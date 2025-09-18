Trabzon'a Yoğun Turist İlgi - Son Dakika
Trabzon'a Yoğun Turist İlgi

18.09.2025 11:32
Trabzon, 8 ayda 1 milyon 75 bin ziyaretçi ağırladı; yabancı turist sayısı geçen yıla göre %13 arttı.

Türkiye'nin önemli tarihi ve turistik mekanlarına sahip olmasının yanı sıra doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Trabzon'da bu yılın 8 ayında 652 bin 709'u yabancı olmak üzere 1 milyon 75 bin 936 ziyaretçi konakladı.

Doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel varlıklarının yanı sıra deniz, yayla ve dağ turizmine yönelik pek çok alternatif sunan Trabzon, bölgede yerli ve yabancı ziyaretçilerin tercihleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Turizm haritasında ülke çeşitliliğini sürekli artıran Trabzon, bu yılın 8 aylık döneminde Suudi Arabistan, Umman ve Irak başta olmak üzere çok sayıda ülkeden ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten bu yıl başlatılan direkt uçuşlarla Türk cumhuriyetlerinde de adından söz ettiren Trabzon'da, ayrıca Çin ile gerçekleştirilen ikili temaslarla turist çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.

Tanıtım çalışmalarının sürdüğü Uzak Doğu pazarında ivme yakalayan kent, Çin, Japonya, Malezya, Endonezya ve Tayland'dan gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

Dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerine 34 bin 903 yatak kapasitesiyle hizmet sunan Trabzon'da yılın ocak-ağustos döneminde 652 bin 709'u yabancı olmak üzere 1 milyon 75 bin 936 ziyaretçi konakladı.

"Trabzon'da turizm potansiyelini artırmayı hedeflemekteyiz"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, AA muhabirine, Trabzon'un Körfez ülkeleri başta olmak üzere her dönem çok sayıda ülkeden talep gördüğünü söyledi.

Trabzon'un " Karadeniz'in incisi" olarak nitelendirildiğini dile getiren Erdoğan, "Bu yıl 8 aylık konaklama verilerine baktığımızda yabancıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış söz konusu. 652 bin 709 yabancı ziyaretçimizin konakladığını görmekteyiz. Bu, çok memnun edici bir durum." dedi.

Erdoğan, kentin dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırladığına dikkati çekerek, "Ziyaretçilerin başında her zamanki gibi en başta Suudi Arabistan geliyor. Diğer Körfez ülkeleri Umman, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün diye devam etmekte." diye konuştu.

Pazar çeşitliliğini artırmak için özveriyle çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, "Bu yıl ilk defa Özbekistan'dan ziyaretçilerimizi misafir ettik. İlimizde hem Körfez ülkeleri hem Türk cumhuriyetleri ve Uzak Doğu misafirlerimizi ağırlamaktayız. Çeşitli ülkelerden gelen ziyaretçilerimizle Trabzon'da turizm potansiyelini artırmayı hedeflemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, amaçlarının Trabzon'da yılın her ayı ve mevsiminde turizmi sağlamak olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bununla ilgili yapmış olduğumuz çalışmalarımız var. Önümüzdeki süreçlerde yurt dışındaki fuarlar, tanıtım faaliyetleri, tanıtım gezileri gibi çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. Hedef pazarımızdaki Türk cumhuriyetleri, Uzak Doğu ve Orta Avrupa başta olmak üzere turizmi çeşitlendirmek istiyoruz. Amacımız 12 ay turizm, her mevsim turizm."

" İstanbul'dan Karadeniz'e gelince yeşilin tonu bir anda değişti"

İstanbul'dan Çinli ziyaretçi grubuyla kente gelen turist rehberi Mücahit Doğan da 14 günlük programa Trabzon'dan başladıklarını söyledi.

Kentteki ilk ziyaretlerini Ayasofya Camisi'ne gerçekleştirdiklerini belirten Doğan, daha sonra Sümela Manastırı'na gideceklerini ifade etti.

Doğan, turistlerin doğal güzelliklere çok şaşırdıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"İstanbul'dan Karadeniz'e gelince yeşilin tonu bir anda değişti ve yarın daha da şaşıracaklar. Gümüşhane'ye Erzurum'a doğru indikçe iklim biraz daha kuraklaşacak. Dağlar biraz daha çıplaklaşacak ve sanki 10 günde 10 ülke gezmiş gibi olacaklar. Türkiye gerçekten bir uçtan bir uca gidildiğinde her gün farklı bir coğrafya görebileceğiniz bir ülke. "

"Trabzon güzel, kültürel ve tarihi bir yer"

Suudi Arabistan'dan gelen Fahad Alharbi de ilk kez geldiği Trabzon'da 7 gün kalacağını belirtti.

Trabzon'u çok beğendiğini vurgulayan Alharbi, "Trabzon en güzel, en iyi şehirlerden birisi. Trabzon'un en beğendiğim yerlerinden birisi de Atatürk Köşkü oldu. Kültürel, harika bir yer. " dedi.

Motosiklet turu kapsamında arkadaşlarıyla İran'dan gelen Rey Bisadi de Trabzon'u 2 gün süreyle gezeceklerini anlatarak, "Trabzon güzel, kültürel ve tarihi bir yer. Biz burayı grup lideriyle bulduk, araştırdık ve geldik. Çok da güzel bulduk, beğendik." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Kültür Sanat, trabzon, Kültür, turist, Turizm, Yaşam, Doğa, Son Dakika

