Sumru Yavrucuk, Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nde Shirley oyununu sahneledi

Oyuncu Sumru Yavrucuk, "10. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali"nde tek kişilik oyunu "Shirley"i sanatseverin beğenisine sundu. "Tatavlada Son Dans" adlı oyunu oynamak üzere etkinliğe katılan sanatçı, "Kelepçe Kullanma Kılavuzu" eserinin oyuncusu Almanya'ya seyahat edemeyince, Shirley oyununu sahneledi.

"OYUNCU ARKAŞIMIZ VİZE PROBLEMİ YAŞADI"

Gallus Theater'da seyirciyle buluşan oyuna ilişkin yaptığı açıklamada bulunan Yavrucuk, "Frankfurt Tiyatro Festivali'nin 10. yılında bizi de ağırlıyorlar. Tatavlada Son Dans'ı Deniz Çakır'la birlikte oynuyoruz. Şaban Ol'un yazdığı bir oyun. Biz onu oynamak üzere yola çıktık, geldik güzelce. 'Saat 16.00'da lobide buluşalım, dolaşalım birlikte' dedik. Bir baktım tiyatroda acayip şeyler dönüyor. Herkeste bir matem havası. Çünkü oyunda oynaması gereken bir oyuncu vize problemi yaşamış. O yüzden de Frankfurt'a gelemedi. Öyle olunca oyun iptal oldu. 'Ne yapar ne ederiz' derken, bir anda Kamil bey, 'Bir daha Shirley'i oynasak mı acaba?' dedi. Kaçta oynayacağız? 19.00'da. Benim hayatımda bu bir dünya rekorudur. Mutlaka arkadaşlarım için de öyle" dedi.

"SEYİRCİSİ TARAFINDAN ÇOK SEVİLEN BİR OYUN"

Usta oyuncu, festivalin çok güzel bir ekibe sahip olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Ben seviyorum. Tamamen amatör bir ruhla sırtlanıp sonuçta 10 yılda önemli bir süreçte bu tiyatroyu yaşatıyorlar. O yüzden bakalım ne olacak dedim. Ben de heyecanlandım. Bir anda kostümler bulundu, dekorlar tekrar çıktı. İki kere daha oynamıştık Shirley'i burada. Seyircisi tarafından sevilen bir oyundu. Seyircilerle nefis bir final yaptık. Herkes çok mutluydu, biz de öyle. Alkış rekorları kırıldı. Biraz daha büyüdüm mesleğimde diye düşünüyorum. Hiç böyle bir şey deneyimlememiştim."

Oyunun ardından sahnede konuşma yapan sanatçı izleyenlere teşekkür ederek, "Benim de meslek hayatımda ender yaşadığım bir durum bu. Hiç kısmet olmamıştı ama bunu da denedik. Sürçülisan ettikse affola." ifadelerini kullandı.

KELLECİOĞLU: OYUNU PERDELEDİK YA GÖZÜMÜZ AÇIK GİTMEZ

Avrupa'nın farklı ülkelerinden tiyatroseverlerin ilgisiyle biletlerin tükendiğini belirten Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu da yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Bu akşam burada samimiyet vardı. Bizde, sizde, ekibimizde ve tabii ki usta oyuncu Sumru Yavrucuk'ta da. Anlayışınız ve hoşgörünüz için teşekkür ederiz. Bu akşamı da burada perdeledik ya, artık gözümüz açık gitmeyiz. İyi ki varsınız, iyi ki tiyatro var."

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı, Frankfurt Belediyesi, Devlet Tiyatroları, İstanbul Şehir Tiyatroları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının yanı sıra Türk Hava Yollarının katkılarıyla düzenlenen festivalde bugün "Eyvah Nadir" oyunu, yarın akşam ise "Tatavlada Son Dans" oyunu sahnelenecek.