Sivas Olayları'nın 31. yıl dönümü Beyoğlu'da anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Sivas Olayları'nın 31. yıl dönümü Beyoğlu'da anıldı

Sivas Olayları\'nın 31. yıl dönümü Beyoğlu\'da anıldı

Sivas Olayları'nın 31. yıl dönümü nedeniyle Beyoğlu Belediyesi ve Madımak Katliamı Hafıza Merkezi iş birliği ile Hafıza Sergisi İstiklal Sanat Galerisi'nde açıldı. Sergide, illüstrasyonlar ve biyografilerden oluşan belgesel nitelikli sergi yer aldı. Ayrıca, 'Unutulmayan' Madımak Sanal Müze Belgeseli de gösterildi. Açılış töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Sivas olaylarını lanetleyerek, bu acıyla yüzleşmemiz gerektiğini vurguladı. Sergi, 2 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

29.06.2024 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Olayları'nın 31'inci yıl dönümü nedeniyle Beyoğlu Belediyesi ve Madımak Katliamı Hafıza Merkezi iş birliği ile Hafıza Sergisi İstiklal Sanat Galerisi'nde açıldı.

Sena Şat'ın hazırladığı illüstrasyonlardan ve biyografilerinden oluşan belgesel nitelikli sergide ayrıca yönetmeliğini Eylem Şen'in yaptığı 'Unutulmayan' Madımak Sanal Müze Belgeseli gösterimi gerçekleşti. Sergi öncesi katılımcılar tarafından cadde üzerinde yere karanfiller bırakılarak vefat edenler anıldı.

'Hafıza' sergisi açılışına Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eşi Ayşen Güney, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Eşit Başkanı Nevin Kamilağaoğlu, otelden sağ çıkan halk ozanı Ali Çağan, Madımak Katliamı Hafıza Merkezi Koordinatörü ve Sanal Müze Yönetmeni Eylem Şen, olaylar sırasında hayatını kaybeden Handan Metin'in ablası Şehriban Metin, Alevi Dernekleri yöneticileri ile çok sayıda vatandaş ve gazeteci katıldı.

Açılış töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "31 yıl önce Örnektepe'de annem heyecanla aşağıya indi. Abimi, ablamı, beni eve aldı. Demir kapıyı arkadan sürgüledi ve yukarı çıkardı. Ne olduğunu anlamamıştım. Televizyonları açınca ülkenin orta yerinde 33 canın bir otelde sıkıştırılıp saatlerce yardım beklediğini gördüm ve en sonunda Türkiye demokrasi tarihinin en kara, en çok lanetlenmesi gereken günlerinden birisinin bu ülkeye yaşatıldığına şahit olduk. O gün bugündür, Sivas içimizde bir yara" diye konuştu.

Güney, "Bu katliamı yüz bin kere lanetliyoruz. İçimizi acıtan en büyük konulardan birisi de bu katliam kadar, katillerin korunup kollanması ve dava zaman aşımıyla düştü denmesiydi. Vicdanlardan düşer mi bu dava? Düşmeyecek. Biz nefes aldığımız müddetçe Madımak'ın katilleri bizlerin vicdanlarında, ülkenin vicdanlı insanlarının yüreğinde mahküm olmuş bir davadır" ifadelerini kullandı.

Güney, "Bu sergi de bir yüzleşme. Bu acıyla yüzleşmemiz gerekiyor. Bu gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor. Gelecek nesillere bu acıyı aktarmamız gerekiyor. Bu şekilde toplumsal barışımızı sağlayalım. Bir daha bu topraklarda bu acıları yaşamayalım diye bu yüzleşme sergisine tüm canlarımızı huzurlarınızda davet etmiş olalım. Bu anmaları her yıl arttırarak devam edeceğiz ve kardeşlikten, barıştan, dayanışmadan, halkla birlikte el ele vermekten de bir an bile geri durmayacağız" dedi.

"BEN DE OTELDE KALSAYDIM"

Ali Çağan, o günü anlatarak "Sivas katliamının olduğu tarihte Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin yönetim kurulundaydım. Ankara'dan Sivas'a otobüslerle deyişlerimizi söylemeye, semahlarımızı dönmeye, tiyatrocu gençlerimizin Pir Sultan Abdal tiyatrosunu sergilemeye yola çıktık. Elimizde sazlarımızdan başka bir şey yoktu, ne silahımız vardı ne de taşımız. Dünyada benzeri görülmeyen bir şekilde, canlı yayında katliam yaşadık. Oradaki katledilen canlarımızın hepsiyle birebir ilişkisi olan birisiydim. Uzun süre bu katliamdan sağ çıktığımı söyleyemedim. Yoldaşlarımın katledilmiş olmasını, benim oradan sağ çıkmış olmamı kendime yakıştıramadım. ve yer yer öyle acılı zamanlar yaşadım ki ben de otelde kalsaydım dedim" diye konuştu.

Olaylar sırasında hayatını kaybeden Handan Metin'in ablası Şehriban Metin ise kardeşinin yetenekli, sanata düşkün bir genç olduğunu söyleyerek "Handan Metin'i Sivas'a gönderdiğimizde ODTÜ'de okuyordu. 20 yaşındaydı. 30 yıl geçti dendiğinde benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Handan benim için 20 yaşında. 1993'ten sonraki yılları, yaşları asla hesaplayamadım. Benim için 20 yaşında olan Handan ve diğer canlar çağdaş Pir Sultanlar'dır" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından 'Unutulmayan' Madımak Sanal Müze Belgeseli'nin gösterimi gerçekleşti. Belgesel, İstiklal Sanat Galerisi'nde 2 Temmuz'a kadar 11.00-17.00 saatleri arasında her saat başı izlenebilecek.

Kaynak: DHA

Beyoğlu Belediyesi, İnan Güney, Beyoğlu, Sivas, Sanat, Belgesel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sivas Olayları'nın 31. yıl dönümü Beyoğlu'da anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 05:33:35. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas Olayları'nın 31. yıl dönümü Beyoğlu'da anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement