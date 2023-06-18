Türk Sanat Müziği sanatçısı Metin Milli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Sanat Müziği sanatçısı Metin Milli son yolculuğuna uğurlandı

18.06.2023 15:05

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Metin Milli, İsmet Oğultürk Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Milli'nin cenazesine aile fertleri ve sevenlerinin yanı sıra siyasetçi ve oyuncular da katıldı.

Türk sanat müziği tarihine adını altın harflerle yazdıran Metin Milli, 80 yaşında Ankara'da hayata veda etti. 23 yıl önce müzik dünyasına veda eden sanatçı, "Bu sektöre malzeme olmamak için ekrandan uzak duruyorum" demişti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Tedavi gördüğü Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 80 yaşında hayatını kaybeden Metin Milli, Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan İsmet Oğultürk Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Sanat dünyası Metin Milli'yi uğurladı

"BÖYLE BİR DEĞERİ KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ"

Cenazeye katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, büyük bir değeri kaybetmenin verdiği üzüntüyü derinden hissettiğini belirterek, "Birçok konuda da fikir alışverişinde bulunuyorduk. Bir ara uzun yıllar kitap yayınlamaya hazırlanıyordu. Sürekli telefonla görüşerek istişarelerde bulunurduk. Bir Mardinli olarak Mardin sevdalısı biriydi. Mardin'in mimarı ve topografik yapısı ve şehrin gelişmesiyle ilgili çok büyük emek harcayıp, fikir üreten biriydi. Mardin ile ilgili hazırladığım geniş kapsamlı bir kitabımda kendisine yer vermiştim. Böyle bir değeri kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Mekanı cennet olsun inşallah" dedi.

Sanat dünyası Metin Milli'yi uğurladı

"MEKANI CENNET OLSUN"

Metin Milli ile 50 yıldan fazladır dost olduklarını belirten Ankara Radyosu kanun sanatçısı Ahmet Melik, "Metin Milli çok iyi bir arkadaşımdı. Onun ilk televizyon programını çeken kişi benim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Sanat dünyası Metin Milli'yi uğurladı

ÇOK SAYIDA SEVENİ KATILDI

Milli'nin cenazesine aile fertlerinin yanı sıra çok sayıda seveni katıldı. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve oyuncu Müjdat Gezen gibi birçok siyasetçi ve oyuncu da cenazeye çelenk gönderdi.

Sanat dünyası Metin Milli'yi uğurladı
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Cebeci Asri Mezarlığı, Ankara, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Türk Sanat Müziği sanatçısı Metin Milli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
16:00 Fenerbahçe, yeni sezonda Türk hoca ile çalışacak
15:56 Jesus'un bir cümlesi yetti! Ali Koç'un neden Türk hocayla çalışmak istediği ortaya çıktı
15:56 YKS sınavının tamamlanmasıyla birlikte, 45 gün dış dünyayla bağlantısını kesen 110 ÖSYM personeli aileleriyle buluştu
15:52 45 gün dış dünyayla bağlantısını kesen ÖSYM personeli, sınavın sona erdiği an aileleriyle buluştu
15:36 Asgari Ücret Zammı İçin Komisyon Toplantıları Devam Ediyor
15:32 Üçlü zirve sonrası Bakan Işıkhan'dan ilk sözler: Asgari ücretin açıklanacağı gün henüz belirlenmedi, çalışıyoruz
15:32 Survivor Yarışmacısı Sercan Yıldırım Boşanıyor
15:31 Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ayrıldı mı?
15:28 Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım boşanıyor
15:27 Bülent Şakrak ile boşanacağı konuşulan Ceyda Düvanci'den manidar paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2023 16:12:50. #1.13#
SON DAKİKA: Türk Sanat Müziği sanatçısı Metin Milli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement