ŞANLIURFA - Sokağa terk edilmiş bebek bulundu - Son Dakika
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ŞANLIURFA - Sokağa terk edilmiş bebek bulundu

10.05.2022 00:33

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ara sokakta, poşet içerisinde erkek bebek bulundu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ara sokakta, poşet içerisinde erkek bebek bulundu.

Camikebir Mahallesi'nde ara sokaktan gelen bebek ağlama sesi üzerine bölgeden geçen vatandaşlar, poşet içinde terk edilmiş bebek buldu.

Durumun polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine, yeni doğduğu belirlenen erkek bebek, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yeni doğan yoğun bakımında müşahedeye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, bebeği bırakan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

ŞANLIURFA - Sokağa terk edilmiş bebek bulundu
ŞANLIURFA - Sokağa terk edilmiş bebek bulundu
ŞANLIURFA - Sokağa terk edilmiş bebek bulundu
ŞANLIURFA - Sokağa terk edilmiş bebek bulundu
ŞANLIURFA - Sokağa terk edilmiş bebek bulundu
ŞANLIURFA - Sokağa terk edilmiş bebek bulundu
ŞANLIURFA - Sokağa terk edilmiş bebek bulundu

YORUMLAR
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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat ŞANLIURFA - Sokağa terk edilmiş bebek bulundu - Son Dakika


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