Yıldırım hayatını kaybetti
Üç telli çalan adam Durmuş Yıldırım hayatını kaybetti
Üç telli çalan adam Durmuş Yıldırım hayatını kaybetti
Üç telli çalan adam Durmuş Yıldırım hayatını kaybetti
Üç telli çalan adam Durmuş Yıldırım hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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Hayri Dev, Denizli, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Kezban yenge' türküsüyle tanınan saz ustası Durmuş Yıldırım, 91 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Kezban yenge" türküsüyle tanınan saz ustası Durmuş Yıldırım, 91 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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