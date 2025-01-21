Uzak Şehir Dizisi Reyting Rekorları Kırmaya Devam Ediyor

Kültür Sanat

KANAL D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir, heyecanlı bir bölümle ekrana geldi. Kaya'nın tutuklanması herkesi derinden üzerken, Kaya'nın Ecmel'le aynı koğuşta olması, büyük paniğe yol açtı. Nare'nin bebeğini kaybetmesi aileye ikinci şoku yaşattı. Cihan'ın Ecmel'e, 'Kardeşime dokunursan seni yaşatmam' tehdidi tansiyonu yükseltti. Dizinin finalinde Alya, Boran'ın videosunu izleyip gözyaşlarına boğuldu.

Nare'nin bebeğini kaybettiği haberi herkesi derinden üzdü. Alya, Nare'yi teselli etmeye çalıştı ancak Nare, 'Ben senin gibi olamadım' diyerek bebeğini kaybettiği için kendini suçladı. Odaya gelen Özkan, bebeğin Şahin'den olduğunu iddia ederek Nare'yi, çocuğu bilerek düşürmekle suçladı. Özkan'ın ağır sözleri karşısında Nare gözyaşlarına boğuldu. Soluğu Sadakat'in yanında alan Özkan, bebeğin Şahin'den olduğunu söyledi. Bunun üzerine Sadakat'ın Özkan'a sert bir tokat atması ortalığı daha da karıştırdı. Şahin ise Nare'nin Özkan'dan ayrılmasını istedi.

CİHAN BEY'İN SELAMI VAR

Kadir, Kaya'nın yanında olmak için Pakize'yi kaçırarak kendini hapse attırdı. Hapse girer girmez, Kaya'yı sakinleştirmek için bir süre uslu durmaları gerektiğini söyledi. Ancak daha sonra, Ecmel ve adamları, tuvalette Kaya ile Kadir'i köşeye sıkıştırdı ve büyük bir kavga çıktı. Ecmel, Kaya'ya 'Son duanı et' dedikten sonra, Cihan'ın adamları ortaya çıkıp 'Cihan Bey'in selamı var' diyerek Ecmel'i etkisiz hale getirdi.

KAÇALIM BURADAN

Şahin'in 'Kaçalım buradan' teklifine, Nare korktuğu için hayır dedi. Hastaneden tek başına kaçan Nare, Alya ve Cihan'a yakalandı. Nare, Cihan'a yalnız kalmaya ihtiyacı olduğunu söyleyince, Cihan Alya'nın da desteğiyle buna izin verdi. Başını abisinin omzuna yaslayan Nare'nin hali, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

BORAN'IN VASİYETİ ALYA'YI AĞLATTI

Aksiyonun bir an olsun eksilmediği dizide Cihan, Mine'ye gitti ve flash diski düşürdü. Mine de Boran'ın 'Alya ile evlen' dediği videoyu izledi ve rahat bir nefes aldı. Mine, Alya'nın videoyu izlemesini sağladı. Alya'nın videoyu izlediği anlar izleyenleri derinden etkiledi. Dizinin finalinde gözyaşlarına boğulan Alya, Cihan'la göz göze geldi.

ZİRVEDEKİ YERİNİ KAPTIRMIYOR

AyNA Yapım imzalı zirvedeki yerini kaptırmayan Uzak Şehir, TOTAL izleyici grubunda 14,06 reyting 35,14 izlenme payı, AB Kategoride 9,31 reyting 25,17 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 12,43 reyting ve yüzde 30,18 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu. Sosyal medyada ise #UzakŞehir etiketiyle saatler boyu TT listesinde üst sıralarda yer alan dizi sosyal medyaya damga vurdu.

GÜÇLÜ KADRO

AyNA Yapım imzalı Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı 'Uzak Şehir'in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

'Uzak Şehir' her pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de.