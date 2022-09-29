Türkan Şoray, hayranının "Fatma Girik öldü, sen ölme" sözleri üzerine büyük şaşkınlık yaşadı - Son Dakika
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Türkan Şoray, hayranının "Fatma Girik öldü, sen ölme" sözleri üzerine büyük şaşkınlık yaşadı

29.09.2022 08:45

Mersin'de adının verildiği pamuğun hasadına katılan Türk sinemasının usta isimlerinden Türkan Şoray, yaşlı bir kadınının hediye ettiği yazmayı aldığı sırada, "Fatma Girik öldü, sen ölme. Bak kendine" sözleri üzerine büyük şaşkınlık yaşadı. Şoray, hayranının sözlerine, "Allah bilir" diyerek karşılık verdi.

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 3 yeni pamuk cinsi ıslah etti. Enstitü, yetiştirilen bir pamuğa ise 'Türkan' adını verdi. Bu sene ilk kez Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde bir tarlaya bin 500 dönüm 'Türkan' cinsi pamuk ekildi. Yeşilçam'ın önemli oyuncularından Türkan Şoray da adının verildiği pamuk cinsinin hasadına katıldı ve kadınlarla birlikte tarlaya girerek pamuk topladı.

"FATMA GİRİK ÖLDÜ, SEN ÖLME"

Bu sırada Türkan Şoray'a Sıdıka Kılıç isimli bir kadın yazma hediye etti. Ayrıca Kılıç, Türkan Şoray'a, "Fatma Girik öldü, sen ölme. Bak kendine" dedi. Şoray ise bunun üzerine şok geçirerek, "Allah bilir" cevabını verdi.

Türkan Şoray, kadın hayranının 'Fatma Girik öldü, sen ölme' demesi üzerine neye uğradığını şaşırdı

Burada konuşan Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Çil, "Bu çeşit geliştirildiğinde arkadaşlarımla istişare yaptık ve bu çeşide Yeşilçam'ın en hoş artistinin ismini verelim dedik. Çünkü pamukta ona benziyordu. Bundan sonra sadece Yeşilçam'da değil, çiftçimizin dilinde, topraklarında hayat bulsun, o çeşit yaşadıkça, o tarla ekildikçe onun ismi anılsın istedik. Aslında biz ülkeyi doyuruyoruz. Çok şey geliştirip, üretiyoruz. Bunun yanında 20-25 milyar dolar dış ticaret ihracatı yapıyoruz. Ancak biz tarımcıların ismi duyulmuyor" diye konuştu.

Türkan Şoray, kadın hayranının 'Fatma Girik öldü, sen ölme' demesi üzerine neye uğradığını şaşırdı

TÜRKAN ŞORAY: ADANA PAMUKLARA BÜRÜNSÜN

Türkan Şoray ise pamuk çeşidine isminin verildiği için mutlu olduğunu belirterek, "Son dönemlerde pamuğun ekim alanlarının azaldığını duyuyorum. Yıllardır Adana'da pamuk üretiminden bahsedilirdi. Dileğim bundan sonra daha çok üretim olsun, Adana pamuklara bürünsün" dedi.

Türkan Şoray, kadın hayranının 'Fatma Girik öldü, sen ölme' demesi üzerine neye uğradığını şaşırdı

ZEYDAN KARALAR: OLAĞANÜSTÜ ÖNEMLİ BİR HADİSE

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise belediyenin görevinin sadece yol ve su olmadığını anlatarak, "Bu olağanüstü önemli bir hadise. Hepinizi kutluyorum. Ülkemizin en çok ihtiyacı olan şey döviz ve buna katkılarınızdan dolayı yürekten kutluyorum. Bizde, Adana Büyükşehir Belediyesi olarak nerede faydalı bir hizmet varsa ona katkı sunuyoruz. Bunlar, belediyelerin yaptığı işler değil ama tarımsal dairemiz var ve belediyelerin artık bu tarz işleri var" ifadelerini kullandı.

Türkan Şoray, kadın hayranının 'Fatma Girik öldü, sen ölme' demesi üzerine neye uğradığını şaşırdı
Türkan Şoray, kadın hayranının 'Fatma Girik öldü, sen ölme' demesi üzerine neye uğradığını şaşırdı
Türkan Şoray, kadın hayranının 'Fatma Girik öldü, sen ölme' demesi üzerine neye uğradığını şaşırdı
Türkan Şoray, kadın hayranının 'Fatma Girik öldü, sen ölme' demesi üzerine neye uğradığını şaşırdı
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Kaynak: İHA

Türkan Şoray, Fatma Girik, Mersin, Magazin, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Türkan Şoray, hayranının 'Fatma Girik öldü, sen ölme' sözleri üzerine büyük şaşkınlık yaşadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkan Şoray, hayranının "Fatma Girik öldü, sen ölme" sözleri üzerine büyük şaşkınlık yaşadı - Son Dakika
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