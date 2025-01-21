Uzak Şehir Dizisi Reyting Rekorları Kırmaya Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Uzak Şehir Dizisi Reyting Rekorları Kırmaya Devam Ediyor

Uzak Şehir Dizisi Reyting Rekorları Kırmaya Devam Ediyor

Kanal D'nin popüler dizisi Uzak Şehir, son bölümünde Kaya'nın tutuklanması ve Nare'nin bebek kaybıyla dramatik anlar yaşattı. İzleyiciler, Cihan ve Ecmel arasındaki gerilimle birlikte Alya'nın Boran'ın videosunu izleyip gözyaşlarına boğulmasıyla duygusal anlar yaşadı. Dizi, TOTAL izleyici grubunda yüksek reytingler elde ederek zirvedeki yerini korudu.

21.01.2025 11:46  Güncelleme: 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KANAL D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir, heyecanlı bir bölümle ekrana geldi. Kaya'nın tutuklanması herkesi derinden üzerken, Kaya'nın Ecmel'le aynı koğuşta olması, büyük paniğe yol açtı. Nare'nin bebeğini kaybetmesi aileye ikinci şoku yaşattı. Cihan'ın Ecmel'e, 'Kardeşime dokunursan seni yaşatmam' tehdidi tansiyonu yükseltti. Dizinin finalinde Alya, Boran'ın videosunu izleyip gözyaşlarına boğuldu.

Nare'nin bebeğini kaybettiği haberi herkesi derinden üzdü. Alya, Nare'yi teselli etmeye çalıştı ancak Nare, 'Ben senin gibi olamadım' diyerek bebeğini kaybettiği için kendini suçladı. Odaya gelen Özkan, bebeğin Şahin'den olduğunu iddia ederek Nare'yi, çocuğu bilerek düşürmekle suçladı. Özkan'ın ağır sözleri karşısında Nare gözyaşlarına boğuldu. Soluğu Sadakat'in yanında alan Özkan, bebeğin Şahin'den olduğunu söyledi. Bunun üzerine Sadakat'ın Özkan'a sert bir tokat atması ortalığı daha da karıştırdı. Şahin ise Nare'nin Özkan'dan ayrılmasını istedi.

CİHAN BEY'İN SELAMI VAR

Kadir, Kaya'nın yanında olmak için Pakize'yi kaçırarak kendini hapse attırdı. Hapse girer girmez, Kaya'yı sakinleştirmek için bir süre uslu durmaları gerektiğini söyledi. Ancak daha sonra, Ecmel ve adamları, tuvalette Kaya ile Kadir'i köşeye sıkıştırdı ve büyük bir kavga çıktı. Ecmel, Kaya'ya 'Son duanı et' dedikten sonra, Cihan'ın adamları ortaya çıkıp 'Cihan Bey'in selamı var' diyerek Ecmel'i etkisiz hale getirdi.

KAÇALIM BURADAN

Şahin'in 'Kaçalım buradan' teklifine, Nare korktuğu için hayır dedi. Hastaneden tek başına kaçan Nare, Alya ve Cihan'a yakalandı. Nare, Cihan'a yalnız kalmaya ihtiyacı olduğunu söyleyince, Cihan Alya'nın da desteğiyle buna izin verdi. Başını abisinin omzuna yaslayan Nare'nin hali, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

BORAN'IN VASİYETİ ALYA'YI AĞLATTI

Aksiyonun bir an olsun eksilmediği dizide Cihan, Mine'ye gitti ve flash diski düşürdü. Mine de Boran'ın 'Alya ile evlen' dediği videoyu izledi ve rahat bir nefes aldı. Mine, Alya'nın videoyu izlemesini sağladı. Alya'nın videoyu izlediği anlar izleyenleri derinden etkiledi. Dizinin finalinde gözyaşlarına boğulan Alya, Cihan'la göz göze geldi.

ZİRVEDEKİ YERİNİ KAPTIRMIYOR

AyNA Yapım imzalı zirvedeki yerini kaptırmayan Uzak Şehir, TOTAL izleyici grubunda 14,06 reyting 35,14 izlenme payı, AB Kategoride 9,31 reyting 25,17 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 12,43 reyting ve yüzde 30,18 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu. Sosyal medyada ise #UzakŞehir etiketiyle saatler boyu TT listesinde üst sıralarda yer alan dizi sosyal medyaya damga vurdu.

GÜÇLÜ KADRO

AyNA Yapım imzalı Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı 'Uzak Şehir'in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

'Uzak Şehir' her pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Uzak Şehir, Televizyon, Magazin, Kanal D, Sanat, Medya, Dünya, Bebek, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Uzak Şehir Dizisi Reyting Rekorları Kırmaya Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:19 10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu 10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu
10:21 Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir
10:17 Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan’dan ilk yorum Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum
10:16 Trump hızlı başladı: ABD DSÖ’den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi Trump hızlı başladı: ABD DSÖ'den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi
06:44 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı
16:41 Çin’de toplu katliam yapan iki kişi idam edildi Çin'de toplu katliam yapan iki kişi idam edildi
16:35 Feyza Civelek yine Kızılcık Şerbeti senaryosunu açıkladı ’’Ünalların evine maymun geliyor’’ Feyza Civelek yine Kızılcık Şerbeti senaryosunu açıkladı! ''Ünalların evine maymun geliyor''
16:30 Ahmetcan Kaplan, ezeli rakibe gidiyor Ahmetcan Kaplan, ezeli rakibe gidiyor
16:30 Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı
16:26 Türkiye iade etti, İran idama mahkum etti Türkiye iade etti, İran idama mahkum etti
16:24 Futbolseverlere müjde TRT dev maçı şifresiz yayınlayacak Futbolseverlere müjde! TRT dev maçı şifresiz yayınlayacak
16:18 Okul müdürü ve kadın öğretmen, ofiste uygunsuz görüntüleri ortaya çıkınca açığa alındı Okul müdürü ve kadın öğretmen, ofiste uygunsuz görüntüleri ortaya çıkınca açığa alındı
16:14 Narin davasında anne Yüksel Güran’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi Narin davasında anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 12:59:24. #1.12#
SON DAKİKA: Uzak Şehir Dizisi Reyting Rekorları Kırmaya Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.