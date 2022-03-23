Şanlıurfa'da ihtiyaç sahibi 600 aileye gıda yardımında bulunuldu - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince, ihtiyaç sahibi 600 aileye gıda kolisi ve hijyen paketi dağıtıldı.

Yenice Mahallesinde düzenlenen programda, ihtiyaç sahibi oldukları belirlenen ve aralarında Suriyeli ve Iraklıların bulunduğu aileler, yardım kolilerinden almak için toplandı. Görevliler tarafından kayıtları alınan ailelere, daha sonra hazırlanan koliler teslim edildi.

İHH Şanlıurfa Şube Başkanı Behçet Atilla, AA muhabirine, Ramazan öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürmek adına çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Hayırseverlerden destek beklediklerini ifade eden Atilla, şöyle konuştu:

"Ramazan programlarımız devam ediyor. Dün ihtiyaç sahibi 400 ailemize nakdi yardımda bulunduk. Bugün de aralarında Suriyeli ve Iraklı ailelerin de bulunduğu 600 aileye gıda ve hijyen paketi dağıtıyoruz. Hayırseverlerin desteklerini bekliyoruz. Bizi bekleyen yerli ve muhacir aileler var. Özellikle muhacir ailelerin durumu daha da kötü. Yaptığımız ziyaretlerde durumları tespit ediyoruz. Onların yüzünü güldürmek, onların hayır duasını almak için yardımları ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizler veren elle alan el arasında köprü vazifesini görmeye çalışıyoruz. Gıda kolisi, nakdi yardım, zekat, fitre ve yetimler için bayramlık ihtiyaçlarımız var. Bayramlıklarımız 200 lira, gıda kolilerimiz ise 400 lira. Tüm hayırseverlerden bağış bekliyoruz."