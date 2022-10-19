Macaristan'ın milli şairi Sandor Petöfi, doğumunun 200. yılında anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Macaristan'ın milli şairi Sandor Petöfi, doğumunun 200. yılında anıldı

19.10.2022 17:46

Tekirdağ'da, Macaristan'ın milli şairi kabul edilen Sandor Petöfi'nin doğumunun 200. yılı dolayısıyla panel düzenledi.

Tekirdağ'da, Macaristan'ın milli şairi kabul edilen Sandor Petöfi'nin doğumunun 200. yılı dolayısıyla panel düzenledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tarih Bölümü ve Tekirdağ Macar Dostluk Derneğince, NKÜ Rektörlük Salonu'nda düzenlenen panelin moderatörlüğünü Macaristan Kültür Ataşesi Balazs Szöllössy yaptı.

Panelin açılışında konuşan NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Sandor Petöfi'yi anmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Şahin, üniversitelerinin her alanda etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ettiğini dile getirdi.

Tekirdağ Macar Dostluk Derneği Başkanı Adem Dalgıç ise Petöfi'yi "Macaristan'ın Namık Kemal'i" olarak gördüğünü ifade etti.

Petöfi'nin kısa yaşamına büyük eserler sığdırdığını aktaran Dalgıç, panele katılanlara teşekkür etti.

Panele konuşmacı olarak katılan Türk Macar Dostluk Derneği Üyesi, Türkolog ve çevirmen Edit Tasnadi, Petöfi'nin hayatını özetlemenin kolay olmadığını ifade etti.

Sandor Petöfi'nin "özgürlük savaşı şairi" olduğunu belirten Tasnadi, şunları kaydetti:

"Macarların Augsburglara karşı verdiği iki önemli özgürlük savaşı vardır. Birisi Rakoczi'nin 18. yüzyılın başında. İkincisi 19. yüzyılın ortalarında. Petöfi, bu özgürlük savaşının şairidir. Petöfi, aşk ve özgürlük adlı şiirinde aslında hayatını özetliyor. Bütün dünyada tanınan belki de eserleri bütün dünyanın dillerine çevrilmiş şairdir. En çok tanınan şairdir. Belki de tanınması karakterinden ve çok çarpıcı hayat hikayesinden kaynaklanıyor. Kendisi sadece 26 yıl yaşamış. Şiirleri, yazılı eserleri 2 bin sayfaya yakındır. O dönemde sansür vardı. Matbaaya gittiklerinde şiirini bastırdılar. Petöfi üzerine el yazısıyla 'işte bu şiir özgürlüğün ilk nefesidir' diye yazdı. Onun heyecanıyla bütün halkını bu ihtilale sürükledi."

Türkolog ve çevirmen Dr. Dursun Ayan ise Sandor Petöfi'nin ölümü ile Türk ve Macar tarihinde yeni bir dönem başladığını söyledi.

Rusların, Augsburglara yardıma gelmesi sırasındaki muharebede Sandor Petöfi'nin hayatını kaybettiğini anlatan Ayan, şunları kaydetti:

"Kanlı bir savaş ve büyük üzüntüler var. Macar ulusunun özgürlük hareketi önemli bir zirveye ulaşıyor. Bizim Macarlarla olan ilişkilerimizde belki ilginç bir dönem noktası Rakoczi'nin gelişi, ondan sonra 1848-1849 Macar Bağımsızlık Mücadesi'nden sonra Osmanlı'nın misafir ettiği asker ve siyasi liderleri hesaba kattığımızda, Sandor Petöfi'nin ölümü ile beraber Türk ve Macar tarihinde yeni bir dönem başlıyor. Yaşasaydı belki Petöfi Kütahya'da misafir ettiğimiz siyasiler arasında olabilirdi. O mücadeleye katılıp, vefat etmeyen siyasi kanadının Kütahya'da, askeri kanadının ise Halep ordusunda misafir edildiğini biliyoruz."

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Tekirdağ yerel haberi | Süleymanpaşa Otobüs Terminali Basın Mensuplarına Tanıtıldı Tekirdağ yerel haberi | Süleymanpaşa Otobüs Terminali Basın Mensuplarına Tanıtıldı 10 günlük esaret bitti: Şimdide yunuslarla başları belada 10 günlük esaret bitti: Şimdide yunuslarla başları belada

Macaristan, Tekirdağ, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Macaristan'ın milli şairi Sandor Petöfi, doğumunun 200. yılında anıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da görüntülü katıldığı temel atma töreninde kriz! Davetlilerin üzerine harç sıçradı
18:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Müzakereler için her türlü katkıya hazırız
17:16 Evinin tadilatı esnasında şans eseri buldu, çantanın içinde olanlar milyonlarca kişi tarafından izledi
17:05 ABD'de ilk kez konuşan bir çocuk söyledikleriyle ailesini şaşkına çevirdi!
17:03 Fenerbahçe'den, MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın kongre üyesi olduğu iddialarına sert yanıt: Gerçekle hiçbir ilgisi yok
16:40 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un Instagram'daki yeni profil fotoğrafı, taraftarı mest etti
16:35 Erdoğan'ın "Yüreğin varsa karşıma çık" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan gel konuşalım
16:13 Zonguldak'ta yıkım gerginliğine polisin vatandaşı ikna etme şekli damga vurdu
16:12 Kocaeli'de fatura bırakmaya gelen görevlinin dikkati gazetecinin feci ölümünü ortaya çıkardı
15:38 RTÜK, TELE 1'e 3 gün süreyle durdurma cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 20:11:54. #1.13#
SON DAKİKA: Macaristan'ın milli şairi Sandor Petöfi, doğumunun 200. yılında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement