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Orta Karadeniz, Güney Koreli turizmcilerin rotasına girecek

Güney Kore acentelerine yönelik tanıtım turu: Güney Kore Orta Karadeniz'e taşınacak

ÇORUM - Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın öncülüğünde yürütülen proje ile Güney Koreli turizmciler, Orta Karadeniz'deki illerde incelemelerde bulunuyor. Yürütülen proje ile Orta Karadeniz'in Güney Koreli'lerin rotasına girmesi hedefleniyor.

Faaliyetlerine başladığı 2009 yılından itibaren Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde tarihi, kültürel ve doğal değerlerin korunarak yerli ve yabancı ziyaretçilerin kullanımına açılması yönünde önemli altyapı projelerine finansman desteği sağlayan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türk Havayolları Anonim Ortaklığı ve yerel paydaşların iş birliği ile bu kez de "Güney Kore Acentelerine Yönelik İş Geliştirme Odaklı Tanıtım Turu" düzenliyor. Orta Karadeniz Bölgesi'nin tanıtımı ve turizm sektöründe aktif olan paydaşların iş geliştirme süreçlerine katkı sunacağı değerlendirilen programda Güney Koreli yedi seyahat acentesi yer alıyor.

Orta Karadeniz Bölgesi'nden Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat ile birlikte Ankara ilini de kapsayan 15-19 Kasım 2024 tarihleri arasındaki tarih ve kültür temalı Hitit Rotası Tanıtım Turu Anadolu tarihinin çeşitli dönemlerine ait çok sayıda arkeolojik eseri barındıran Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ziyareti ile başladı. Hitit Rotası Tanıtım Turu'nun 3. Günüi, Orta Karadeniz'in en önemli kültürel değerlerinden olan Boğazköy Müzesi ve Hattuşa Ören Yeri ziyareti ile başladı. Program çerçevesinde Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı, Hattusa Kazı Anıt Evi, Alacahöyük Ören Yeri ve Müzesi de ziyaret edildi. Ayrıca, katılımcı acente yöneticilerinin Hitit kültürü ile ilgili deneyimlerini güçlendirmek amacı ile Çorum Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde Hitit Çivi Yazısı Atölyesi gerçekleştirildi.

Çorum'da turizm acentaları ile buluştular

Program çerçevesinde Çorum'da Güney Kore'ye yönelik iş birliği geliştirmek isteyen Orta Karadenizli seyahat acenteleri, konaklama işletmeleri gibi turizm sektörü temsilcileri ile Güney Koreli acenteler arasında B2B görüşmeler gerçekleştirildi. Bölgenin turizm sektöründe aktif olan iş insanları Hana Tour, Interpark Tripile, Lotte Tour, Online Tour, Yellow Ballon, Saturn Travel and Business ve Bricks isimli seyahat acenteleri yöneticileri ile birebir görüşmeler sağlayarak potansiyel iş ortaklıklarını değerlendirme şansı yakaladı.

"Tarihi dosluğumuzun ve kan kardeşliğimizin izlerini de bizler bugün takip ediyoruz"

Düzenlenen programda konuşan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Şehrimiz 8 bin yıllık çok kadim bir geçmişe sahip. Hattiler, Hititler, Romalılar, Selçuklular, Osmanlılar, Türkiye Cumhuriyeti gibi birçok medeniye ev sahiplik etmiş kadim bir Anadolu kentidir. Şehrimiz, adeta saymış olduğum tüm medeniyetlerde izler taşıyan bir kültür mozaiği. Bu kültür boyutunun da ötesinde, ticaret, sanayi yönü gelişmiş, tarım anlamında Türkiye'nin tarım ambarlarından bir tanesi olan Çorum, sadece kültürel yönden değil, farklı birçok boyutuyla önde gelen şehirlerden birisidir. Millattan önce 1270'li yıllarda, dünyadaki ilk barış antlaşmasının bizim topraklarımızda yapılmış olması da bizim için gurur kaynağıdır. Kadeş Barış Antlaşmasının altında kral ve kraliçenin mühürlerinin birlikte bulunması, Anadolu'da kadına yaklaşımının geçmişini göstermesi bakımından da bizim için oldukça önem arz etmektedir. Dünya kültür mirasına birçok eserler bırakan Hitit İmparatorluğunun başkenti olması bizim için ayrı bir güzellik. Uzak Doğu ile ülkemizin ilişkileri çok eski tarihlere dayanmaktadır. Özellikle, 2. Dünya Savaşı'nın hemen sonunda Kuzey Kore-Güney Kore savaşında demokrasiden yana tavrını koyan Türkiye'nin askerlerinin Kore'ye gitmiş olması bizim için ayrı bir güzellik. Güney Kore'deki Türk şehitliğine gittiğimizde 'kan kardeşi olduk' ifadelerimizi duymak bizim için ayrı bir gurur oldu. Güney Kore'de verdiğimiz bin 8 şehidimiz var. Çorum'dan da 13 askerimizi orada şehit verdik. Tarihi dostluğumuzun ve kan kardeşliğimizin izlerini de bizler bugün takip ediyoruz" dedi.

Güney Kore vatandaşlarını Çorum'da daha çok görmek istediklerini belirten Aşgın, bu toplantının bu amaç yolunda heyecan oluşturduğunu ifade etti.

Daha sonra konuşan Çorum Vali Yardımcısı Cengiz Nayman da, "Güney Kore'den gelen turizmcilerimizin bu buluşması yalnızca iki ülke arasındaki dostluk köprüsünü güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda Hititlerin tarihi mirasının uluslararası alanda daha da fazla tanınmasına katkı sağlayacaktır. Tarih sahnesinde diplomasinin başlangıcı olarak kabul edilen Kadeş Barış Antlaşması'nın imzalandığı Çorum, Unesco Dünya Kültür Mirası ve Dünya Birliği Listesinde yer alan önemli bir merkezdir. Şehrimiz tarihte ilklerin medeniyeti olarak bilinen Hititlerin başkenti olan Hattuşa'ya, Hitit sanatının ve dini inanışlarının zirvesini temsil eden Yazılıkaya Açıkhava Tapınağına, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleri ile Türkiye'nin ilk arkeolojik kazılarının başladığı Alacahöyük'e ve Hititler'in askeri ve dini merkezi olan Şapinva'ya ev sahipliği yapmaktadır. Bunun yanı sıra, Unesco logosunu taşımaya hak kazanan Hitit Yolu Yürüyüş Parkurları ülkemizin ilk ve tek konaklamalı müzesi olan Çorum Müzesi, Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait Ulu Cami, Veli Paşa Hanı ve Osmancık Koyunbaba Köprüsü gibi eserler Çorum'un öne çıkan turistik eserleridir. Çorum'un zengin ve kadim mutfağı da bizleri farklı kılan bir başka unsurdur. Geleneksel el sanatlarımız ve doğal güzelliklerimizle birlikte şehrimiz keşfedilmeyi bekleyen bir hazine gibidir. Güney Kore'nin tarihe ve kültürel mirasa olan ilgisi ile bilinen bir toplum olarak Hitit uygarlığına duyduğu merak bizler için son derece önemlidir. Geçtiğimiz dönemde Güney Kore'de sergilenen Hitit eserlerinin gördüğü yoğun ilgi, iki ülke arasındaki kültürel bağların ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu sergide bizlerden desteklerini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çorum Belediyesi'ne teşekkür ederim. Çorum bu zengin mirası yerinde deneyimlemek isteyenler için ideal bir destinasyon olarak öne çıkmaktadır. Bugün yapılan programımız Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın bu program ile Orta Karadeniz Bölgemizin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini tanıtmayı ve Güney Kore ile işbirliğimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Amasya, Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları" başlığı ile UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde yer alan Amasya ili misafir acentelerin bir sonraki durağı oldu. Ziyaret çerçevesinde Amasya Arkeoloji Müzesi, Yalıboyu Evleri, Amasya Kalesi (Anıt Kaya Mezarları) ve Hazeranlar Konağı (Etnoğrafya Müzesi) ziyaret edildi.

Hitit Rotası Tanıtım Turu'nun 5. gününde Hititlerin kutsal kenti olan Nerik ziyaret edilecek. Hitit İmparatorluğu'nun başkenti Hattuşa ile sıkı bir ilişki içinde, önemli bir dini ritüel merkezi olarak bilinen Nerik'in, Orta Karadeniz Bölgesi kültür rotası çerçevesinde Çorum'u Samsun'a bağlayan bir nokta olarak öne çıkacağı öngörülüyor. Samsun programı çerçevesinde de Şahinkaya Kanyonu, Samsun Şehir Müzesi ve Arkeoloji Müzesi, Şehir Merkezi de ziyaret edilecek.