Osmanlı döneminde şehzade sünnetlerinde ikram edilen 'Zerde' tatlısı Bilecik'te birinci oldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Osmanlı döneminde şehzade sünnetlerinde ikram edilen 'Zerde' tatlısı Bilecik'te birinci oldu

Bilecik ve Osmanlı kültürüne özgü yemek ve tatlıların tadıldığı 'Yemek Yarışması'nda Osmanlıya özgü şehzade sünnetlerinde ikram edilen 'Zerde' tatlısı birinci oldu. Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar olan Bilecik'te düzenlenen yarışmada, Gülçin Yavuz'un yaptığı Osmanlıdan günümüze miras kalan 'Zerde' tatlısı jüri üyeleri tarafından birinci seçildi. Zerde tatlısı, pirinç, safran, şeker ve nişasta gibi malzemelerle yapılan ve Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan bir lezzettir.

19.04.2024 20:47
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Osmanlı döneminde şehzade sünnetlerinde ikram edilen 'Zerde' tatlısı

Bilecik'te düzenlenen yemek yarışmasında tarihi Osmanlı tatlısı birinci oldu

BİLECİK - Bilecik ve Osmanlı kültürüne özgü yemek ve tatlıların tadıldığı 'Yemek Yarışması'nda' Osmanlıya özgü şehzade sünnetlerinde ikram edilen 'Zerde' tatlısı birinci oldu.

Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar olan Bilecik'te Bilecik Turizm Haftası dolayısıyla Bilecik ve Osmanlı dönemine özgü yemek yarışması düzenlendi. Bilecik Öğretmen Evin'de Valilik, Kültür Turizm Müdürlüğü ve Bilecik Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenen yarışmaya Bilecik Valisi Şefik Aygöl'de katıldı. Birbirinden güzel 15 yemek ve tatlının yarıştığı yarışmada jüri üyeleri kararsızlıkları gözlerden kaçmadı. Tattıkları her ürüne tam not veren jüri üyeleri Gülçin Yavuz'un yaptığı Osmanlıdan günümüze miras kalan 'Zerde' tatlısı birinci seçtiler.

"Osmanlıdan günümüze miras kalan 'Zerde' tatlısıyla birinci olmanın mutluluğunu yaşıyorum"

Şehzade sünnetlerinde ikram edilen 'Zerde' tatlısının nasıl yapıldığı anlatan Gülçin Yavuz, "Osmanlıdan günümüze miras kalan 'Zerde' tatlısı ile yarışma katıldım. Türk mutfağında İstanbul, Gaziantep, Balıkesir, Konya, Şanlıurfa Tekirdağ Edirne ve Karaman yörelerine ait geleneksel bir tatlı. Bu tatlı ile birinci olduğum için mutluyum. Tatlının ana malzemesi pirinç, safran, şeker, nişastayla bağlanıyor. Gül suyuyla lezzetlendiriliyor" dedi.

Öte yandan eski dönemlerde davet yemeği olarak bilinen zerde, Osmanlı dönemlerinden günümüze kadar uzanan lezzetler arasında yer alıyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın Şehzadeleri Bayezid ve Cihangir'in 1539'daki sünnet düğününde ikram edilen yemeklerin kaydedildiği defterde vezirlere verilen ziyafet için yapılmıştır. 13 gün süren bu sünnet kutlamaları sırasında zerde sadece vezirlerin sofralarında değil, toplumun farklı kesimlerine verilen tüm ziyafetlerinde yer almıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Osmanlı döneminde şehzade sünnetlerinde ikram edilen 'Zerde' tatlısı Bilecik'te birinci oldu - Son Dakika

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