Şanlıurfa'da Kabaltılar: Altından Yol Geçen Evler - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Şanlıurfa'da Kabaltılar: Altından Yol Geçen Evler

Şanlıurfa'da bulunan kabaltılar, tarihi sokakları süsleyen önemli mimari detaylardır. Kabaltılar, evlerin üstünde yer alır ve geleneksel mimarinin estetik mekanlarından biridir. Kabaltılar, evlere yeni odalar ekleyerek mekan genişlemesine katkıda bulunurken aynı zamanda dar sokakları birbirine bağlayarak iklimsel koruma sağlar. Şanlıurfa'da bulunan kabaltılar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir ve şehrin turizm açısından önemli bir merkez olduğunu göstermektedir.

19.06.2024 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın en önemli mimari detaylarından olan kabaltılar, tarihi sokakları süslüyor.

İnşa tarihi, mimarları ve ustaları belli olmayan, düz veya çapraz tonozlarla yapılan kabaltıların üstü ev olarak kullanılıyor

Yöre halkının "havara taşı" dediği malzemenin kullanıldığı kabaltılar, halk arasında "altından yol geçen evler" olarak tanımlanıyor.

Şanlıurfa'da özellikle tarihi sokaklarda rastlanılan ve yaklaşık 5-15 metre uzunluğunda, 3-4 metre genişliğindeki kabaltılar, estetik mimari görüntüleriyle kentin tarihine renk katıyor.

Geleneksel mimarinin en önemli estetik mekanları

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Anabilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Gül Güler, AA muhabirine, kente özellikle geleneksel evlerin bulunduğu sokaklarda kabaltıların önemli birer mekan olduğunu söyledi.

Kabaltının yapılmasındaki en önemli sebebin mimari olduğunu ifade eden Güler, kabaltıyı yaparak yaşanılan eve yeni bir ya da iki oda daha kazandırılarak mekan genişlemesine gidildiğini aktardı.

Kabaltıların Şanlıurfa gibi sıcak kentlerde dar sokakları birbirine bağlarken iklimsel sebeplerden de korunmayı sağladığına işaret eden Güler, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'nın sokaklarında biz kabaltıları ve evlerdeki çıkmaları geleneksel mimarinin en önemli estetik mekanları olarak görüyoruz. Bugün merkezde kurul tarafından tescillenmiş 28 kabaltı var. Bu kabaltılar evler için özel bir mekan iken altından geçen mahalle sakinleri için de kamusal bir mekan olarak kullanılmışlardır. Şehirdeki geleneksel mimaride çok önemli bir unsur olarak karşımıza çıkan kabaltılar, hem özel hem de kamusal mekanlar olmuşlardır."

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor

Güler, İslam sanatının en güzel örneklerinin bulunduğu Şanlıurfa'da, geleneksel tarihi doku içerisinde estetik bir mekan olarak öne çıkan kabaltıların şehir merkezinin yanı sıra Birecik, Halfeti ve Siverek ilçelerinde de bulunduğunu kaydetti.

Kabaltıların Şanlıurfa dışında, Gaziantep, Mardin, Diyarbakır, Kilis, Adana, Kahramanmaraş gibi önemli tarihi şehirlerde ve yurt dışında da özellikle Balkanlar, Kudüs, Mısır, Şam, Halep, Fas, Tunus, İtalya ile Yunanistan'da görüldüğünü belirten Güler, Şanlıurfa'da kabaltıların hem sayı olarak fazla olduğunu hem de mimari anlamda nitelikli kabaltıların bulunduğunu ifade etti.

Kabaltıların yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çektiğini vurgulayan Güler, şöyle devam etti:

"Şehrin turizm açısından tabi ki çok önemli bir merkez olduğunu biliyoruz. Çok kadim bir şehir olduğunu biliyoruz. Sadece İslam dönemi değil, İslam öncesine ait eserlerle de bugün bütün Türkiye'de geleneksel evlere baktığımızda, evlerin en fazla yer aldığı şehirlerden birinin Şanlıurfa olduğunu görüyoruz. Bu evlerin hemen yanında ve dar sokaklarda yer alan kabaltılardan geçerek hem bu sokak dokusuna hem de bu evlere mimari anlamda nasıl bir estetik kattığını en iyi gösteren unsurlar kabaltılardır. Evler kadar olmasa bile bu evlerin bir devamı olarak sokakta devam eden kabaltılar, geleneksel dokunun en önemli unsurlarıdır. Bu dar sokaklarda gezen, yerli ve yabancı turistlerin her daim dikkatini çeken özellikle bizim şehrimize ait olan en güzel mimari mekanlar olarak karşımıza çıkmaktadır."

Güler, kabaltıların ait olduğu evde yaşayanların adıyla ya da ait oldukları sokağın ismiyle anıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da Kabaltılar: Altından Yol Geçen Evler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:14 Tüyleriniz diken diken olacak İşte 5 farklı dilde, 5 farklı spikerin anlatımıyla Arda Güler’in golü Tüyleriniz diken diken olacak! İşte 5 farklı dilde, 5 farklı spikerin anlatımıyla Arda Güler'in golü
11:17 17 yıllık ihanet Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli 17 yıllık ihanet! Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli
11:02 Benzin ve motorine okkalı zam Benzin ve motorine okkalı zam
09:43 Hizbullah’tan İsrail saldırılarına misilleme Askerlerin toplanma alanını vurdular Hizbullah'tan İsrail saldırılarına misilleme! Askerlerin toplanma alanını vurdular
08:11 Tehdit, yasak aşk, rüşvet Kadın hakimle ilgili skandal iddialar Tehdit, yasak aşk, rüşvet! Kadın hakimle ilgili skandal iddialar
12:23 Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore’de Anlaşma imzalayan 2 ülke olası bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşacak Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'de! Anlaşma imzalayan 2 ülke olası bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşacak
11:59 Fransız bir futbolsever, Arda Güler’i A Milli Takım formamızın üzerine resmetti Fransız bir futbolsever, Arda Güler'i A Milli Takım formamızın üzerine resmetti
10:28 Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın’dan ilk sahne Kıyafetini görenler eski sözlerini hatırlattı Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın'dan ilk sahne! Kıyafetini görenler eski sözlerini hatırlattı
09:49 Yakınını ziyaret için gittiği cezaevinde mahkum olarak kaldı Yakınını ziyaret için gittiği cezaevinde mahkum olarak kaldı
09:41 Otoyolu cehenneme çeviren kaza Ekipler tam 5 saatte söndürebildi Otoyolu cehenneme çeviren kaza! Ekipler tam 5 saatte söndürebildi
09:23 Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu yürek yaktı Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu yürek yaktı
08:52 Fatih Terim’den çok konuşulacak maç sonu yorumu: Türkiye oyuncu değişikliklerinden sonra maçı kazandı Fatih Terim'den çok konuşulacak maç sonu yorumu: Türkiye oyuncu değişikliklerinden sonra maçı kazandı
08:45 Dünden beri alevlere teslim olan Çanakkale’de yangının ilerlemesi durduruldu Dünden beri alevlere teslim olan Çanakkale'de yangının ilerlemesi durduruldu
08:38 6 katlı bina saniyeler içerisinde yerle bir oldu 6 katlı bina saniyeler içerisinde yerle bir oldu
08:38 AK Parti’de kör noktaların tespiti için 3 ayaklı yeni model Artık daha görünür olacaklar AK Parti'de kör noktaların tespiti için 3 ayaklı yeni model! Artık daha görünür olacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2024 12:31:59. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Kabaltılar: Altından Yol Geçen Evler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement