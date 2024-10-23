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Kültür Sanat

Örümcek Adam'la Türkiye Turu

Salih Ayaz Koç, 'Örümcek Adam' kostümüyle Türkiye’yi gezerek çocuklara umut veriyor.

23.10.2024 09:47
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"Örümcek Adam" kostümüyle Türkiye'yi gezme hayaliyle memleketi İzmir'den yola çıkan Salih Ayaz Koç, Düzce'de antik kenti gezdi.

İzmir Seferihisar'da 2020'de meydana gelen deprem ile Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bölgeye giderek çocuklara gösteriler sunan 24 yaşındaki Koç, Türkiye gezisi kapsamında 51'inci durağı olan Düzce'ye geldi.

Düzce'nin Konuralp Bölgesi'nde bulunan ve tarihi milattan önce 3. yüzyıla uzanan Prusias Ad Hypium Antik Kenti'ni ziyaret eden Koç, bölgede 12 ay kesintisiz sürdürülen çalışmalara destek verdi.

Koç, bölgeye gezmek için gelenlerin ve kazı ekibinin dikkatini çekti.

"Türkiye'nin her yerinde beni görebilirler"

Salih Ayaz Koç, AA muhabirine, depremzedelerin hayatlarına dokunabilmek amacıyla "Örümcek Adam" kıyafeti giyerek bölgelere gittiğini söyledi.

Belirli bir süre Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır ve Hatay'da bulunduğunu aktaran Koç, "Buralarda AFAD yetkililerinden çadır kent istedim. Bildiğim oyunlar, etkinlikler vardı. Çadır kent verildikten sonra 50 çocukla ilgilendim. Onlarla resimli yarışmalar yaptık, oyunlar oynattım. Asker ve polis abilere de yemekler yaptım. Enkazda arama kurtarma çalışmalarına da katıldım." diye konuştu.

Koç, insanların merakı ve kendisini gördüklerinde mutlu olmalarından etkilenerek Türkiye'nin her tarafını "Örümcek Adam" kostümüyle gezmeye karar verdiğini kaydetti.

Yolculuğunun 421 gündür devam ettiğini dile getiren Koç, "Hayallerimi yapıyorum, çocuklarla buluşuyorum, tarihi yerleri anlatıyorum, yöresel lezzetleri gösteriyorum. Şu anda Batı Karadeniz'de, Düzce'de olan antik kente geldim. Bu güzellikler İzmir'de Selçuk ve Efes'te de var. Aynı ona benziyor görsel olarak. Kazı çalışmaları da var. Kazı çalışmalarına da katıldım." ifadelerini kullandı.

Koç, Düzce'de 3-4 gün bulunacağını belirterek, "Türkiye'nin her yerinde beni görebilirler. Kapılarını açarlarsa bir tas yemek yiyebilirim ya da su içebilirim, onları eğlendirebilirim. Türkiye yolculuğum devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Türkiye, Deprem, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Örümcek Adam'la Türkiye Turu - Son Dakika

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