Nazım Hikmet, 123. Yaşında Anıldı

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ŞAİR Nazım Hikmet doğumunun 123'üncü yıl dönümünde, Şişli Belediyesi ve Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı iş birliğiyle düzenlenen programla anıldı. Şişli Belediyesi'nin şairin 123'üncü yaşına özel hazırladığı 'Şişli'de Bir Nazım' kitabı da anma programıyla okuyucuyla buluştu.

Şişli Belediyesi ve Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'nın ev sahipliğinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşen programın sunuculuğunu Altan Gördüm üstlendi. Etkinlik Genco Erkal'ın sesinden Nazım Hikmet'in 'Otobiyografi' şiirinin dinletisiyle başladı. Ardından Halil Ergün, Tilbe Saran ve Selçuk Yöntem şairin çeşitli şiirlerini seslendirdi. Levent Ülgen ise 'Memleketimden İnsan Manzaraları'ndan 'Kartallı Kazım' bölümünü sahneledi. Programda Mercan Selçuk Dans Topluluğu Nazım Hikmet şiirlerini dans ve müzikle yorumlarken, sanatçılar Erdal Erzincan ve Zuhal Olcay şarkılarıyla son buldu. Anma etkinliğinde programa katılanlara Şişli Belediyesi tarafından Nazım Hikmet'in 123'üncü yaşına özel olarak hazırlanan 'Şişli'de Bir Nazım' adlı kitabı da dağıtıldı.

Programda konuşan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Nazım Hikmet'in ömrü boyunca mücadele ettiği baskı ve adaletsizlik anlayışını bugün farklı konularda farklı şekillerde hep beraber yaşıyoruz. Biz belediye başkanları olarak yaşıyoruz. Bütün yurttaşlarımız çok derinden yaşıyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yargı eliyle hedef alınarak bir itibar suikastına uğramıştır ve bu seçmen iradesine yönelik açık bir müdahaledir. Bunun farkındayız. Sandıkta alamadıklarını yargı operasyonlarıyla almaya çalışıyorlar. Çünkü biliyorlar ki sandık yerel seçimlerde artık bunlara dur dedi ve gerçekten toplumsal rızayı, sosyal demokrat belediyeleri iktidar yaparak gösterdi. Kayyımlar doğrudan halkın seçme, seçilme hakkına ve demokrasinin temeline büyük bir saldırıdır. Esenyurt, Beşiktaş'taki operasyon, Anadolu'daki belediyelere yönelik operasyonların hepsi. Adaletsiz bu girişimlere karşı her zaman dimdik ayakta duracağız. Farkındayız. Bulunduğumuz yerle bulunmak istediğimiz Türkiye arasında bir mesafe var ve bu hiç de kolay olmayacak" dedi.

'NAZIM'IN DİZELERİ BARIŞA BİR ÇAĞRIYDI'

Şahan, "Bu adalet ve demokrasi mücadelesi Nazım'ın ömrü boyunca savunduğu özgürlük ve eşitlik ideallerinin bir yansımasıdır. Onun mirasından da aldığımız ilhamla demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz ve bedeli ne olursa olsun buradan bir adım geri durmayacağız. Nazım Hikmet sadece bir şair olarak değil, hakların sesi, zulme direnen bir kalem, ezilenlerin yanında olan bir düşünürdü. Zindanlarda, sürgünlerde yılları geçti. 1938'de orduyu isyana teşvik gibi asılsız bir suçlamayla 13 yıl tutsak hayatı çekti. Fakat o demir parmaklılar arkasında umudu büyüttü. Halkın direncini, gücünü, eşitlik hayallerini şiirleriyle besledi. Nazım'ın dizeleri barışa, kardeşliğe, özgürlüğe bir çağrıydı adeta. Savaş meydanlarında silahın yerini alan onun sözü oldu. Ama Nazım'ın dizelerinde sadece isyan yoktu. Aşk da vardı. Aşk bireysel bir his olmanın ötesinde memleket aşkıydı. İnsan aşkıydı. Adalete, özgürlüğe, barışa olan aşktı. Nazım Hikmet'in sanatı ve bu politik düşüncesi Moskova'dan Varşova'ya, Berlin'den Bakü'ye kadar uzanan sürgün yıllarında dünyanın dört bir tarafında yankılandı. O ezilen hakların, direnişinin şiirleriyle bir temsilcisiydi" diye konuştu.

"Bugün bizler Nazım Hikmet'in mirasından beslenerek barış, özgür ve eşit bir toplum ideali için çalışıyor ve mücadele ediyoruz" diyen Şahan "Her birimiz, mücadelesi sırasında aynı zamanda idealleri uğrunda karanlık ellere hedef olmuş hakikat savunucularının adalet arayışını da sürdüreceğiz. Bundan tam 18 yıl önce 2007 yılında Şişli'de katledilen Hrant Dink'in sesini susturmaya çalışanlar başarısız oldu. Hakikatler ve barışın çağrısı bugün karanlığa inat hala yankılanıyor. Hrant Dink'in ve Nazım'ın ortak mirası olan barış, eşitlik ve adalet talebi bu topraklarda hayat bulana kadar yılmadan mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ORAL: ŞAİR YAŞIYOR, ESERLERİ DE YAŞIYOR

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Oral da "Onca yasak, baskı, sansür, hapse tıkmalar, idamla yargılamalar, hem kendisini hem de eserlerini yok etme çabası, hiçbir işe yaramadı. Sürgünde peşine adam takmalar, bitmeyen bir düşmanlık, vatandaşlıktan atmalar, ölesiye hasretini çektiği vatanından, toprağından uzak tutmalar, bitmeyen, eksilmeyen ve eskimeyen bir zulüm. Hepsi boşunaydı. Ne yaparlarsa yapsınlar, boş. Bugünlere bir ders olsun. Şair yaşıyor eserleri de yaşıyor" diye konuştu.

Oral, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile iş birliği içinde bir burs programı başlattıklarını da duyurdu. Oral, "Bu program, edebiyat fakültesinde okuyan gençlere yönelik karşılıksız bir burs. Amaç, Nazım Hikmet'i daha iyi tanıyan ve daha iyi tanıtabilecek edebiyat öğretmenleri yetiştirmek" dedi.