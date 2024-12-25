Skyroad Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

Kültür Sanat

TÜRKİYE turizmine katkı sağlamak amacıyla 5'inci kez düzenlenen ödüllü Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. 'Dünyanın seyahat rotalarını keşfet' temasıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışma sonucunda kazananlara toplam da 500 bin TL ödül verildi.

Albayrak Medya'nın dijital markası ve 'Yaşarken gez, gezerken yaşa' sloganıyla seyahat yayıncılığına devam eden Skyroad'un düzenlediği ödüllü fotoğraf yarışması sonuçlandı. Jüri üyeleri arasında Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş, Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Yılmaz, Fotoğraf Sanatçısı İsmail Küçük, Manzara Fotoğrafçısı İlhan Eroğlu ve Fotoğraf Sanatçısı Gül Işık'ın yer aldığı 4 Kasım - 4 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışmada 5 binin üzerinde fotoğraf başvurusu değerlendirildi. Kategorileri Profesyonel Seyahat Fotoğrafları, Drone Fotoğrafları, Cep Telefonu Fotoğrafları ve Mutlu Et Mutlu Ol Özel Ödülü olan yarışmada; 1'inci olanlara 90 bin TL, 2'nci olanlara ise 50 bin TL olmak üzere toplamda 500 bin TL ödül verildi. Sarıyer'de bir restoranda düzenlenen ödül törenine ise çok sayıda iş insanı, jüri üyeleri ve yarışmacı katıldı.

HANÖNÜ: AMACIMIZ TÜRKİYE'NİN TURİZMİNE KATKI SAĞLAMAK

Keşfedilmemiş yerler ile seyahat rotalarını insanlara ulaştırmak istediklerini dile getiren Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yarışmaya yaklaşık 5 binin üzerinde katılımcı oldu. Türkiye'de turizmin gelişmesi için 'Dünyanın seyahat rotalarını keşfet' temasıyla düzenlenen çok kıymetli bir yarışma. Fotoğraf yarışmamız 5 yıldır devam ediyor. Bundan sonraki yıllarda da devam ettirmek istiyoruz. Amacımız Türkiye'nin turizmine katkı sağlamak; gerek amatör gerek profesyonel fotoğrafçılara destek olmak, onların emeklerini zayi etmemek ve her sene bunu ödülle taçlandırmak. Hem dergi hem dijital anlamda erişimin en yüksek olduğu mecralarımızdan biri Skyroad. Dolayısıyla etkileşimi ve takipçimizi arttırmak anlamında böyle bir fotoğraf yarışmasıyla başladık. Bu fotoğraf yarışmasına başladıktan sonra da hem dergimizin satışlarında hem de dijitaldeki etkileşimimizde dehşet bir büyüme gördük. Böylece amacımız sosyal sorumluluk projesine dönüştü. Burada Türkiye'de ve dünyadaki keşfedilmemiş yerler ile seyahat rotalarını insanlara ulaştırmak istiyoruz."

ÖZŞAHİN: ÇOK EVRENSEL BİR DİL

Hem dünyayı hem de Türkiye'yi global bir platformda tanıtma fırsatı elde ettiklerini belirten Skyroad Dijital Yayın Yönetmeni Ayşegül Özşahin ise şu ifadeleri kullandı:

"Yarışmanın ilk gününden beri Türkiye turizmine katkı sağlamak amacıyla yola çıktık. Yarışma çok fazla etkileşim aldı ve bu sayede hem Türkiye'den hem de dünyadan seyahate, turizme ve fotoğraf sanatına katkı sağladığımız bir projeye dönüştü. Bugün de yarışmamızın 5'incisini düzenliyoruz. Toplamda üç kategorimiz var; drone, profesyonel, cep telefonu ve mutlu et mutlu ol özel ödülü. Drone fotoğraflarının ödüllendirildiği yarışmalar günümüzde yeni var olmaya başladılar. Bu yüzden drone fotoğrafçıları için bambaşka bir alan. Dolayısıyla onların ödüllendirilmesi, motivasyonların ve üretimlerinin artması için yarışmalar çok önemli; profesyonel fotoğrafçılar için de geçerli. Aynı zamanda yarışmamıza katılan fotoğrafçılar, seyahat ve fotoğrafı birleştirdiğimiz için daha görünür oldu. Ayrıca onları para ödülü ile de ödüllendiriyoruz. Kazananlar için toplamda 500 bin TL'lik bir para ödülümüz var. Motivasyonların artması, üretimlerin desteklenmesi için bu tarz çalışmaların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Fotoğraf çok evrensel bir dil; başka bir dil konuşan veya ülkede yaşayan binlerce, milyonlarca insana erişebilirsiniz. Kullanıcılar tarafından sosyal medya hesaplarında çekilen fotoğrafları paylaşmalarını istiyoruz. Hepsini aynı etiket havuzunda toplayarak dünyanın bir ucundan diğerindeki fotoğraflara erişebiliyoruz. Dolayısıyla hem dünyayı hem de Türkiye'yi çok global bir platformda tanıtma fırsatı elde ediyoruz."

ARI: ÖDÜL KAZANDIĞIM I HİNDİSTAN'DA ÇEKMİŞTİM

Cep Telefonu Fotoğrafları kategorisinde Sokak Lezzetleri adlı eseriyle 1'inci olan Neşe Arı da "15 yılı aşkındır fotoğraf ile iç içe bir yaşam sürmekteyim. Hobi olarak başladığım deneyimim hayatımın merkezine dönüştü. Bununla beraber seyahat etmeyi çok seviyorum. Dünyanın bir sürü rotasını gezdim. Bu yarışmada ödül kazandığım fotoğrafı Hindistan'da çekmiştim. Hindistan benim için her sene gitsem de hiç sıkılmayacağım bir ülke. Fotoğrafım ise sokak lezzetlerini anlatan, tamamen spontane çektiğim ve kurgu olamayan bir fotoğraf. Hindistan, sokaklarda gezmeniz gereken bir ülke. Bende sokakları arşınlarken köşeyi döndüğümde hüzme ışığını görünce ambiyans beni o kadar etkiledi ki doğrudan oraya yöneldim. Cep telefonumun ayarlarını girerek o anı belge olarak kaydettim. Skyroad, seyehat odaklı, dünyada gördüğümüz yerleri spesifik olarak gösteren ve insanları seyahat etmeye yönlendiren bir kurum olduğu için bana sıcak geldi. O yüzden buraya katılmam gerektiğini düşündüm" dedi.

YARIŞMASININ KAZANANLARI

Vakıf Bank, Yıldız Holding, Lifebox, RHG Enertürk Enerji'nin ana sponsor, Turkish Airlines'ın ulaşım sponsoru ve Türk Telekom Tivibu'nun iletişim sponsoru olduğu yarışmanın ödül töreninde ise kazananlar şöyle oldu:

Profesyonel Seyahat Fotoğrafları kategorisinde 1'inci Sahra Çölü adlı eseriyle Nurettin Boydak, 2'nci Piramitler adlı eseriyle Volkan Karagülleoğlu oldu. Drone Fotoğrafları kategorisinde 1'inci Yağmur Bulutları adlı eseriyle Recep Çelik, 2'nci Vazelon Manastırı adlı eseriyle A. Fatih Akçay oldu. Cep Telefonu Fotoğrafları kategorisinde de 1'inci Sokak Lezzetleri adlı eseriyle Neşe Arı, 2'nci Kaya Mezarlarında Sohbet adlı eseriyle Sezai Özaltın oldu. Mutlu Et Mutlu Ol Özel Ödülü'nün sahibi ise Hacivat-Karagöz adlı eseriyle Mustafa Gezer oldu.